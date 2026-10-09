Chuyện tình với người vợ thanh mai trúc mã của Messi

Lionel Messi đã chính thức khép lại một chương vĩ đại trong lịch sử bóng đá Argentina và thế giới sau ngày 7/10. Trong trận đấu cuối cùng siêu sao 39 tuổi khoác áo đội tuyển Argentina vẫn luôn có hậu phương vững chắc đồng hành. Antonela Roccuzzo đã đồng hành cùng Messi qua hơn ba thập kỷ, từ những ngày đầu ra mắt cho đến tận bây giờ thành huyền thoại.

Ngay sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, giữa bầu không khí vỡ ùa xúc động của hàng vạn người hâm mộ trên khán đài, Antonela Roccuzzo cùng ba cậu con trai đã xuống tận mặt cỏ ôm chặt lấy Lionel Messi. Trên trang cá nhân, nàng WAG sinh năm 1988 đăng tải dòng chia sẻ nhận về hàng triệu lượt tương tác:

"Thật đẹp biết bao khi được nhìn thấy anh sống giữa muôn vàn tình yêu thương, giữa biết bao nhiêu người đang gửi lời cảm ơn và đền đáp lại tất cả những gì anh đã cống hiến suốt từng ấy năm qua. Anh xứng đáng nhận được tình yêu ấy. Anh đã tạo nên nó bằng chính con người mình, bằng sự khiêm tốn, sự tận tụy và bằng cả trái tim mà anh luôn cống hiến hết mình cho chiếc áo đấu này. Thật tự hào khi được đồng hành cùng anh trên con đường này và thật xúc động khi thấy anh khép lại một chặng đường đời vĩ đại đến thế theo một cách trọn vẹn như vậy. Cảm ơn anh vì đã dạy cho em thật nhiều điều! Em yêu anh rất nhiều, Messi! Mãi luôn bên anh!".

Messi nắm tay vợ trong ngày chia tay tuyển Argentina (Ảnh: ESPN)

Lời nhắn nhủ đong đầy tự hào ấy là cái kết trọn vẹn cho chặng đường cống hiến của siêu sao số 10, đồng thời khắc họa rõ nét mối tình bền chặt hiếm có giữa thế giới thể thao đỉnh cao vốn nhiều biến động.

Chuyện tình thanh mai trúc mã

Chuyện tình của họ bắt đầu từ năm 1996 tại thành phố Rosario, Argentina. Khi đó, Messi là cậu bé 9 tuổi theo đuổi đam mê tại lò đào tạo Newell's Old Boys, còn Antonela là cô bé 8 tuổi, em họ của người bạn thân Lucas Scaglia. Trúng "tiếng sét ái tình" ngay từ lần đầu gặp mặt, cậu bé Messi nhút nhát thường tìm mọi lý do ghé nhà bạn chơi chỉ để nhìn thấy Antonela. Trong những lá thư tay thời thơ ấu, Messi từng quả quyết gửi tới cô bạn nhỏ: "Một ngày nào đó, chúng ta nhất định sẽ nên đôi".

Năm 2000, Messi phải cùng gia đình sang Tây Ban Nha gia nhập lò La Masia của Barcelona để điều trị chứng thiếu hụt hormone tăng trưởng. Khoảng cách địa lý hàng nghìn cây số khiến cả hai mất liên lạc suốt nhiều năm. Duyên số chỉ thực sự tái sinh vào năm 2005, khi người bạn thân nhất của Antonela qua đời trong một tai nạn giao thông. Nhận tin dữ, Messi lập tức xin phép ban huấn luyện tạm dừng tập luyện, bắt chuyến bay khẩn cấp về lại Rosario để túc trực an ủi và nâng đỡ tinh thần Antonela qua những ngày tăm tối nhất.

Cặp đôi chính thức hẹn hò từ năm 2007 nhưng giữ kín với truyền thông cho đến đầu năm 2009 mới công khai. Sau World Cup 2010, Antonela gác lại kế hoạch học ngành Nha khoa tại quê nhà để chuyển sang Barcelona sống cùng Messi. Ngày 30/6/2017, họ chính thức bước vào cuộc hôn nhân bằng một đám cưới ấm cúng tại quê nhà Rosario sau hơn một thập kỷ gắn bó.

Antonela bên Messi từ những ngày đầu tiên (Ảnh: ESPN)

Hơn nửa đời người đồng hành, Antonela không chỉ xây dựng sự nghiệp riêng thành công trong lĩnh vực thời trang, kinh doanh mà còn là điểm tựa tinh thần vững chắc cho Messi. Cô cùng ba cậu con trai Thiago, Mateo và Ciro luôn có mặt trên khán đài trong mọi cột mốc lịch sử, từ những thất bại đau đớn ở các trận chung kết lớn cho đến khoảnh khắc vinh quang nâng cao cúp vàng World Cup 2022 và trận đấu chia tay sự nghiệp quốc tế.

Ảnh: ESPN

Ảnh: ESPN

Trong sự nghiệp quần đùi áo số, Lionel Messi đã chinh phục mọi danh hiệu cao quý nhất của bóng đá thế giới. Nhưng đằng sau ánh hào quang rực rỡ ấy, sự đồng hành kiên định của Antonela Roccuzzo chính là điểm tựa bình yên nhất giúp anh hoàn thành trọn vẹn chặng đường đời vĩ đại của mình.