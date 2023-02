CLIP: Người phụ nữ bị cuốn vào gầm, mắc kẹt dưới bánh xe ben

Theo thông tin ban đầu, trưa 22/2, xe ben mang biển số 62R-003.58 lưu thông trên quốc lộ 1K theo hướng từ Đồng Nai đi TPHCM. Khi xe lưu thông đến đoạn thuộc khu phố Tân An, phường Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương thì xảy ra va chạm với xe máy mang biển số 60F2-765.22 do một người phụ nữ điều khiển, lưu thông cùng chiều.

Sau cú va chạm, nạn nhân bị cuốn vào gầm xe ben , bánh xe cán qua người, tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn

Lực lượng chức năng điều xe nâng để đưa thi thể nạn nhân ra khỏi bánh xe ben

Tại hiện trường, trên đường xuất hiện vết thắng kéo dài khoảng 15m, thi thể nạn nhân không nguyên vẹn nằm dưới bánh xe ben. Vụ tai nạn còn khiến giao thông trên quốc lộ 1K ùn tắc kéo dài khoảng 1km theo hướng từ Đồng Nai đi TPHCM.