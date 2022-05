Chuyện về cây cầu VÔ DỤNG nhất thế giới: Đẹp hoàn hảo nhưng chỉ để ngắm, là bài học đắt giá thiên nhiên dành cho con người

Những cây cầu bắc qua các con sông luôn được ví như cánh tay khổng lồ đưa con người ở 2 bến bờ thêm xích lại gần nhau. Đã gọi là cầu thì tất nhiên là để đi lại rồi. Tuy nhiên, trên thế giới, có một cây cầu vô cùng đặc biệt là người ta gọi là "cây cầu vô dụng nhất quả đất". Bởi lẽ, nó ở đó như thế mà chẳng mang lại lợi ích gì, suốt nhiều năm nay...

Tại sao lại gọi là cây cầu vô dụng?

Đất nước Honduras xinh đẹp với nhiều cảnh quan thiên nhiên làm mê đắm lòng người. Nhưng quốc gia Trung Mỹ này cũng không được mẹ thiên nhiên ưu ái khi phải hứng chịu nhiều cơn bão, lốc xoáy hàng năm.

Các công trình nhà cửa, đường xá, cầu cống ở đây đều phải xây dựng kiên cố để tránh thiên tai xảy ra liên tiếp.

Năm 1935, trên con sông Choluteca của Honduras, người ta xây dựng một cây cầu đặt tên là cầu Choluteca. Nó được ví như "bản sao" cây Cầu Cổng Vàng nổi tiếng thế giới và là niềm tự hào của người dân địa phương. Tuy nhiên, đến năm 1998, cơn bão Mitch quét qua Honduras khiến cầu Choluteca bị hư hại. Các phương tiện hạng nặng không còn được phép đi qua cầu để đảm bảo an toàn.

Cầu Choluteca cũ.

Trước đó 2 năm, vào năm 1996, sông Choluteca chứng kiến thêm sự xuất hiện của cây cầu lớn khác.

Một công ty xây dựng Nhật Bản đã trúng thầu và bắt tay vào thầu cây cầu mới nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của người dân. Các kỹ sư đặt cho công trình cái tên Cầu Choluteca Mới, hay còn được gọi là Cầu Mặt Trời Mọc. Còn tên chính thức là cầu Puente Sol Naciente.

2 năm sau đó, vào năm 1998, cây cầu Choluteca mới chính thức được khánh thành. Những chiếc xe bon bon trên cây cầu khang trang, đẹp đẽ, vững chãi khiến người dân phấn khởi hơn hẳn. Người ta ví nó như một tuyệt tác của thiết kế và kỹ thuật thời hiện đại.

Khi mọi người lái xe từ bờ sông Choluteca bên này sang bên kia, họ không thể không trầm trồ khen ngợi cây cầu mới. Đó là niềm tự hào và niềm vui của Choluteca.

Vậy mà, niềm vui ngắn chẳng tày gang. Đúng năm đó, chính cơn bão Mitch ập đến đã cuốn trôi nhà cửa, làng mạc của người dân, nhiều con đường cũng bị tàn phá, biến mất hoàn toàn. Lượng mưa xấp xỉ 1.900mm chỉ trong bốn ngày - tương đương với tổng lượng mưa trong 6 tháng. Dòng sông Choluteca dâng cao và gây ngập lụt toàn bộ khu vực, 7000 người đã mất mạng.

Mặc cho Choluteca (cũ) bị hư hại thì Choluteca mới vẫn hiên ngang, đứng vững ở đó sau cơn giận dữ kinh hoàng của mẹ thiên nhiên.

Nhưng, điều mà người ta không bao giờ ngờ được là cơn bão ấy đã làm thay đổi dòng chảy của sông Choluteca. Con sông bây giờ chảy bên cạnh cây cầu. Không phải bên dưới, mà là bên cạnh cây cầu!

Vì vậy, dù đủ vững chắc để chống chọi qua cơn bão, nhưng cây cầu Choluteca mới đã trở thành một cây cầu vô dụng. Nó không có điểm đến và điểm đi, không bắc qua sông và cũng chẳng dẫn đến đâu cả.

Bài học mẹ thiên nhiên ban tặng con người

Đã hơn 20 năm trôi qua kể từ ngày đó, nhưng bài học mà cây cầu Choluteca để lại vẫn còn nguyên giá trị. Sức tàn phá của thảm họa tự nhiên quá lớn, vượt xa mọi dự tính của con người. Thật vậy, làm gì có kỹ sư nào nghĩ được tới chuyện sông sẽ đổi hướng để thiết kế thêm chân cho cầu chạy đuổi theo dòng nước?

Câu chuyện về cây cầu Choluteca còn hình thành nên một thành ngữ mới. Trong tiếng Anh của người Mỹ có câu: "Don’t be the Choluteca Bridge. Be relevant with time" (Tạm dịch: Đừng biến mình thành cây cầu Choluteca. Hãy cố gắng thích nghi với hoàn cảnh).

Câu thành ngữ này chính là bắt nguồn từ câu chuyện về cầu Choluteca. Sau một trận bão bỗng trở nên vô dụng.

Cây cầu là hình ảnh ẩn dụ cho những biến cố có thể xảy ra đối với cuộc sống chúng ta, với bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào. Cách tốt nhất là phải thích ứng, tự biến đổi, chuyển hóa và nâng cao kỹ năng để không biến mình thành kẻ vô dụng!

Nguồn: Tổng hợp

https://afamily.vn/chuyen-ve-cay-cau-vo-dung-nhat-the-gioi-dep-hoan-hao-nhung-chi-de-ngam-la-bai-hoc-dat-gia-thien-nhien-danh-cho-con-nguoi-20220524120624678.chn