Anh chồng răm rắp nghe lời của cô vợ miền Tây khiến dân mạng bật cười. (Nguồn: @zeeebo)

Clip đang được lan tỏa rộng rãi trên mạng xã hội TikTok ghi lại cảnh anh chồng Tây ngồi ngoan ngoãn nghe cô vợ miền Tây "truy" việc nhà. Cô liên tục hỏi: "Anh dọn nhà chưa?"; "Anh rửa bát chưa?"; "Anh giặt quần áo chưa?"... Anh chồng đáp lại rằng mọi công việc nội trợ đều xong.

Đoạn clip thu hút gần 2 triệu lượt xem, 155 nghìn lượt yêu thích, 36 nghìn lượt chia sẻ và 3 nghìn bình luận. Người xem bật cười vì điệu bộ ngoan ngoãn đáng yêu của anh chồng, và đại đa số ca tụng giọng nói ngọt như mật của phụ nữ miền Tây và sức mạnh chinh phục vô đối của nó, khẳng định luôn rằng đàn ông nơi nào lòng cũng sẽ "mềm nhũn" khi nghe.

"Giọng chị nhà nghe thật quá đáng yêu. Bảo sao anh đi chợ, nấu cơm, giặt đồ, hút bụi, lau nhà, rửa chén, đổ rác, sấy tóc, đấm lưng không thiếu cái gì"; "Nghe các chị miền Tây 'Anh ơi...' một tiếng, tự nhiên thấy xương cốt mình nó tan chảy như cây kem dưới nắng. Anh chồng muốn cứng rắn từ chối việc cũng không được".

"Chàng Tây đang định quay clip làm hổ làm báo, mà nghe giọng miền Tây ngọt như mật là tự nhiên thấy mình biến thành chú mèo con 'meo meo' luôn. Lạ thật sự!"; "Giọng gái người miền Tây là loại vũ khí hạng nặng nhưng lại bọc đường. Nó không gây sát thương bên ngoài nhưng làm tê liệt hoàn toàn ý chí phản kháng bên trong".

P.A. bình luận: "Không đâu trên thế giới có tông giọng ngọt như miền Tây của Việt Nam được. Anh chồng chắc ở bên bển nghe toàn âm nặng, luyến láy, trọng âm các thứ. Sang đây, anh nghe âm cuối cứ kéo dài như vậy thì lại chẳng thích mê ở mãi Việt Nam không thấy về"...

Quốc Anh viết: "Có một loại năng lượng gọi là 'giọng miền Tây'. Nghe xong tự nhiên thấy nợ nần, áp lực cuộc sống nó nhẹ tênh, chỉ muốn tìm cái võng nằm nghe mấy bả kể chuyện cả ngày. Mấy ông cứ bảo bản lĩnh nọ kia, thử nghe giọng miền Tây nũng nịu một câu xem có nhũn như bún không?".

Nhiều dân mạng bảo anh thử bảo chưa làm việc nhà là vợ đổi giọng liền. (Ảnh chụp màn hình)

Ngoài sức mạnh chinh phục của giọng con gái người miền Tây, nhiều cư dân mạng nhận định rằng vợ mà dịu dàng nhỏ nhẹ thì nói gì chồng cũng nghe. "Sáng sớm nghe giọng vợ miền Tây nói 'nhậu ít thôi nha anh', tự nhiên thấy bản thân ngoan đột xuất, rót chén trà đá uống cho lành mạnh", Hoàng Tuấn chia sẻ.

Thành Lộc bình luận: "Người ta nói đàn ông yêu bằng tai là có thật. Nghe mấy bà nói 'Dạ, em nghe nè...' là tui muốn ký giấy giao luôn sổ đỏ cho mấy bà rồi".

Cũng dưới clip này, nhiều chị em chia sẻ họ từng thử nói giọng ngọt như gái người miền Tây với chồng nhưng không thành công, mỗi người một lý do. Mai Chi kể: "Tôi ở Hà Nội, cũng muốn làm sao bớt đanh đá mà chắc nó trong máu rồi đó. Sáng vừa nhẹ nhàng bảo 'chồng ơi' cái là anh nhà bảo tháng lương này đưa hết rồi, quần áo giặt rồi, nhà lâu rồi mà. Thế là mình lại tăng xông, giờ muốn nhẹ nhàng nữ tính như bạn này cũng khó".

Huyền My bình luận: "Cũng tập tành 'Anh ơi...' ngọt xớt như mấy chị miền Tây, chồng đang ăn cơm tự nhiên buông đũa hỏi 'Thích mua gì? Bao tiền? Hay lại đụng xe vào đâu rồi?'. Nỗ lực nói giọng miền Tây cho lãng mạn, ai dè thành giọng lồng tiếng phim kinh dị".

Thu Trang viết: "Cố uốn lưỡi cho ngọt để chồng nộp lương. Lão nghe xong chốt hạ một câu: 'Em nói giọng gì cũng được, miễn là đừng có đòi tiền'. Thế là lại phải đổi tông giọng sang gái Bắc chính hiệu ngay".