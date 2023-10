Chuyện tình đẹp của Quán quân The New Mentor Lê Thu Trang: Từ mối tình qua mạng cho tới hành trình đồng hành cùng bạn trai chữa ung thư

Tối 15/10, Lê Thu Trang chính thức đăng quang ngôi vị quán quân The New Mentor 2023. Chiến thắng này của Lê Thu Trang là kết quả cho cả quá trình nỗ lực không mệt mỏi của người đẹp. Lê Thu Trang sinh năm 1997 tại Hà Nội, sở hữu số đo 3 vòng hoàn hảo 86-63-98cm. Với khuôn mặt khả ái và body chuẩn chỉnh, Lê Thu Trang từng 2 lần lọt vào top 10 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 và 2019.

Tuy chưa chạm tay vào ngôi vị cao nhất nhưng Lê Thu Trang lại là huấn luyện viên catwalk cho nhiều người đẹp Việt như Á hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 Thủy Tiên, Á hậu 4 Miss Supranational 2022 Đặng Thanh Ngân cùng nhiều người đẹp khác.

Nổi tiếng và thành công nhưng Lê Thu Trang lại cực kỳ kín tiếng về đời tư.

Một thông tin không quá nhiều người biết đến đó chính là mối quan hệ của Lê Thu Trang và MC Thái Dũng. Được biết, Lê Thu Trang chính là em họ của MC Thái Dũng. Cũng chính Thái Dũng là người động viên và ủng hộ cô em gái Thu Trang của mình bước chân vào con đường nghệ thuật.

Mặc dù không phô trương nhưng Lê Thu Trang cũng không giấu giếm chuyện tình cảm của mình và nam diễn viên Quang Sơn. Câu chuyện tình yêu đẹp của Lê Thu Trang và Quang Sơn nhận được nhiều lời chúc phúc và ngưỡng mộ của mọi người.

Quang Sơn sinh năm 1996, tốt nghiệp Đại học Sân khấu Điện ảnh TPHCM và đăng quang cuộc thi Gương mặt điện ảnh 2019. Anh từng xuất hiện trong các bộ phim như Ông trùm, Chị 13...

Bạn bè trong giới đều biết người đẹp Hà thành đang trong mối quan hệ tình cảm với Quang Sơn. Tuy nhiên, cả hai yêu đương khá kín kẽ, không thích phô trương ồn ào trên mạng xã hội. Mãi năm 2022, khi Quang Sơn tham dự The Next Gentleman, nhiều người mới biết về chuyện tình cảm của cả hai. Ngày ấy, Lê Thu Trang xuất hiện trong đêm Bán kết The Next Gentleman để cổ vũ bạn trai. Khi nhìn thấy bạn gái, Quang Sơn cũng không ngần ngại trao cho người yêu mình 1 nụ hôn thật ngọt ngào. Thời điểm đó, Lê Thu Trang và bạn trai đã bên nhau được gần 2 năm.

Quang Sơn từng chia sẻ, anh và Lê Thu Trang quen nhau qua mạng xã hội từ tháng 10/2020. Cả hai nói chuyện với nhau 1 thời gian dài và cảm thấy phù hợp nên quyết định gặp nhau ngoài đời. Điều đáng nói, khoảng thời gian Quang Sơn và Lê Thu Trang trò chuyện qua mạng xã hội cũng là khi nam diễn viên đang phải xạ trị cho căn bệnh ung thư tuyến giáp của mình.

"Hai đứa trò chuyện với nhau được một thời gian, tôi hẹn gặp Trang. Ban đầu tôi nghĩ người đẹp, hoa hậu phải quen đại gia, có cuộc sống sang chảnh nhưng Trang không như vậy. Cô ấy cá tính, sống bình dân, không thích những gì sang trọng. Trang đòi hỏi về tinh thần cao hơn vật chất, đó là điều khiến tôi bất ngờ", Quang Sơn từng chia sẻ về mối lương duyên với bạn gái.

Khi ở bên nhau, cả hai nghĩ tới chuyện gắn kết dài lâu. Thế nhưng vì bệnh của mình nên Quang Sơn nhiều lần nghi ngại vì sợ rằng sẽ trở thành gánh nặng cho bạn gái. Chính vì thế, Quang Sơn nhiều lần đề nghị chia tay vì không muốn làm chậm trễ thanh xuân của Trang.

Thế nhưng, trái với những lo lắng của Quang Sơn, Thu Trang luôn bên cạnh đồng hành, ủng hộ, tiếp thêm sức mạnh cho bạn trai. Thậm chí, bất chấp chuyện bệnh tật của Quang Sơn, Thu Trang còn là người chủ động đề nghị chuyện cưới xin. Về phía mình, Quang Sơn nói với Thu Trang rằng hãy chờ khi anh chữa dứt bệnh thì tính chuyện xa hơn vì những lo lắng cho tương lai.

Khác với hình ảnh một Thu Trang mạnh mẽ trên sân khấu hay một cô giáo Trang nghiêm khắc của các lớp học catwalk, Thu Trang trong tình yêu lại là một người phụ nữ mềm mại và chịu thương chịu khó. Quang Sơn từng tiết lộ, Trang là một người phụ nữ của gia đình đúng nghĩa. Cô thích dành thời gian để nấu ăn cho người mình yêu thương, chăm sóc người thân và luôn lo nghĩ cho người khác. Mỗi lần Quang Sơn trở về nhà sau đợt xạ trị thì chiếc tủ lạnh luôn đầy ắp đồ ăn dự trữ do chính Thu Trang chuẩn bị.

Được biết, mối quan hệ của Quang Sơn và Thu Trang cũng đã được gia đình hai bên chấp thuận và ủng hộ. Sau khi xác định yêu đương, Quang Sơn đã ra Hà Nội để gặp bố mẹ Thu Trang và nhận được sự yêu thương của gia đình. Thậm chí, ba mẹ của Thu Trang dành thời gian nghiên cứu đồ ăn, thuốc rồi gửi vào cho Quang Sơn ở Sài Gòn.

Sau nhiều năm bên nhau, chuyện tình của Quang Sơn và Thu Trang vẫn trọn vẹn như ngày đầu giữa showbiz xô bồ và ồn ào. Đêm Lê Thu Trang thi chung kết, Quang Sơn không dám đến hiện trường vì sợ "vận xui" cho bạn gái. Ngay sau khi nghe tin bạn gái đăng quang ngôi vị Quán quân, Quang Sơn đã ngay lập tức bắt xe ôm đến tận nơi để chúc mừng.

Ngay khi gặp bạn trai, Lê Thu Trang đã hạnh phúc trao cho Quang Sơn cái ôm ngọt ngào và tặng lại anh chiếc cúp mà cô đã nỗ lực rất nhiều trong suốt cuộc thi. Khi chia sẻ cùng báo giới, Lê Thu Trang cũng hạnh phúc gọi tên Quang Sơn trong niềm vui vỡ oà của mình.

Mối tình ngọt ngào của cả hai khiến mọi người tan chảy vì xúc động. Chúc cho những người có tình luôn được bên nhau dài lâu.