Ngay trong ngày công chiếu của bộ phim điện ảnh tình cảm pha khoa học viễn tưởng Tôi Nhìn Thấy Hai Đám Mây Giống Hệt Nhau, hashtag liên quan đến cảnh hôn của nam chính đã lập tức bùng nổ trên Weibo, leo lên vị trí No.4 trending với hơn 1,73 triệu lượt thảo luận.

Lý do hoàn toàn có thể hiểu được. Trước ngày ra mắt, thông tin rò rỉ chỉ nhắc đến "vài cảnh tình cảm" nho nhỏ. Nhưng những khán giả may mắn được xem suất chiếu sớm đã nhanh chóng "bóc trần" sự thật: con số thực tế có thể lên tới ba, bốn, năm, thậm chí sáu lần.

Hôn má, hôn môi, ôm từ phía sau, cảnh phòng ngủ đầy ấm áp... Chưa hết, hai nhân vật còn liên tục "phát đường" từ phòng ngủ ra tận phòng bếp, khiến khán giả xem xong chỉ còn biết ngồi đếm đi đếm lại xem rốt cuộc đã hôn nhau bao nhiêu lần.

Nhân vật trung tâm của cơn sốt này không ai khác chính là Vương Nguyên, em út nhóm TFBoys, một trong những nhóm nhạc có sức ảnh hưởng bậc nhất Cbiz thế hệ 2010. Sinh ra đã gắn liền với âm nhạc, Vương Nguyên sở hữu gia tài đồ sộ với nhiều album và hàng triệu lượt nghe, đồng thời nổi tiếng với đời tư kín đáo, gần như không chia sẻ cuộc sống riêng tư trên mạng xã hội.

Sau thời gian dài tập trung toàn lực cho âm nhạc, Vương Nguyên mới trở lại đường đua phim ảnh với Tôi Nhìn Thấy Hai Đám Mây Giống Hệt Nhau, bộ phim được kỳ vọng đánh dấu sự trưởng thành trong hình ảnh lẫn diễn xuất của anh. Trước đó, Vương Nguyên từng khẳng định chỉ cần có kịch bản hay và đạo diễn tìm đến, anh sẽ không từ chối, và diễn xuất của anh trong Tôi và Quê Hương Của Tôi từng nhận được nhiều lời khen ngợi từ khán giả lẫn các diễn viên trong đoàn.

Điều đáng chú ý là dù đã có mặt trong không ít dự án điện ảnh, đây vẫn là lần đầu tiên Vương Nguyên có cảnh hôn thực sự trên màn ảnh rộng. Và anh đã không để fan thất vọng.

Đối tác của Vương Nguyên là Văn Kỳ, tiểu hoa 10x được đánh giá cao về khả năng nắm bắt những vai diễn phức tạp. Trong phim, Vương Nguyên vào vai A Chí, một chàng trai có tính cách cá biệt, luôn tin rằng thế giới mình đang sống chỉ là một mô phỏng khổng lồ và bản thân là con người thật duy nhất tồn tại trong đó, mỗi ngày lang thang khắp thành phố để tìm kiếm những dấu vết chứng minh giả thuyết của mình.

Văn Kỳ vào vai Tiểu Nhất, cô gái khiến A Chí gần như từ bỏ hành trình tìm kiếm sự thật, với thân phận mang đầy bí ẩn: liệu cô là NPC của thế giới ảo hay là người thật có thể ở bên anh mãi mãi, tạo thành trục truyện chính xuyên suốt bộ phim.

Chính vì bối cảnh "thực hay ảo" đó, mỗi cảnh tình cảm trong phim đều mang thêm một tầng nghĩa khác. Mỗi lần chạm vào nhau là một lần A Chí tự hỏi liệu cảm xúc mình đang có có phải là thật hay không. Và có lẽ đó cũng là lý do khán giả không thể rời mắt.

Phim do đạo diễn kiêm biên kịch Nghiêm Nghệ Chi thực hiện, với sự tham gia đặc biệt của Trương Tụng Văn cùng dàn diễn viên Ôn Mặc Ngôn, Diêm Nam, Trần Sáng và Dương Cửu Lang. Với những phản hồi nồng nhiệt từ suất chiếu sớm và cơn sốt trên Weibo ngay trong ngày đầu công chiếu, không khó để dự đoán đây sẽ là cái tên được nhắc đến nhiều nhất mùa hè năm nay.