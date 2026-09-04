Chuyện tình siêu mẫu nội y và tổng tài hot nhất hiện tại

Tái xuất với vai tổng tài Loan Niệm (Luke) trong Đầu xuân tươi sáng giúp Tỉnh Bách Nhiên trở thành cái tên hot nhất màn ảnh nhỏ Hoa ngữ thời điểm hiện tại.

Ngoài được yêu thích với hình tượng tổng tài đẹp trai, lạnh lùng mà không “dầu mỡ”, Tỉnh Bách Nhiên còn tạo phản ứng hóa học bùng nổ với bạn diễn Tôn Thiên (vai Thượng Chi Đào). Sự ăn ý đó khiến không ít khán giả muốn “đẩy thuyền” hai diễn viên ngoài đời thực.

Tỉnh Bách Nhiên và Tôn Thiên đang là cặp đôi màn ảnh hot nhất Hoa ngữ hiện nay, nhưng không thể "đẩy thuyền" ngoài đời thực vì đằng trai đã có bạn gái.

Tuy nhiên, chuyện “phim giả, tình thật” khó xảy ra vì tài tử sinh năm 1989 được cho là đã có mối quan hệ kín tiếng nhiều năm với siêu mẫu Lưu Văn.

Chuyện tình không công khai

Tỉnh Bách Nhiên và Lưu Văn lần đầu xuất hiện công khai cùng nhau vào năm 2019, khi hợp tác trong chiến dịch quảng bá bộ sưu tập trang sức cao cấp Coco Crush của Chanel. Họ đóng chung phim ngắn Cứ thế mà yêu, được tung ra đúng dịp Thất tịch - lễ tình nhân của Trung Quốc (7/7 Âm lịch).

Sau lần hợp tác này, Tỉnh Bách Nhiên và Lưu Văn tiếp tục có mặt tại một số sự kiện thời trang. Tuy nhiên, thời điểm đó, cả hai chỉ được xem là đồng nghiệp có mối quan hệ thân thiết, chưa lộ dấu hiệu có tình cảm cá nhân nào.

Tỉnh Bách Nhiên và Lưu Văn trong bộ ảnh quảng bá trang sức Chanel.

Nghi vấn hẹn hò bắt đầu rộ lên vào năm 2022. Họ bị truyền thông Trung Quốc phát hiện sánh đôi ngoài đời thường, còn có ảnh được cho là Tỉnh Bách Nhiên chở Lưu Văn bằng xe đạp. Rõ ràng nhất là vào ngày 19/7/2022, cánh săn ảnh ghi lại được khoảnh khắc hai người nắm tay nhau đi dạo tại khu Tam Lý Đồn ở Bắc Kinh.

Trong khi dư luận xôn xao, cả Tỉnh Bách Nhiên lẫn Lưu Văn đều giữ thái độ im lặng, không đưa ra bất kỳ bình luận nào.

Từ đó đến nay, mối quan hệ của họ vẫn chỉ dừng lại ở mức đồn đoán. Công chúng chủ yếu theo dõi họ qua những lần xuất hiện cùng nhau hoặc các dấu hiệu trong đời sống riêng tư.

Theo Sina, Tỉnh Bách Nhiên được cho là đã cùng Lưu Văn về quê cô ở Vĩnh Châu, Hồ Nam đón Tết Nguyên đán 2024. Một năm sau, có thông tin siêu mẫu nội y theo bạn trai tin đồn trở về Thẩm Dương đón năm mới.

Năm 2025, mạng xã hội Trung Quốc rộ lên tin Tỉnh Bách Nhiên và Lưu Văn đã đăng ký kết hôn. Tuy nhiên, thông tin này chưa được người trong cuộc xác nhận.

Đến tháng 2, hai người tiếp tục bị bắt gặp nắm tay tại sân bay ở Thượng Hải. Theo những hình ảnh được chia sẻ, họ không có động thái đặc biệt né tránh ống kính.

Trong thời gian Tỉnh Bách Nhiên quảng bá phim, hai người được cho là cùng xuất hiện tại sân bay nhưng chủ động đi tách nhau, tránh tạo hình ảnh thân mật trước ống kính. Hành động này được nhiều khán giả khen ngợi vì cho rằng Lưu Văn không muốn chuyện tình cảm ngoài đời ảnh hưởng đến hiệu ứng cặp đôi giữa Tỉnh Bách Nhiên và Tôn Thiên trong phim.

Hai ngôi sao cũng theo dõi nhau trên Instagram. Mới đây nhất, ngày 2/9, Tỉnh Bách Nhiên đăng trên tài khoản Instagram cá nhân loạt ảnh mang chủ đề “Luke tan làm ở Quốc Mậu (Bắc Kinh)” để quảng bá cho Đầu xuân tươi sáng. Khoảng một ngày sau, cư dân mạng phát hiện Lưu Văn bấm thích bài đăng này.

Đối với nhiều người, đây là dấu hiệu cho thấy chuyện tình Tỉnh Bách Nhiên và Lưu Văn vẫn tốt đẹp.

Tỉnh Bách Nhiên và Lưu Văn không né tránh xuất hiện cùng nhau, nhưng cũng không chính thức xác nhận quan hệ.

Lưu Văn là ai?

Nếu Tỉnh Bách Nhiên là gương mặt quen thuộc của màn ảnh Hoa ngữ, Lưu Văn tạo dựng được chỗ đứng trong thời trang quốc tế. Chân dài sinh năm 1988 bắt đầu sự nghiệp người mẫu từ giữa những năm 2000 và nhanh chóng hướng tới thị trường quốc tế.

Theo Models.com, Lưu Văn được phát hiện tại Bắc Kinh năm 2006. Cô được đánh giá là gương mặt Trung Quốc tiên phong đạt vị thế siêu mẫu trên thị trường quốc tế.

Năm 2008, Lưu Văn bắt đầu gây chú ý trên các sàn diễn quốc tế. Sang mùa thời trang Thu Đông 2009, cô tạo dấu ấn mạnh khi góp mặt trong 74 show tại New York, London, Milan và Paris. Giai đoạn cao điểm, Lưu Văn phải trình diễn tới sáu show mỗi ngày.

Lưu Văn là siêu mẫu đẳng cấp quốc tế.

Cũng trong năm 2009, Lưu Văn trở thành người mẫu Trung Quốc đầu tiên trình diễn tại Victoria's Secret Fashion Show. Thành tích này đưa tên tuổi cô đến gần hơn với công chúng quốc tế.

Forbes sau đó đưa Lưu Văn vào danh sách những người mẫu có thu nhập cao nhất thế giới năm 2013. Cô đứng thứ năm với thu nhập ước tính 4,3 triệu USD trong một năm, đến từ hợp đồng với các thương hiệu lớn.

Năm 2010, Lưu Văn trở thành gương mặt châu Á đầu tiên giữ vai trò người phát ngôn toàn cầu của thương hiệu mỹ phẩm cao cấp Estée Lauder (Mỹ). Trên Vogue, siêu mẫu 8X nhấn mạnh việc được Estée Lauder lựa chọn là bước ngoặt lớn trong sự nghiệp, đồng thời góp phần thay đổi cách hình ảnh phụ nữ châu Á được thể hiện trong ngành thời trang quốc tế.

Trong những năm tiếp theo, Lưu Văn hợp tác với nhiều nhà mốt lớn như Chanel, Gucci, Louis Vuitton, Balenciaga, Prada, Versace và Alexander McQueen. Vogue mô tả cô là một trong số ít người mẫu châu Á đạt đến vị thế siêu mẫu quốc tế.

Lưu Văn cũng nhiều lần xuất hiện trên các ấn phẩm thời trang hàng đầu thế giới. Models.com ghi nhận cô nằm trong nhóm người mẫu có thành tích nổi bật, nhiều lần xuất hiện trong các danh sách đề cử giải thưởng của ngành.

Lưu Văn trên sân khấu Victoria's Secret.

Với hơn 15 năm hoạt động, Lưu Văn không chỉ là cái tên nổi tiếng tại Trung Quốc, mà còn góp phần mở rộng sự hiện diện của người mẫu châu Á trên sàn diễn quốc tế.

Xét về độ nổi tiếng quốc tế và vị thế nghề nghiệp, Lưu Văn bỏ xa Tỉnh Bách Nhiên. Cô có hơn 5,8 triệu người theo dõi trên Instagram, còn bạn trai tin đồn chỉ đạt khoảng một triệu. Tuy nhiên, xét mức độ nhận diện với khán giả đại chúng Trung Quốc hiện nay, Tỉnh Bách Nhiên có lợi thế hơn.