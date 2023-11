Clip cận cảnh 2 đối tượng dùng súng cướp ngân hàng, đâm bảo vệ tử vong ở Đà Nẵng

Ngày 23/11, Công an TP Đà Nẵng cho biết, đã trích xuất camera an ninh để phục vụ điều tra vụ 2 đối tượng cướp ngân hàng, đâm chết 1 bảo vệ vừa xảy ra trên địa bàn.

Toàn bộ diễn biến của vụ cướp được camera an ninh bên trong ngân hàng ghi lại.

Cụ thể, Khoảng 14h30 chiều ngày 22/11, Trần Văn Trí (22 tuổi, trú xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) điều khiển xe máy AB màu đen đỏ, không biển số chở Nguyễn Mạnh Cường (25 tuổi, trú xã Quế Mỹ, huyện Quế Sơn, Quảng Nam) mang theo súng và dao nhọn đến chi nhánh ngân hàng BIDV tại số 169 đường Ngũ Hành Sơn (phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn) để cướp tiền.

Tại đây, Trí dùng súng bắn chỉ thiên 2 phát, còn Cường thì nhảy vào trong quầy kề dao vào nhân viên để uy hiếp lấy tiền. Tuy nhiên, lúc này nhân viên vứt chìa khóa ra ngoài không đưa tiền và hô hoán.

Clip camera ghi cảnh 2 đối tượng cướp ngân hàng tại Đà Nẵng.

Chưa cướp được tiền nhưng nghe còi báo động vang lên, 2 đối tượng ra xe bỏ chạy được khoảng 50 mét thì bị quần chúng nhân dân đi đường ép xe ngã xuống.

Lúc này, ông Trần Minh Thành (SN 1973, trú phường Chính Gián, quận Thanh Khê) - nhân viên bảo vệ ngân hàng đuổi theo vừa đến thì bị Cường dùng dao đâm 1 nhát vào phía sau lưng rồi bỏ chạy.

Do vết thương quá nặng, mất nhiều máu nên nạn nhân đã tử vong khi được chuyển đến bệnh viện cấp cứu.

Công an khám nghiệm hiện trường vụ cướp

Nhận tin báo, lực lượng Công an phường Mỹ An và đội Cảnh sát hình sự Công an quận Ngũ Hành Sơn và Công an TP Đà Nẵng đã tổ chức bắt giữ đối tượng Trí.

Đồng thời, phòng Cảnh sát hình sự Công an Đà Nẵng (PC02) cũng bắt giữ đối tượng Cường đang trốn tại nhà hoang bệnh viện phục hồi chức năng cũ.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu 2 thanh niên này khai nhận, quen biết nhau trên mạng xã hội thông qua hội nhóm "Vỡ nợ làm liều".

2 nghi phạm tại công an

Đầu tháng 11/2023, Cường thuê trọ trên đường Đồng Kè (quận Liên Chiểu) và rủ Trí về ở cùng. Do cả hai đều không có công ăn việc làm, lại đam mê cờ bạc, cá độ bóng đá, chơi game…, nên nợ nần tiền bạc.

Để có tiền trả nợ và tiêu xài, 2 đối tượng lên mạng đặt mua 1 khẩu súng với giá 4 triệu đồng và chuẩn bị thêm 1 con dao, ba lô, rồi bịt kín mặt xông vào cướp ngân hàng.