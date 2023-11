Chân tướng 2 thanh niên cầm súng cướp ngân hàng, đâm chết bảo vệ ở Đà Nẵng

Chiều 22/11, Công an TP Đà Nẵng cho biết, đã bắt giữ 2 nghi phạm dùng súng cướp ngân hàng ở Đà Nẵng, đâm bảo vệ tử vong.

Danh tích 2 nghi phạm là Nguyễn Mạnh Cường (35 tuổi, trú huyện Quế Sơn, Quảng Nam) và Trần Văn Trí (22 tuổi, trú xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng).

Chân dung 2 tên cướp ngân hàng vừa bị bắt giữ

Như đã đưa tin, khoảng 14h ngày 22/11, 2 thanh niên này bịt mặt, chạy xe máy đến chi nhánh ngân hàng tại số 169 đường Ngũ Hành Sơn (phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn).

Tại đây, một đối tượng cầm súng tiến vào ngân hàng, đối tượng còn lại đứng ngoài cảnh giới.

Hình ảnh 2 đối tượng lúc vừa thực hiện vụ cướp

Sau khi cướp được tài sản, các đối tượng lên xe máy bỏ chạy được 50m thì bất ngờ va chạm với một xe máy của người dân đi cùng chiều nên đều ngã ra đường.

Thấy vậy, ông Trần Minh Th (SN 1973, trú phường Chính Gián, quận Thanh Khê) - nhân viên bảo vệ ngân hàng đuổi theo vừa đến thì bị Cường dùng dao đâm một nhát vào phía sau lưng rồi bỏ chạy. Do vết thương quá nặng, mất nhiều máu nên nạn nhân đã tử vong khi được chuyển đến bệnh viện cấp cứu.

Ngân hàng nơi xảy ra vụ cướp

Nam bảo vệ ngân hàng bị đâm trong lúc giằng co với tên cướp

Nhận tin báo, lực lượng Công an phường Mỹ An và Đội Hình sự Công an quân Ngũ Hành Sơn và Công an TP Đà Nẵng đã tổ chức bắt giữ đối tượng Trí.

Đồng thời, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Đà Nẵng (PC02) cũng bắt giữ đối tượng Cường đang trốn tại nhà hoang bệnh viện phục hồi chức năng cũ.

Hiện, vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.