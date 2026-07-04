Từ ánh mắt tình tứ của Messi đến tin đồn ngoại tình: Đây là cách "Anh Mười" đá bóng bằng chân và "cân" truyền thông bẩn bằng não

Trong thế giới bóng đá, chúng ta đã quá quen với việc chứng kiến Messi vẽ nên những đường cong tuyệt mỹ trên sân cỏ. Nhưng có lẽ, pha xử lý "đắt giá" nhất mà tôi từng chứng kiến từ anh không nằm ở một cú sút phạt, mà ở cách anh đối diện với sự độc hại của truyền thông. Vụ việc liên quan đến nữ phóng viên Sofi Martinez gần đây không chỉ là câu chuyện về một ngôi sao bị soi mói đời tư, mà là bài học lớn về bản lĩnh của một người đàn ông đã vượt thoát khỏi những tầm thường của dư luận.

Khi mọi cử chỉ đều bị "vũ khí hóa"

Truyền thông lá cải có một công thức vận hành rất rẻ tiền: Nếu không có bằng chứng, hãy tạo ra nó từ những hành động bình thường nhất. Khi Messi nhìn một nữ phóng viên, họ gọi đó là "ánh mắt tình tứ". Khi anh chào cô ấy, họ gán ghép đó là "hành động mờ ám". Những đồn thổi về mối quan hệ giữa anh và Sofi Martinez không chỉ là sự xúc phạm đến nhân phẩm người trong cuộc, mà còn là minh chứng cho sự thảm hại của một bộ phận truyền thông luôn coi việc giật tít câu khách là lẽ sống.

Nhưng hãy nhìn cách Messi đáp trả trong buổi phỏng vấn sau trận thắng Cape Verde. Anh chủ động chào hỏi Sofi Martinez và buông một câu nói sắc lẹm: "Nếu tôi nhìn cô, họ sẽ hỏi tại sao lại nhìn, còn nếu tôi chào cô, họ cũng sẽ thắc mắc tại sao lại chào" . Đó không phải là lời than vãn của một kẻ bị dồn vào chân tường, đó là cú "bắt bài" ngoạn mục. Messi đã lột trần sự vô lý của những kẻ luôn cố gắng diễn giải cuộc đời anh theo cách họ muốn. Anh cho thấy mình hoàn toàn hiểu rõ luật chơi, nhưng anh chọn cách không chơi theo luật của họ.

Đẳng cấp của sự "miễn nhiễm"

Để hiểu tại sao pha xử lý này lại đạt "điểm 10", phải nhìn vào cách Messi vận hành tư duy của một người đàn ông đã ở đỉnh cao.

Thứ nhất, sự minh bạch là tấm khiên vững chắc nhất. Trong suốt sự nghiệp của mình, từ những ngày đầu ở Barcelona đến khi giành vinh quang tại World Cup 2022, Messi chưa bao giờ sa đà vào những màn đôi co trên mặt báo. Anh hiểu rằng, ở vị thế của người nổi tiếng nhất hành tinh, việc bị soi mói cũng giống như bị đối phương áp sát trong vòng cấm – ồn ào, khó chịu, nhưng nếu hoảng loạn hay cáu gắt, bạn sẽ mất bóng. Messi luôn chọn cách luồn lách bằng sự điềm tĩnh. Đó là sự "miễn nhiễm" mà không phải siêu sao nào cũng có được.

Thứ hai, sự bảo vệ dành cho đồng nghiệp. Vụ việc này cũng bóc trần một định kiến giới đáng buồn trong thể thao: Nếu Sofi Martinez là một nam phóng viên, liệu những câu hỏi hay ánh mắt ấy có bị thêu dệt thành chuyện ngoại tình? Chắc chắn là không. Messi, bằng thái độ của mình, đã vô tình bảo vệ cả bản thân lẫn đối phương khỏi những đòn tấn công bất công. Anh tạo ra một khoảng cách chuyên nghiệp nhưng vẫn đầy tử tế, biến sự tò mò của dư luận trở nên lố bịch ngay trong chính lời nói của mình.

Hôn nhân – "Thành trì" không cần phô trương

Messi không cần phải đăng đàn thanh minh về cuộc hôn nhân với Antonela Roccuzzo. Hành động của anh là sự bảo chứng cao nhất cho lòng tin. Khi một người đàn ông đã đạt đến đỉnh cao của sự nghiệp và nhận thức, anh ta hiểu rằng hạnh phúc gia đình là một "thành trì" không cần phô trương cho thiên hạ thấy, mà cần được bảo vệ bằng sự tử tế và lòng tự trọng.

Đừng quên rằng, trước khi vươn tới vinh quang World Cup, Messi đã phải đối mặt với áp lực khủng khiếp từ cả một quốc gia. Những tin đồn về đời tư so với sức nặng của cả một kỳ World Cup chỉ là những "nốt ruồi" trên tấm bản đồ sự nghiệp. Bản lĩnh của anh nằm ở chỗ, anh không bao giờ để những thứ phù phiếm đó làm lay chuyển nhịp độ của chính mình.

Kết lại, "Anh Mười" đã thắng trong "trận đấu" này một cách thuyết phục nhất. Không phải bằng một bàn thắng, mà bằng nhân cách. Với những người đàn ông đã trải đời, chúng ta hiểu rằng cách đáp trả đanh thép nhất với sự phỉ báng không phải là lời nói, mà là sự tử tế đến mức khiến những kẻ hằn học phải cảm thấy xấu hổ về chính mình. Đôi khi, đẳng cấp không nằm ở việc bạn làm gì, mà nằm ở việc bạn chọn không làm những điều tầm thường mà đám đông đang mong đợi.