Mới đây, trên mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại hình ảnh người đàn ông bị hai đối tượng hành hung dã man trong quán bida. Toàn bộ sự việc đã bị camera an ninh bên trong quán ghi lại. Theo như chia sẻ, sự việc xảy ra vào chiều ngày 29/10/2024 tại huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông.

Theo dõi hình ảnh trong đoạn clip cho thấy, một người đàn ông bị 2 đối tượng liên tục hành hung bên trong quán bida. Dù người đàn ông đã cố gắng chạy thoát nhưng vẫn bị các đối tượng túm lại, trong khi một đối tượng cầm gậy bida vụt liên tiếp vào người thì một đối tượng khác cùng chơi lại dùng tay chân đấm, đá liên tục.

Người đàn ông bị hai đối tượng hành hung dã man

Bị đánh dã man, nạn nhân liên tục bỏ chạy thậm chí quỳ gối van xin, nấp dưới gầm bàn bida nhưng vẫn không được buông tha.

Chứng kiến vụ việc, một người đàn ông đội mũ bảo hiểm cũng đã tiến tới can ngăn nhưng bất thành. Được biết, sự việc chỉ dừng lại khi chủ quán can thiệp và gọi xe để đưa nạn nhân đi cấp cứu.





Liên quan đến vụ việc nói trên, theo thông tin trên báo Dân Trí cho biết, ngày 7/1, Công an huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông đã khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Quang Huy (30 tuổi) và Kỳ Lập Hưng (34 tuổi), đều trú tại thị trấn Đắk Mil, để điều tra tội Cố ý gây thương tích. Nạn nhân trong vụ việc nói trên là anh T.X.N. (30 tuổi).

Nguyên nhân dẫn đến sự việc nói trên là do trong quá trình chơi, do bức xúc vì thua và phải trả tiền, Huy và Hưng đã tấn công anh N. và một người đàn ông khác tên Đ. nhưng người này may mắn chạy thoát.