Cặp đôi trong mơ của fan nguyên tác Đầu Xuân Tươi Sáng: Nhà trai tổng tài trời sinh, nhà gái đẹp chấn động thế gian

Đầu Xuân Tươi Sáng đang là một trong những bộ phim Hoa ngữ nhận được nhiều sự chú ý của khán giả. Kể từ khi lên sóng, tác phẩm liên tục tạo ra những chủ đề thảo luận sôi nổi trên mạng xã hội, trong đó cặp đôi chính Tỉnh Bách Nhiên - Tôn Thiên nhận được nhiều phản hồi tích cực.

Tỉnh Bách Nhiên đảm nhận vai nam chính Loan Niệm, một giám đốc sáng tạo giỏi giang, cuốn hút nhưng có cái miệng "độc". Trong khi đó, Tôn Thiên hóa thân thành Thượng Chi Đào, cô gái trẻ mới lên Bắc Kinh để gây dựng sự nghiệp. Sự ăn ý trong diễn xuất cùng phản ứng hóa học tự nhiên của hai diễn viên góp phần quan trọng giúp câu chuyện tình cảm của các nhân vật tạo được sức hút.

Thế nhưng có thể bạn chưa biết, đối với một bộ phận fan nguyên tác Đầu Xuân Tươi Sáng, trước khi phiên bản truyền hình xuất hiện, họ từng có một cặp đôi khác trong tưởng tượng. Và đó chính là Hứa Khải - Châu Dã.

Lùi lại năm 2025, trên mạng xã hội từng xuất hiện một video fan-edit ghép Hứa Khải và Châu Dã theo nội dung của Đầu Xuân Tươi Sáng. Dù chỉ là sản phẩm do người hâm mộ thực hiện và hai diễn viên không thực sự tham gia dự án, đoạn video vẫn nhận được sự quan tâm. Ở phần bình luận, không ít khán giả cho rằng ngoại hình và khí chất của cả hai khá phù hợp với hình dung của họ về Loan Niệm và Thượng Chi Đào, thậm chí ví von Hứa Khải - Châu Dã giống như những nhân vật "xé truyện bước ra".

Nhận xét này cũng không phải không có cơ sở nếu xét tới hình tượng màn ảnh của hai ngôi sao. Châu Dã sở hữu nhan sắc nổi bật trong lứa diễn viên trẻ Hoa ngữ, từng đóng không ít dự án ngôn tình, thể hiện các hình tượng từ dịu dàng đến mạnh mẽ. Trong khi đó, Hứa Khải cũng là một trong những mỹ nam nổi tiếng của thế hệ diễn viên sinh sau năm 1995. Đặc biệt, anh từng cho thấy sự phù hợp với hình tượng nam chính thành đạt khi đảm nhận vai Diêu Chí Minh ở Thừa Hoan Ký đóng cùng Dương Tử. Bởi vậy, việc một bộ phận người hâm mộ từng tưởng tượng anh trong hình tượng Loan Niệm cũng là điều dễ hiểu.

Dẫu vậy, tất cả cuối cùng chỉ dừng lại ở sự giả định mà thôi. Khi Đầu Xuân Tươi Sáng chính thức lên màn ảnh, Tỉnh Bách Nhiên và Tôn Thiên đã tạo nên phiên bản Loan Niệm - Thượng Chi Đào của riêng mình và nhận được sự công nhận từ đông đảo khán giả. Đến thời điểm hiện tại, màn thể hiện của cả hai cho thấy lựa chọn diễn viên của đoàn phim là hoàn toàn chuẩn xác.

Còn với những khán giả vẫn mong chờ một ngày Hứa Khải và Châu Dã thực sự đứng chung khung hình, mong muốn ấy cũng sẽ trở thành hiện thực. Chỉ có điều, thay vì một câu chuyện ngôn tình hiện đại như Đầu Xuân Tươi Sáng, cả hai sẽ kết hợp trong dự án cổ trang Nhất Âu Xuân, dự kiến lên sóng trong thời gian tới.