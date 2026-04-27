Ngày 26-4, đại diện Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết lực lượng chức năng đang khẩn trương xác minh clip ghi lại cảnh 2 cô gái không đội mũ bảo hiểm, đi xe máy ngược chiều trên cao tốc Hạ Long - Hải Phòng.

Bất chấp nguy hiểm, 2 cô gái đèo nhau trên xe máy chạy vào làn sát dải phân cách giữa, nơi tốc độ tối đa cho phép lên tới 100 km/giờ

Theo hình ảnh xuất hiện trên mạng xã hội, hai cô gái đều không đội mũ bảo hiểm, đèo nhau trên xe máy BKS 14K1-161.xx. Phương tiện cũng không lắp gương chiếu hậu, chạy vào làn sát dải phân cách giữa, nơi tốc độ tối đa cho phép lên tới 100 km/giờ.

Thời điểm diễn ra hành vi, phương tiện đang lưu thông theo hướng đi TP Hải Phòng. Sự việc khiến một số ô tô đi đúng chiều phải giảm tốc độ, đánh lái né tránh xảy ra va chạm.

Tiếp nhận thông tin, đơn vị cảnh sát giao thông phụ trách địa bàn đã vào cuộc xác minh. Bước đầu xác định chủ xe là B.T.H. (thường trú tại tỉnh Quảng Ninh). Cơ quan chức năng đang tiến hành mời người liên quan đến làm việc và xử lý các vi phạm.