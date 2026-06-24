Sáng 24/6, cộng đồng mạng châu Á náo loạn trước nghi vấn tài tử Heo Nam Joon đã phải lòng nữ minh tinh Lim Ji Yeon sau màn hợp tác đầy ăn ý ở bộ phim đang rất hot Kẻ Thù Hoàng Gia Của Tôi. Theo nguồn tin, nửa đêm 24/6, tài tử họ Heo vừa đăng lên hình ảnh anh hôn say đắm Lim Ji Yeon trong phim Kẻ Thù Hoàng Gia Của Tôi, kèm theo dòng thông điệp gây xôn xao: “Tôi rất yêu bạn, Shin Seo Ri”. Được biết, Shin Seo Ri là tên nhân vật của Lim Ji Yeon trong bộ phim nói trên. Chưa hết, “thánh soi” còn phát hiện ra Heo Nam Joon đăng ảnh hôn Lim Ji Yeon đúng vào sinh nhật nữ diễn viên này.

Động thái lạ của Heo Nam Joon đã khiến cộng đồng mạng không khỏi xôn xao, đồng thời đặt ra nghi vấn nam diễn viên đã phải lòng bạn diễn nữ xinh đẹp họ Lim sau khi cùng đóng chung phim. Thậm chí, 1 số khán giả còn nhận định, Heo Nam Joon đã vượt quá giới hạn, có hành động giống như thể muốn “đập chậu cướp hoa”, muốn chen chân vào mối quan hệ của Lim Ji Yeon - Lee Do Hyun. Được biết, Lim Ji Yeon đang hẹn hò hạnh phúc với tài tử họ Lee, và chỉ mới cách đây không lâu 2 ngôi sao còn lọt vào ống kính của “team qua đường” khi tận hưởng buổi hẹn hò ấm áp trên đường phố.

Heo Nam Joon vừa đăng ảnh hôn Lim Ji Yeon trong phim Kẻ Thù Hoàng Gia Của Tôi, kèm dòng ghi chú đáng ngờ “Tôi rất yêu Shin Seo Ri”. Ảnh: IGNV

Heo Nam Joon được cho là đã nảy sinh tình cảm với Lim Ji Yeon sau khi đóng chung phim. Ảnh: Naver

Nhưng song song với đó, cũng có nhiều fan lên tiếng bênh vực Heo Nam Joon khi nhấn mạnh rằng anh chỉ đang quá nhập vai và vẫn chưa kịp thoát vai chứ không hề có ý định muốn chen chân phá hoại mối quan hệ giữa Lim Ji Yeon - Lee Do Hyun. Theo những khán giả này, trong bài đăng đầy đủ của Heo Nam Joon, anh không chỉ đăng mỗi ảnh hôn bạn diễn họ Lim mà còn chia sẻ thêm hàng loạt bức hình hậu trường phim của bản thân mình, đồng thời gửi lời cảm ơn tới ekip Kẻ Thù Hoàng Gia Của Tôi. Từ đây có thể thấy, Heo Nam Joon dường như muốn bày tỏ nỗi tiếc nhớ khi bộ phim đã khép lại chứ không phải muốn tỏ tình với Lim Ji Yeon.

Cụ thể, bài đăng đầy đủ của Heo Nam Joon có nội dung như sau: “Cảm ơn mọi người vì đã yêu mến Kẻ Thù Hoàng Gia Của Tôi trong suốt thời gian qua. Cảm ơn tất cả các diễn viên và đội ngũ nhân viên đã cùng đồng hành với tôi trong dự án này. Ai cũng rất vất vả trong công việc, thế nhưng tất cả mọi người vẫn luôn đối xử rất tốt với tôi, tôi thực sự rất biết ơn vì điều đó. Tạm biệt nhé Cha Se Gye (tên nhân vật của Heo Nam Joon). Tôi đã rất yêu Cha Se Gye và Shin Seo Ri”.

Dù có thể Heo Nam Joon thật sự vẫn chưa thoát vai và không có ý xấu. Thế nhưng, nhiều khán giả vẫn khuyên nam diễn viên nên tiết chế hơn nhằm tránh gây hiểu lầm, bởi lẽ Lim Ji Yeon đang ở trong mối quan hệ hẹn hò với Lee Do Hyun.

Hóa ra Heo Nam Joon không chỉ đăng hình về Lim Ji Yeon mà còn chia sẻ hàng loạt ảnh của bản thân trong quá trình quay phim Kẻ Thù Hoàng Gia Của Tôi. Ảnh: IGNV

Lim Ji Yeon - Lee Do Hyun công khai hẹn hò vào hôm 1/4/2023, nhanh chóng trở thành 1 trong những cặp đôi được khán giả châu Á quan tâm. Chênh lệch 5 tuổi song 2 ngôi sao vẫn trông vô cùng đẹp đôi khi xuất hiện bên nhau.

Lee Do Hyun luôn dành cho mỹ nhân họ Lim sự quan tâm ân cần, chu đáo. Dù luôn bận rộn song anh vẫn cố gắng sắp xếp thời gian để tận hưởng những phút giây ấm áp bên người thương. Đơn cử như những lần dàn sao The Glory tụ tập, Lee Do Hyun luôn có mặt đầy đủ vì muốn được ở cạnh bên Lim Ji Yeon.

Đáp lại tấm chân tình của Lee Do Hyun, Lim Ji Yeon đã công khai nói lời cảm ơn anh khi đứng trên sân khấu nhận giải tại Baeksang 2023. Chưa dừng lại ở đó, người đẹp sinh năm 1990 còn gửi nhiều tin nhắn động viên, chúc mừng bạn trai kém 5 tuổi khi chứng kiến anh đạt được thành công vang dội trong sự nghiệp diễn xuất.

Dispatch tung ảnh Lim Ji Yeon - Lee Do Hyun hẹn hò hồi tháng 4/2023. Được biết, mỹ nam họ Lee kém bạn gái 5 tuổi. Ảnh: Dispatch

Cách đây không lâu, tờ Sina đưa tin, cặp đôi đình đám Kbiz Lee Do Hyun - Lim Ji Yeon đã lọt vào ống kính của “team qua đường” khi cùng tận hưởng buổi hẹn hò hạnh phúc. Trong hình, 2 ngôi sao diện trang phục giản dị, thoải mái dạo phố cùng nhau trên đường phố Hàn Quốc.

Đáng chú ý, nhiều khán giả tỏ ra vô cùng ngạc nhiên khi chứng kiến thân hình của mỹ nam họ Lee ở thời điểm hiện tại. Nhìn từ phía sau, anh trông to lớn gấp đôi Lim Ji Yeon, khiến 1 số khán giả giật mình thốt lên: “Lee Do Hyun mới ăn bột nở đấy à?” . Công chúng ngạc nhiên tột độ, bởi lẽ trong quá khứ, nam diễn viên họ Lee thường được gắn liền với hình ảnh thư sinh và khá mảnh khảnh.

Tuy nhiên, do hình ảnh được chụp từ phía sau cho nên tới nay, công chúng vẫn chưa thể xác định được liệu Lee Do Hyun tăng cân vùn vụt, trở nên mập mạp, phát tướng hay là do anh chăm tập gym khiến body đô lên trông thấy. Hiện tại, nhiều fan nghiêng về khả năng thứ 2 hơn do bình thường tài tử sinh năm 1995 rất chăm chỉ, siêng năng luyện tập thể hình.

Bên cạnh đó, nhân chứng còn hé lộ luôn cách Lee Do Hyun đối xử dịu dàng, chu đáo với bạn gái Lim Ji Yeon trong 1 buổi hẹn hò khác cách đây ít lâu. Vào ngày hôm đó, 2 ngôi sao không đeo kính râm hay khẩu trang. Cặp đôi đình đám luôn đi sát bên nhau, thỉnh thoảng ghé tai đối phương nói nhỏ điều gì đó và nhìn nhau cười rạng rỡ. Đặc biệt, nhân chứng đã đổ dồn sự chú ý vào hành động Lee Do Hyun thường đưa tay che chở phần vai của Lim Ji Yeon ở những nơi đông người qua lại. Về phía mỹ nhân họ Lim, khi thấy có khán giả nhận ra mình, cô đã chủ động vẫy tay đáp lại đầy thân thiện.