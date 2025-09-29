Chồng soạn 68 trang tài liệu "bóc phốt" vợ ngoại tình với nghiên cứu sinh tiến sĩ

Từ tình yêu đẹp đến bi kịch hôn nhân

Tạp chí Tri thức dẫn nguồn tờ ET Today đưa tin người đàn ông họ Zhang (36 tuổi), hiện làm việc tại tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc) mới đây gây sốt khi tung 68 trang tài liệu để bóc phốt chuyện vợ ngoại tình. Những bằng chứng được thu thập từ tin nhắn trò chuyện của vợ với nhân tình.

Theo chia sẻ từ các trang trình chiếu, Zhang cho biết mình và vợ là cô Wang gặp gỡ nhau năm 2015, kết hôn vào năm 2019 và có một cô con gái. Người chồng đã bán nhà và đưa toàn bộ số tiền 600.000 nhân dân tệ (hơn 2,2 tỷ đồng) để vợ đi du học.

Tháng 7/2024, Wang sang Anh du học và gặp gỡ Huang, một nghiên cứu sinh tiến sĩ được chính phủ tài trợ. Cả hai đã có mối quan hệ bất chính, dần dần chuyển về sống chung một nhà trọ.

Ngày 26/7, Wang đã trở về Trung Quốc và Huang đã ra sân bay đón cô. Cho đến ngày 8/8, hai người đã ở với nhau tại các khách sạn ở Quảng Châu, Hàng Châu và nhiều thành phố khác hơn 10 ngày.

Trong nhiều bức ảnh chụp năm 2024, Huang và Wang ôm hôn nhau, có những cử chỉ thân mật. Đầu tháng 8/2025, hai người trò chuyện liên tục trong nhiều ngày, dùng ngôn ngữ thân mật và các chủ đề riêng tư, bàn về du lịch và đặt phòng khách sạn.

Những slide của người chồng cũng tiết lộ rằng vợ và nhân tình từng lợi dụng việc Zhang đi công tác để hẹn hò ngay tại nhà anh, với cô con gái 3 tuổi đang ngủ trong nhà.

"Tôi đang tính chuyện ly hôn. Sau khi bán nhà, tôi đã đưa hết tiền cho vợ đi học. Tôi chẳng thể ngờ chuyện này lại xảy ra. Huang, một nghiên cứu sinh tiến sĩ, không đủ tư cách để được chính phủ gửi ra nước ngoài", người chồng bày tỏ.

Theo Vietnamnet, sau khi biết "người tình" của vợ đã hoàn thành việc bảo vệ luận án tiến sĩ vào giữa tháng 8 và sắp tốt nghiệp, anh Zhang đã báo cáo vụ việc lên Đại học Công nghệ Nam Trung Quốc - nơi anh Huang học tập và công tác, nhưng không nhận được phản hồi chính thức nên quyết định công khai mọi việc lên mạng.

Một bản tài liệu dài 68 trang "bóc phốt" chuyện ngoại tình của vợ được anh Zhang đăng tải, khiến dư luận bàng hoàng.

"Người trong cuộc" lên tiếng

Sau khi sự việc bị phanh phui và gây phẫn nộ, nhà trường đã phản hồi rằng họ đã ghi nhận sự việc và cho biết: "Nhà trường đang xử lý sự việc, nhưng tiến độ cụ thể vẫn chưa rõ ràng".

Ngày 25/9, một cán bộ của Khoa Kỹ thuật Xây dựng và Giao thông Vận tải thuộc Đại học Công nghệ Nam Trung Quốc đã nói với phóng viên của Benliu News rằng các lãnh đạo liên quan của trường đang xử lý vấn đề này.

Một cán bộ khác của Phòng Công tác Sinh viên thuộc Đại học Công nghệ Nam Trung Quốc nói với các phóng viên rằng Huang vẫn chưa tốt nghiệp. Nhà trường đã thông tin với người tố giác qua điện thoại rằng sinh viên này đã bị kỷ luật quản chế, nhưng kết quả vẫn chưa được công bố. Về thời gian quản chế và liệu hình phạt này có ảnh hưởng đến việc tốt nghiệp và bằng cấp của Huang hay không, cán bộ này không tiết lộ.

Những bức ảnh chụp Huang và Wang. Ảnh: Benliu News.

Trong cuộc phỏng vấn sau đó, chị Wang - người phụ nữ trung tâm của vụ việc, cho biết: "Tôi không muốn bình luận quá nhiều. Tuy nhiên, một số thông tin trong tài liệu được công bố trên mạng là sai sự thật".

Chị Wang cũng nhấn mạnh việc chồng tự ý xem trộm điện thoại, đăng ảnh và những cuộc trò chuyện của mình lên mạng là hành vi xâm phạm quyền riêng tư nghiêm trọng. Về việc chồng bán nhà để cho mình tiền đi học, Wang nói rằng họ đã cùng nhau mua nhà trước khi kết hôn.

Hiện, cả hai vợ chồng đều đang cân nhắc việc ly hôn.