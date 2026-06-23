Màn cầu hôn gây bão của Quỳnh Anh Shyn bị bóc trần

Vừa qua, khoảnh khắc Nam Phùng quỳ gối cầu hôn Quỳnh Anh Shyn giữa khung cảnh thiên nhiên đẹp như phim tại Kyrgyzstan khiến mạng xã hội rần rần. Sau 7 năm bên nhau, cả hai đã có happy ending, và đông đảo bạn bè, người hâm mộ đã gửi lời chúc phúc đến cặp đôi đình đám của làng mốt Việt. Tuy nhiên, bên cạnh đó, cư dân mạng cũng nhanh chóng phát huy khả năng "thám tử" khi phát hiện một chi tiết thú vị trong bộ ảnh cầu hôn đang gây bão.

Cụ thể, ở bức ảnh cận cảnh khoe nhẫn đính hôn, nhiều netizen nhận ra một móng tay của Quỳnh Anh Shyn đã bị bong sơn khá rõ. Chi tiết nhỏ này ngay lập tức trở thành đề tài bàn luận sôi nổi trên Threads và các diễn đàn mạng xã hội.

Netizen soi móng tay bị bong sơn của Quỳnh Anh Shyn

Nhiều người cho rằng với một fashion icon nổi tiếng chỉn chu như Quỳnh Anh Shyn, chuyện để lộ một chiếc móng tay tróc sơn trong thời khắc trọng đại là điều gần như khó xảy ra nếu cô đã biết trước kế hoạch cầu hôn. Một tài khoản hài hước nhận xét: "Nhìn nail của Quỳnh Anh Shyn là biết có kịch bản hay không liền" . Người khác bình luận : "Khi cô ấy muốn cầu hôn thật bất ngờ và anh thật sự làm nó thật bất ngờ",...

Từ chi tiết tưởng chừng rất nhỏ này, nhiều cư dân mạng càng tin rằng màn cầu hôn của Nam Phùng hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Quỳnh Anh Shyn. Bởi nếu biết trước, có lẽ nữ fashionista đã chuẩn bị kỹ lưỡng từ trang phục, makeup cho đến bộ nail để xuất hiện trong trạng thái hoàn hảo nhất.

Điều này vô tình lại khiến màn cầu hôn trở nên đáng yêu hơn trong mắt công chúng. Bởi thay vì một kịch bản được sắp đặt chỉn chu đến từng chi tiết, khoảnh khắc Quỳnh Anh Shyn nhận lời cầu hôn lại mang đến cảm giác chân thật và đầy cảm xúc.

Cư dân mạng chắc mẩm Quỳnh Anh Shyn thật sự bất ngờ trước màn cầu hôn không kịch bản này

Quỳnh Anh Shyn và Nam Phùng hiện là một trong những cặp đôi fashionista được yêu thích bậc nhất Vbiz. Không chỉ đồng điệu trong gu thời trang, cả hai còn khiến công chúng ngưỡng mộ bởi sự đồng hành và hỗ trợ nhau từ công việc cho đến đời thường.

Thực tế, Quỳnh Anh Shyn và Nam Phùng đã gắn bó khoảng 3 năm, song phải đến Valentine 2022, cặp đôi mới chính thức công khai mối quan hệ trên mạng xã hội. Trước đó, cả hai từng nhiều lần để lộ hint hẹn hò khi bị bắt gặp đi mua sắm, khoác vai tình tứ ở trung tâm thương mại hay xuất hiện thân mật trong các khung hình chung.

Quỳnh Anh Shyn và Nam Phùng hẹn hò 7 năm trước khi quyết định về chung một nhà

Nam Phùng tên đầy đủ là Phùng Bá Tuấn Nam, từng du học và tốt nghiệp khoa thiết kế thời trang tại New Zealand năm 2018. Trở về nước, Nam Phùng định hướng cho bản thân trở thành nhà thiết kế, tuy nhiên sau nhiều lời mời làm stylist cho các nghệ sĩ, thế là anh dần chuyển hướng.

Trong giới thời trang, Nam Phùng được đánh giá cao bởi tư duy thẩm mỹ hiện đại, khả năng xây dựng hình ảnh cá nhân và định hướng phong cách. Anh cũng là một trong những nhân vật góp phần đưa hình ảnh thời trang Việt xuất hiện ngày càng nhiều tại các tuần lễ thời trang quốc tế.

Nam Phùng cũng là người đứng sau nhiều bộ ảnh thời trang, chiến dịch quảng bá của các thương hiệu lớn cũng như đồng hành cùng nhiều nghệ sĩ, fashionista nổi tiếng như Sơn Tùng M-TP, SOOBIN, HIEUTHUHAI, Wren Evans, Karik, BigDaddy,...

Quỳnh Anh Shyn và Nam Phùng là cặp bài trùng của làng mốt Việt

Ảnh: FBNV