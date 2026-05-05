Ngày 5/5, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp với Phan Văn Nhựt (SN 2006, ngụ phường Tam Thắng), Nguyễn Quốc Chỉnh (SN 2004) và Lê Phú Thành (SN 2007, cùng ngụ phường Vũng Tàu) để điều tra về hành vi "Gây rối trật tự công cộng".

Theo điều tra, do mâu thuẫn cá nhân, Nhựt đã rủ Chỉnh và Thành cùng tham gia đánh anh V.N.T. (SN 2006, ngụ phường Tam Thắng). Khoảng 15h20 ngày 1/5, phát hiện anh T. điều khiển xe rời nơi làm việc, nhóm này bám theo.

Khi đến đường Lê Lợi, Chỉnh điều khiển xe áp sát để Nhựt dùng nón bảo hiểm đánh vào đầu nạn nhân. Riêng Chỉnh dùng chân đạp vào xe khiến anh T. ngã xuống đường.Chưa dừng lại, nhóm này tiếp tục quay lại truy đuổi và tấn công thêm một lần nữa rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Công an bắt ba người gồm Nhựt, Thành, Chỉnh (từ trái qua). Ảnh: CA

Toàn bộ diễn biến vụ việc được camera hành trình của một phương tiện phía sau ghi lại. Đoạn clip sau đó lan truyền trên mạng xã hội, gây bức xúc dư luận.

Nhận tin, Công an khẩn trương truy xét, triệu tập các đối tượng liên quan. Tại Công an, cả 3 đã thừa nhận hành vi vi phạm như trên.