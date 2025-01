Kẻ ra tay liên tục gọi điện, nhắn tin xin lỗi?

Liên quan đến sự việc bà Võ Thị Bình (SN 1976), nhân viên gác chắn tàu ở TP.Thủ Đức, TP.HCM bị N.T.T. (SN 1988) hành hung do không đồng ý mở gác chắn đang gây xôn xao dư luận, mới đây trao đổi trên báo Dân Việt, bà Bình cho biết từ sáng đến giờ, người phụ nữ ra tay với bà liên tục gọi điện, nhắn tin với nội dung xin lỗi, mong được cảm thông và xin khắc phục hậu quả. Tuy nhiên, phía nạn nhân cương quyết không bãi nại vụ việc, không thương lượng. Bà Bình mong muốn vụ việc được giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.

Trước đó bà Bình bị hành hung vào khoảng 20 giờ 40 phút ngày 30/12, tại khu vực đường ngang Km 1717+600 (chùa Ưu Đàm, phường Hiệp Bình Chánh, TP.Thủ Đức, TP.HCM), lúc này, nhân viên đã đóng chắn để chuẩn bị đón đoàn tàu số hiệu 4501 thông qua thì có một đôi nam nữ vẫn muốn đi qua.

Theo lời bà Bình, bà đã can ngăn đôi nam nữ vì cho rằng các thanh chắn barie đều tự động, bấm một cái là cả bốn thanh đều nâng lên, rất nguy hiểm. Nữ nhân viên gác tàu nói đôi nam nữ đợi thêm một chút để tàu đi qua. Hai người này rất vui vẻ, không nói gì với bà.

Diễn biến việc bà Bình bị đánh được camera ghi lại.

Bà Bình bị hành hung đến mức bị gãy xương mũi.

Tuy nhiên ở gần đó, vợ chồng bà T. cứ đứng chửi mà bà Bình không biết họ chửi ai. Thấy đôi vợ chồng chửi nhiều, một người xe ôm công nghệ đã lại nâng thanh barie lên để họ đi qua. Hành động này liền bị bà Bình ngăn cản và cho biết nếu nâng barie cao sẽ bị cong, vênh, sửa chữa tốn kém. Khi bà Bình vừa quay vào liền bị bà T. lao tới đánh tới tấp. Bà Bình cho rằng, việc mình nói chuyện với người xe ôm công nghệ đã khiến vợ chồng bà T. hiểu nhầm rằng bà chửi họ.

Nữ nhân viên gác tàu kể thêm, bà T. rất hung hãn, túm tóc và đánh bà rất đau. Khi đoàn tàu đã chạy qua, chị Lưu Thị Mỹ Duyên, đồng nghiệp của bà Bình chạy tới can ngăn, chồng của bà T. cũng chạy vào. Dù bị đánh, rất run nhưng nạn nhân vẫn nói đồng nghiệp chụp biển số xe của người đã đánh mình.

Bà Bình mong muốn vụ việc được xử lý đúng quy định của pháp luật. (Ảnh: Báo Dân Việt)

Yêu cầu xử lý nghiêm vụ việc

Chiều 31/12, ông Nguyễn Đình Đảng, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Đường sắt Sài Gòn đến thăm hỏi và động viên bà Bình. Cùng ngày, phía Công ty Cổ phần Đường sắt Sài Gòn đã có văn bản kiến nghị Công an phường Hiệp Bình Chánh (TP.Thủ Đức) xử lý nghiêm vụ việc trên.

Theo đơn vị này, hành động của bà T. đã vi phạm Luật Giao thông đường bộ, Luật đường sắt; xúc phạm, hành hung, cố ý gây thương tích cho nhân viên đang làm nhiệm vụ. Nếu không được kịp thời chấn chỉnh, răn đe, hành động này sẽ là mối nguy hiểm uy hiếp đến an toàn chạy tàu, an toàn tính mạng cho nhiều người tham gia giao thông qua khu vực, an toàn cho nhân viên gác chắn đường ngang đang làm nhiệm vụ.

Hiện Công an phường Hiệp Bình Chánh phối hợp với Công an TP.Thủ Đức đang củng cố hồ sơ, để xử lý bà T.

Trước đó, đoạn clip ghi lại cảnh bà T. lao vào tấn công bà Bình lan truyền trên MXH đã gây bức xúc dư luận. Ai nấy đều phẫn nộ với hành vi côn đồ của bà T. và mong bà này sớm bị cơ quan chức năng xử lý.