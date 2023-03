Clip bé trai 3 tuổi nghi bị ép hút ma túy: Có dấu hiệu bạo hành trẻ em

Ngày 25/3, liên quan clip bé trai 3 tuổi nghi bị ép hút ma túy đá gây xôn xao mạng xã hội, Hội bảo vệ Quyền trẻ em TP.HCM đã lên tiếng và vào cuộc.

Hội bảo vệ Quyền trẻ em TP.HCM cho rằng, qua hình ảnh và các thông tin ban đầu (đang được xác minh), vụ việc có dấu hiệu của sự bạo hành trẻ em. Hơn thế, trong đoạn clip này, bé trai có dấu hiệu nghi bị ép sử dụng ma túy.

Hình ảnh bé trai trong đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội.

"Đây là hành vi nguy hiểm, đặc biệt nghiêm trọng có thể ảnh hưởng đến tính mạng và sự an toàn của trẻ em" , Hội bảo vệ Quyền trẻ em TP.HCM nhận định.

Để đảm bảo sự an toàn cho trẻ, Hội bảo vệ Quyền trẻ em TP.HCM đề nghị Công an TP.HCM, Công an huyện Hóc Môn chỉ đạo, phối hợp xác minh, kịp thời phát hiện vụ việc, nhằm đảm bảo an toàn cho trẻ em và xử lý thật nghiêm đối với đối tượng có các hành vi vi phạm Quyền trẻ em một cách nghiêm trọng.

Trước đó, mạng xã hội xuất hiện một số clip ghi lại cảnh bé trai mặc bỉm ở cạnh người đàn ông có nhiều hình xăm. Người đàn ông nhiều lần chửi bới, cầm búa đe dọa, ép bé trai hút bình khí giống ma túy đá.

Một tài khoản trên mạng sau đó thừa nhận bé trai là con mình và cho biết bé đang ở cùng mẹ và người tình ở huyện Hóc Môn, TP.HCM. Hình ảnh về vụ việc sau đó lan truyền nhanh trên mạng xã hội.

Tiếp nhận thông tin, Công an huyện Hóc Môn đã đến địa điểm được cho là nơi bé trai đang ở. Tuy nhiên, cảnh sát cho biết đây là địa chỉ ma. Nhà chức trách đang khẩn trương xác minh để làm rõ.