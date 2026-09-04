Con gái lai Tây của Hà Anh xinh như nàng thơ, diện áo dài duyên dáng ai cũng xuýt xoa khen

Mới đây, nhân dịp Quốc Khánh 2/9, Hà Anh chia sẻ lại những hình ảnh chụp với con gái Myla trong trang phục áo dài in hình cờ đỏ sao vàng. Nhiều khán giả khen ngợi cô bé Myla ngày càng xinh đẹp cũng như sở hữu chiều cao nổi trội.

Nữ siêu mẫu tiết lộ khoảnh khắc này được hai mẹ con ghi lại từ năm 2025. Sau một năm, Myla đã có nhiều thay đổi về ngoại hình, đặc biệt là chiều cao vượt trội hơn hẳn so với thời điểm trong ảnh.

Con gái siêu mẫu Hà Anh nhận nhiều lời khen ngợi khi diện áo dài in hình cờ đỏ sao vàng.

Cô bé 8 tuổi gây chú ý với diện mạo xinh xắn, những đường nét lai Tây ngày càng rõ rệt. Nhiều người không khỏi xuýt xoa và dự đoán Myla có thể trở thành một “hoa hậu tương lai”, đồng thời nhận xét cô bé càng lớn càng giống bố hơn mẹ.

Myla, tên thật là Myla Vũ Dowden, sinh năm 2018, là con gái của siêu mẫu Hà Anh và ông xã Olly Dowden - một doanh nhân người Anh.

Vẻ ngoài xinh xắn của cô bé Myla

Từ nhỏ, cô bé đã nhận được sự quan tâm của công chúng nhờ vẻ ngoài xinh xắn cùng tính cách đáng yêu, tự lập. Trong cách nuôi dạy con, Hà Anh chú trọng việc xây dựng cho Myla tinh thần tự chủ, chăm chỉ học tập và hình thành thói quen đọc sách từ sớm.

Hà Anh cho biết Myla nay đã chững chạc, bắt đầu ý thức được nhiều việc hơn. Cô thấy hạnh phúc khi ngắm con gái lớn lên từng ngày.

Hà Anh hạnh phúc vì có con gái đầu lòng.

Nữ siêu mẫu tâm sự: "Đúng là con gái đầu lòng thật sướng mọi người ạ, Myla tình cảm, ngọt ngào, đáng yêu và vô cùng ân cần đối với gia đình mình.

2 năm trở lại đây em đã ý thức về sinh nhật của mình nên em rất là hào hứng. Mẹ sẽ phải tổ chức cho em vài cái sinh nhật với bạn ở trường của em, sinh nhật với cả gia đình, rồi qua Anh lại tổ chức tiếp với bà và dì, chú ở bên đó.

Năm nay sinh nhật mẹ không tổ chức rình rang, chứ riêng hai em bé tháng 5 và tháng 6 là phải rình rang rồi. Lớn thêm một tuổi biết bao hạnh phúc và tự hào Myla nhỉ".

Gia đình hạnh phúc của siêu mẫu Hà Anh và chồng doanh nhân.

Nữ siêu mẫu từng chia sẻ cô không đặt kỳ vọng con gái phải lấy một người chồng giàu có, mà mong Myla lớn lên có chí tiến thủ, đủ năng lực để tự chủ tài chính và không phải phụ thuộc hay luồn cúi trước bất kỳ ai.

Với Hà Anh, điều quan trọng nhất vẫn là con được sống một cuộc đời hạnh phúc, có lựa chọn riêng và biết yêu thương những người xung quanh.

Cô quan niệm sinh con là để con được hạnh phúc, chứ không phải để con phải chịu đựng hay sống theo những khuôn mẫu mà người lớn áp đặt.