Tổng tài hot nhất hiện nay: Diễn xuất đỉnh chóp, "cứu" luôn vai diễn đang bị chỉ trích

Đầu Xuân Tươi Sáng đang là bộ phim hot nhất trên màn ảnh Hoa ngữ. Bên cạnh những tranh luận về tuyến tình cảm và các cảnh thân mật, nhân vật Loan Niệm do Tỉnh Bách Nhiên đảm nhận cũng trở thành tâm điểm bàn luận. Đây là kiểu nam chính dễ khiến khán giả vừa xem vừa "tăng huyết áp", tuy giỏi giang, lạnh lùng nhưng cũng độc đoán, khó tính và có không ít hành động khiến người xem đặt dấu hỏi về cách anh đối xử với cấp dưới.

Loan Niệm là quản lý cấp cao tại một công ty quảng cáo, sở hữu năng lực chuyên môn nổi bật nhưng tính cách lại không dễ chịu. Anh thường xuyên nói chuyện thẳng đến mức phũ phàng, yêu cầu nhân viên phải đáp ứng tiêu chuẩn rất cao và gần như không có khái niệm nương tay trong công việc. Với Thượng Chi Đào (Tôn Thiên), sự khắt khe này càng thể hiện rõ khi cô là nhân viên mới, thiếu kinh nghiệm và liên tục phải đối mặt với những yêu cầu khó từ cấp trên.

Chính vì vậy, không ít khán giả cho rằng Loan Niệm mang màu sắc của một kiểu "sếp độc hại". Nhân vật này dễ khiến người xem khó chịu bởi sự kiêu ngạo, lạnh lùng và cách đặt công việc lên trên cảm xúc của người khác. Nếu không được thể hiện đủ tinh tế, Loan Niệm hoàn toàn có thể trở thành một nam chính khiến khán giả chỉ muốn tua nhanh mỗi khi xuất hiện.

Thế nhưng Tỉnh Bách Nhiên lại là điểm khiến nhân vật này không bị biến thành một tổng tài nhàm chán.

Nam diễn viên không cố gắng làm Loan Niệm trở nên dễ thương hay tìm cách xóa bỏ những điểm gây tranh cãi của nhân vật. Thay vào đó, anh giữ nguyên sự khó gần bên ngoài nhưng dùng ánh mắt, biểu cảm để thể hiện phần cảm xúc phức tạp bên trong.

Khi đối diện với Thượng Chi Đào, Loan Niệm có sự thay đổi rất rõ. Anh vẫn giữ vẻ điềm tĩnh của một người quen kiểm soát mọi thứ, nhưng ánh mắt lại nhiều lần phản bội sự bình tĩnh đó. Có lúc anh nhìn cô lâu hơn bình thường, có lúc lại nhanh chóng né tránh như thể không muốn để đối phương phát hiện cảm xúc của mình.

Dù Loan Niệm nhận về nhiều đánh giá tiêu cực nhưng Tỉnh Bách Nhiên lại "10 điểm không có nhưng".

Chính kiểu diễn xuất tiết chế này giúp mối quan hệ giữa Loan Niệm và Thượng Chi Đào có thêm sức hút. Tình cảm của họ không được đẩy lên bằng những lời thoại quá sến hay những hành động phô trương, mà chủ yếu được xây dựng từ nhiều khoảnh khắc rất nhỏ trong quá trình làm việc và tiếp xúc.

Chemistry giữa Tỉnh Bách Nhiên và Tôn Thiên cũng là một trong những điểm được khán giả nhắc đến nhiều khi vừa tạo ra cảm giác vừa đối đầu vừa bị thu hút bởi nhau. Các phân cảnh tình cảm của 2 người cũng góp phần tạo nên sức hút cho bộ phim. Thay vì chỉ dựa vào những màn thể hiện tình cảm trực diện, Tỉnh Bách Nhiên và Tôn Thiên chủ yếu tạo hiệu ứng bằng ánh mắt, khoảng cách và phản ứng của đối phương. Một ánh mắt lâu hơn vài giây hay một khoảnh khắc ngập ngừng cũng đủ khiến người xem cảm nhận được sự thay đổi trong mối quan hệ.

Tất nhiên, diễn xuất tốt không đồng nghĩa Loan Niệm là một nhân vật hoàn hảo. Những vấn đề trong cách xây dựng hình tượng sếp - nhân viên vẫn tồn tại, đặc biệt là khi nhiều hành động của anh dễ khiến khán giả liên tưởng đến kiểu quản lý áp đặt và thiếu cân bằng giữa công việc với đời sống cá nhân. Đây cũng là lý do nhân vật liên tục gây tranh luận dù được Tỉnh Bách Nhiên thể hiện khá thuyết phục.

Nhưng xét riêng về diễn xuất, Tỉnh Bách Nhiên đang làm được điều quan trọng nhất, đó là khiến khán giả có thể ghét những tính cách đáng ghét của Loan Niệm nhưng vẫn muốn tiếp tục theo dõi nhân vật.

Từ một nam chính có nguy cơ bị đóng khung trong mô-típ "tổng tài khó ở", Tỉnh Bách Nhiên đã tạo ra một Loan Niệm có nhiều lớp cảm xúc hơn. Anh có thể lạnh lùng trong công việc, vụng về khi yêu, cứng rắn ở bên ngoài nhưng lại để lộ những khoảnh khắc mềm lòng trước Thượng Chi Đào. Có lẽ đây cũng là lý do dù Loan Niệm vẫn gây tranh cãi, Tỉnh Bách Nhiên lại đang nhận được nhiều lời khen.