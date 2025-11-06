Trào lưu “mukbang” không tốn tiền với món lá chuối chiên giòn viral khắp miền Tây: Hương vị thật có xứng với sự tò mò của người xem?

Trong thế giới ẩm thực đang phát triển không ngừng trên mạng xã hội, đôi khi những món ăn "độc lạ" nhất lại xuất phát từ những nguyên liệu tưởng chừng như giản dị, quen thuộc nhất. Và gần đây, tâm điểm chú ý của cộng đồng ẩm thực, đặc biệt là trên nền tảng TikTok, chính là món lá chuối chiên giòn. Nghe qua, nhiều người không khỏi ngạc nhiên, bởi lá chuối từ xưa đến nay chỉ đóng vai trò là "người gói quà", là tấm lót cho những món bánh truyền thống.

Thế nhưng, nhờ sự sáng tạo không giới hạn của các Tiktoker miền Tây, đặc biệt là những video "mukbang" (vừa ăn vừa trò chuyện) đầy nhiệt huyết, lá chuối đã được "thăng hạng" thành món ăn vặt chính thức. Điều gì đã tạo nên cơn sốt này? Không chỉ là chiêu trò câu view, mà món lá chuối chiên giòn này có thực sự mang trong mình một hương vị bất ngờ, mộc mạc, gợi lên cảm xúc về đồng quê và tuổi thơ?

Trên các video của các TikToker như Ché Biết Nấu Ăn và Vy Cát Lai, cảnh “làm và ăn lá chuối chiên” được quay rất sống động: Lá chuối non hoặc bánh tẻ được rửa sạch, lắc cho ráo, sau đó chiên trong dầu nóng đến khi giòn, rồi được “mukbang” ngay. Những clip này khiến người xem cảm giác chỉ cần nhìn thôi đã nghe rõ tiếng “rắc” khi cắn vào.

Không ít Tiktoker đã thử làm món ăn dân dã từ lá chuối, trong đó có Tiktoker Ché biết nấu ăn. Món ăn này hot từ bên Thái năm 2024, bởi vậy không ít người cũng thử để xem món ăn này có hương vị thế nào. Cô nàng cho biết: "Tôi cũng tự nhủ lá chuối có gì đâu mà ăn, chiên lên chắc nó xàm xí quá nhưng mình tò mò nên cũng làm thử".

Để món này ăn được, cô nàng mách nhẹ rằng: "Để làm món lá chuối chiên giòn, mọi người tìm những lá chuối non, lá già xơ không ăn được. Rửa sạch sẽ, để ráo, cuộn tròn lại và cắt khoanh mỏng. Bắc chảo lên bếp, khi nào dầu sôi thì thả lá chuối vào chiên".

Cô nàng cho biết, mẻ chiên đầu tiên màu sắc bị xỉn, không được sáng. Mẻ chiên thứ 2 cho vào chiên rối thì xanh sáng, đẹp hơn. Tuy vậy, thành phẩm sau khi chiên xong được cô nàng ví là y như "miếng bùi nhùi rửa bát màu xanh lá cây dính đầy dầu mỡ". Hương vị sau khi thử, cô nàng chia sẻ rằng lá chuối chiên có vị đắng nhẹ, giòn, không dở như tưởng tượng. Ngoài ra, cô nàng nhấn mạnh, ăn kèm với gỏi cũng tạm được chứ "không có ngon".

Một Tiktoker khác cũng thử nghiệm món ăn lạ lùng này, đó là Vy Cát Lai. Xem ra, cô nàng đã rút kinh nghiệm từ Tiktoker Ché biết nấu ăn, đã chọn lá chuối non hơn để thử. Cô nàng cho biết: "Mọi người đánh rối lên chiên sẽ đẹp hơn. Nó giòn như kiểu tàu hũ ky. Nó không có vị gì hết ngoài vị dầu ăn. Chiên lên dầu bám nhiều lắm thành ra bị ngậy ngậy, béo béo. Nếu ăn nhiều thì cũng thấy vị ngọt hơn xíu, vì Vy lấy lá non".

Cô nàng tâm sự chỉ thử chiên ăn cho biết và cũng không nghĩ ra kết hợp được với món ăn nào cho ngon hơn và hấp dẫn hơn. Nhưng nếu mọi người tò mò hương vị, có thể thử vì lá chuối sau nhà đâu có tốn tiền đâu!