Clip team building gây bức xúc

Cụm từ "team building" vốn được dịch sang tiếng Việt là "xây dựng đội ngũ" đáng lẽ phải gắn với những hình ảnh đẹp đẽ: Cùng nhau leo núi, cùng nhau giải đố, cùng nhau hoàn thành một thử thách cần đến sự phối hợp và tin tưởng lẫn nhau. Đáng lẽ phải là xây dựng chứ không phải phá hủy sự tôn trọng giữa con người với con người.

Nhưng nhìn clip đang được lan truyền trên một group Facebook gần 900 nghìn thành viên những ngày qua, không ít người phải tự hỏi: Cái gì đang được "xây dựng" ở đây?

"Nể người nghĩ ra trò 1, nể người chơi 10"

Cảnh tượng cụ thể: Nhiều phụ nữ nằm ngửa trên bãi cát. Các đồng nghiệp nam cởi trần, trói tay đằng sau, dùng miệng lăn một quả trứng từ chân nhích dần lên bắp đùi, qua vùng kín, qua bụng, qua ngực lên cổ. Bên cạnh là tiếng cười, tiếng cổ vũ, tiếng hò reo phấn khích. Có người quay clip. Có người cầm điện thoại livestream. Có người chỉ đứng đó cười.

Và clip ấy giờ đã có hàng chục nghìn lượt xem.

Ảnh cắt từ clip

Câu nói viral nhất dưới clip cũng là câu nói cô đọng nhất tinh thần của vấn đề: "Nể người nghĩ ra trò 1, nể người chơi 10".

Bởi phải nói thẳng: Trò chơi này không tự nhiên sinh ra. Phải có một ai đó có thể là MC, có thể là phòng hành chính, có thể là đơn vị tổ chức sự kiện ngồi xuống, suy nghĩ, viết ra kịch bản và bấm "duyệt". Phải có một ai đó nhìn vào dòng chữ "trò chơi: Đẩy trứng bằng miệng từ chân lên ngực phụ nữ nằm ngửa" và thấy nó… ổn. Không thấy có gì phải sửa. Không thấy có gì cần cân nhắc. Không thấy có gì sai trái.

Đã đến lúc doanh nghiệp cần có trách nhiệm với cái gọi là team building

Câu chuyện không thể chỉ dừng ở việc chỉ trích vài cá nhân trong clip. Nó phải đi xa hơn đến tận cấp ra quyết định.

Mỗi doanh nghiệp tổ chức team building đều có một quy trình: Ai duyệt kịch bản, ai chi tiền, ai chịu trách nhiệm về truyền thông nội bộ. Khi một kịch bản phản cảm được duyệt và triển khai, đó không phải lỗi của một nhân viên hành chính, đó là lỗi của cả một hệ thống ra quyết định đã không có bộ lọc đạo đức đủ tốt.

Một số nguyên tắc mà các công ty văn minh ở Việt Nam đã và đang áp dụng những điều mà mọi doanh nghiệp đều nên học theo:

- Công khai trước kịch bản trò chơi cho toàn bộ nhân viên đăng ký, không phải "ngạc nhiên đến phút chót".

- Mọi trò chơi liên quan đến đụng chạm thân thể giữa các nhân viên đều phải có cơ chế từ chối không gánh hệ quả, cụ thể là: Nhân viên từ chối tham gia không bị đánh giá KPI, không bị "ghi nhớ", không bị mời lên sân khấu cưỡng ép.

- Có bộ phận giám sát đạo đức trong các hoạt động đoàn thể, ít nhất là một người đại diện công đoàn hoặc HR có quyền dừng trò chơi nếu thấy vượt giới hạn.

- Lựa chọn đơn vị tổ chức event có hồ sơ sạch không phải đơn vị nào rẻ nhất, mà đơn vị nào có cam kết rõ ràng về không tổ chức trò chơi có yếu tố tình dục, đụng chạm thân thể nhạy cảm.

- Lãnh đạo dám nói "không" công khai. Một câu đơn giản từ cấp giám đốc: "Công ty mình không chơi những trò có đụng chạm thân thể" là đủ để cả tập thể hiểu giới hạn ở đâu. Vấn đề là phần lớn lãnh đạo lại ngồi xem và cười cùng đám đông.

Hãy nhớ: Một quả trứng sau khi lăn qua bộ phận nhạy cảm, ngực, cổ của một người phụ nữ trong tiếng cười của đám đông sẽ không bao giờ chỉ còn là một quả trứng nữa. Nó là biểu tượng cho một nền văn hóa lao động đang biến tướng. Và nếu chúng ta không lên tiếng hôm nay, trò tiếp theo sẽ còn đi xa hơn.

Đến mức như tiêu đề bài viết này đã nói, bạn không bao giờ còn muốn ăn trứng nữa.