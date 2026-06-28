Sáng 27/6, truyền thông Trung Quốc đưa tin, 2 diễn viên gen Z Trình Tương và Lý Giai Khiết vừa được bắt gặp hôn nhau nồng nàn ngay giữa sân bay, khiến cộng đồng mạng được 1 phen “loạn cào cào”. Không chỉ hôn nhau say đắm, cặp đôi trẻ còn dành cho nhau nhiều cử chỉ ngọt ngào, tình từ trước ống kính. Qua hàng loạt động thái đáng chú ý mới đây, Trình Tương - Lý Giai Khiết đã ngầm xác nhận họ đang yêu nhau mặn nồng ngoài đời thật.

Đáng nói, Trình Tương - Lý Giai Khiết trước đó đã ra sức phủ nhận thông tin họ đang hẹn hò bất chấp hàng loạt bằng chứng rõ như ban ngày được tung ra. Ấy thế mà tới nay, cặp đôi trai đẹp gái xinh gen Z lại đột nhiên “quay xe” bằng động thái xác nhận chuyện tình cảm của mình. Hàng loạt hành động mâu thuẫn từ 2 diễn viên đã khiến họ đang bị cả mạng xã hội chê cười: “Thế này có khác nào ‘tự vả’ không”, “Nếu biết trước kiểu gì cũng không giấu được thì lúc trước đừng có ra sức phủ nhận hẹn hò làm gì” ,...

Cộng đồng mạng đang truyền tay nhau đoạn video ghi lại cảnh Trình Tương - Lý Giai Khiết hôn nhau nồng cháy ở sân bay mới đây. Trước ống kính, họ không hề có ý định giấu giếm mình là 1 cặp đôi đang yêu nhau. Ảnh: Weibo

Cặp đôi gen Z còn có nhiều cử chỉ tình tứ, thân mật tại sân bay trước sự chứng kiến của “người qua đường” mới đây. Qua đó, Lý Giai Khiết - Trình Tương đã ngầm xác nhận họ đang yêu nhau say đắm. Ảnh: Weibo

Cách đây ít tháng, Lý Giai Khiết và Trình Tương dính nghi vấn hẹn hò sau khi lộ hàng loạt bằng chứng cho thấy cặp đôi đi du lịch, còn đón năm mới bên nhau.

Khi ấy, Trình Tương bị khui ra chuyện đi du lịch Maldives vào đúng ngày lễ tình nhân với 1 cô gái tên Lý Viên Viên, thậm chí còn mua vé máy bay đôi cùng nhau đi Tam Á. Sau khi bị phát hiện mua vé đôi, Lý Viên Viên đã hủy vé ngay trước giờ bay, chỉ còn lại 1 mình Trình Tương tới Tam Á. Đáng nói, “thánh soi” sau đó đào ra được chuyện Lý Giai Khiết có tên thật là Lý Viên Viên.

Ngay vào thời điểm đó, Lý Giai Khiết đăng Weibo cho biết đúng là cô có quen biết Trình Tương nhưng khẳng định giữa 2 người họ chỉ là mối quan hệ bạn bè bình thường. Nữ diễn viên cho biết thêm: “Chuyến đi Maldives là đi chung cùng cả nhóm. Việc hủy vé đi Tam Á là do tôi không muốn bị hiểu lầm”. Đồng thời, Lý Giai Khiết cũng phủ nhận thông tin cô đón năm mới cùng Trình Tương: “Tôi ở Hàng Châu đón giao thừa cùng bạn thân nhé”.

Khi ấy, Trình Tương cũng ra mặt phủ nhận nghi vấn anh đang yêu đàn chị Lý Giai Khiết hơn 3 tuổi. Nam diễn viên sinh năm 2001 cho biết anh tới Maldives du lịch cùng 1 nhóm bạn, còn chuyến bay tới Tam Á là để đoàn tụ với mẹ mình.

Thế nhưng, tới nay cặp “tiên đồng ngọc nữ” này lại đồng loạt “quay xe” bằng màn hôn nhau mùi mẫn giữa sân bay như 1 lời xác nhận hẹn hò.

Trước đó, Trình Tương - Lý Giai Khiết đều 1 mực phủ nhận họ đang yêu nhau. Vậy mà tới nay, cặp đôi lại có động thái như tự “vả mặt” mình nên mới bị dư luận chê cười. Ảnh: Sohu

Trình Tương sinh năm 2001, nổi tiếng khi hóa thân vào nhân vật Trương Khởi Linh trong Ngô Tà Tư Gia Bút Ký. Trong khi đó, Lý Giai Khiết sinh năm 1998, từng ghi dấu ấn qua chương trình Sáng Tạo Doanh 2020. Ngoài ra, cô còn nhận được nhiều sự yêu mến của khán giả qua các bộ phim gây tiếng vang như Ngọc Minh Trà Cốt, Tiên Đài Hữu Thụ,...