Chấn động mạng xã hội gần đây là đoạn video ghi lại hình ảnh một bà mẹ táo bạo để đứa trẻ ngồi trong lòng khi cầm lái. Dù hành động này tiềm ẩn hiểm nguy không chỉ cho cả hai mẹ con mà còn ảnh hưởng tới an toàn chung của người tham gia giao thông, nó vẫn gây ra nhiều tranh cãi.

Ảnh cắt từ clip.

Kinh nghiệm lái xe dày dạn cũng không đảm bảo an toàn trong các tình huống bất ngờ như phanh gấp hay sự cố ngoài ý muốn, có thể dẫn đến hậu quả đáng tiếc. Bất chấp lời cảnh báo, một số ý kiến trên mạng lại xem việc này là chuyện thường ngày, đặc biệt là trong cộng đồng các bà mẹ, với lập luận rằng chỉ có người trong cuộc mới thấu hiểu được sự việc. Họ bày tỏ, "có con đi rồi hiểu", "ai có con rồi mới hiểu", đôi khi trước tiếng khóc không chịu dừng của con trẻ, họ buộc phải linh hoạt ứng phó theo hoàn cảnh. Một số phụ huynh còn khẳng định họ thường xuyên lái xe theo cách này mà không gặp vấn đề gì, góp phần làm nóng thêm cuộc thảo luận trên các nền tảng mạng xã hội.

Phần đông là các bà mẹ, có cả các ông bố vào đưa ra lý lẽ, chẳng hạn như: "Tôi toàn chở con như vậy có sao đâu, 1 con 1 mẹ thì phải đi vậy", "Nhà một mẹ một con, con nó không chịu ngồi ghế phụ nó khóc không nhẽ nhét cốp, có con đi rồi hiểu", "Thế giờ có đứa con dưới 3 tuổi thì nó chịu ngồi riêng hả? Cho nó ngồi riêng ghế còn nguy hiểm gấp 10 lần",...

Thậm chí, có bà mẹ lao vào bênh vực và đưa ra lý lẽ hùng hồn là có người quen làm công an cũng thường xuyên đi như vậy: "Bạn tôi còn check in chồng 1 tay lái xe, 1 tay bế con gái mấy tháng tuổi nằm lòng. Mà chồng nó công an nhé, đừng bảo không biết luật hay nguy hiểm".

Dẫu vậy, cũng có những bà mẹ cảm thấy bất bình vì sự kém ý thức khi tham gia giao thông của bà mẹ này và không đồng ý với lý lẽ thương con và có con nhỏ thì khi lái xe phải cho con vào lòng: "Có con đi rồi hiểu. Càng có con tôi càng có trách nhiệm cho sự an toàn của con và người xung quanh nhé. Con tôi khóc quá trời khóc tôi vẫn cho ngồi ghế riêng của con. Thứ nhất tuân thủ pháp luật, thứ hai an toàn cho tất cả", "Nhiều người bảo có con đi rồi hiểu nhưng mẹ 3 con như mình từ chối hiểu nha. Không có trẻ hư, chỉ có bố mẹ chiều quá sinh hư",...

Cuộc khẩu chiến trên không gian mạng đã phơi bày một thực trạng đáng báo động: Ý thức tham gia giao thông của đại đa số người dân vẫn còn nhiều hạn chế. Không ít phụ huynh vẫn mạnh mẽ biện minh cho việc đặt con yêu trong lòng khi lái xe trở thành "lựa chọn duy nhất" dù bất kỳ lý do nào - từ tiếng khóc của trẻ, tình huống chỉ có mẹ và con, hay các hoàn cảnh khác - đều không thể là lý do xác đáng để vi phạm pháp luật và gây nguy hiểm cho bản thân và người khác trên đường.

Việc không bị cơ quan chức năng xử phạt không đồng nghĩa với việc hành động này trở nên chính đáng. Trái lại, đây chính là biểu hiện của việc thiếu ý thức pháp luật và sự coi thường an toàn giao thông. Trong khi đó, các bậc phụ huynh hoàn toàn có thể tìm kiếm các giải pháp an toàn hơn cho con trẻ khi tham gia giao thông, bằng cách đầu tư vào những ghế ô tô chuyên dụng - đã được thiết kế để bảo vệ trẻ từ sơ sinh cho tới 12 tuổi. Việc chịu khó nghiên cứu, mua sắm và tạo thói quen sử dụng ghế an toàn cho trẻ từ sớm sẽ hình thành nên một thế hệ có ý thức hơn trong tương lai.

Ngoài ra, trước những tình huống không thể tránh khỏi, việc lựa chọn sử dụng dịch vụ taxi là một phương án phổ biến và thông minh, giúp đảm bảo an toàn cho cả mẹ và bé trong suốt hành trình di chuyển.