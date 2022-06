Chuyện tình đặc biệt của cặp vợ chồng tí hon: Một lần ngó lơ, cả đời gắn kết

Những tình huống dở khóc dở cười

5h30 chiều, chị My tan làm. Về đến nhà, chị tranh thủ đạp xe mini ra chợ mua đồ ăn tối. Với chiều cao hơn 1m1, mặt bịt khẩu trang và âm thanh giọng nói như "chưa đến tuổi dậy thì", nhiều người bán hàng ngoài chợ tưởng My là trẻ nhỏ. "Con mua gì?", họ hỏi rồi sau đó ngỡ ngàng khi My giới thiệu mình đã 33 tuổi.

Tuy thân hình bé nhỏ như đứa trẻ 5-6 tuổi nhưng My đảm đương mọi việc nội trợ trong gia đình. Đôi tay nhỏ của cô gái này có thể làm mọi thứ nhanh thoăn thoắt, dù kích thước của đồ vật có vẻ to quá cỡ so với tay cô.

"Muốn nấu cơm, tôi phải đứng trên một chiếc ghế nhựa. Nếu xách nồi cơm điện to thì chân sẽ bước lảo đảo như người say rượu", My cười hài hước.

Nếu không đứng lên ghế nhựa, cô sẽ không thấy gì trong chảo.

Khi đang mải mê nấu nướng trong bếp, chồng cô mở cửa bước vào. Anh Hùng ở tuổi 34 chỉ cao hơn My vài cm. Hai vợ chồng đều bị bệnh lùn tuyến yên vì thiếu hoóc-môn tăng trưởng. Không còn cách nào, họ đành chấp nhận dừng lại ở chiều cao dưới 1,20 m và giọng nói như trẻ con, chỉ có trí óc phát triển bình thường.

Vì ngoại hình nhỏ bé mà vợ chồng anh Hùng gặp không ít tình huống dở khóc dở cười. Hồi mới yêu nhau, cặp đôi thường rủ nhau ra công viên ngồi sát bờ hồ tâm sự.

Không ít người đi qua đều ngoái lại, thấy lạ vì chỉ có hai "đứa trẻ" ngồi với nhau mà không có bố mẹ trông. Một số người quan tâm, đi đến nhắc nhở hai "bé" về nhà.

"Họ tưởng chúng tôi là trẻ con nên đến hỏi han. Tôi nói mình đã ngoài 30 tuổi rồi mà họ không tin. Họ bảo: Trẻ con nói dối là không tốt. Lúc đó tôi chỉ có thể lấy giấy tờ nhân thân ra để chứng minh.

Đó không phải lần đầu chúng tôi bị mọi người hiểu nhầm. Có những lần đi bộ trên phố, mọi người thấy tôi dắt tay vợ, tưởng trẻ con nên cười ầm ĩ. Thậm chí, lúc tôi thể hiện tình cảm với vợ bằng cái hôn má, họ còn nhìn chúng tôi bằng con mắt thiếu thiện cảm. Lâu dần tôi cũng thấy quen, nhưng giờ đến chỗ đông người cũng không dám thể hiện nhiều tình cảm", anh Hùng nói.



Với phong cách trẻ trung, nhiều người nghĩ vợ chồng anh Hùng mới chỉ 5-6 tuổi.

Ra đường đã vậy nhưng về nhà anh chị cũng không tránh khỏi một số tình huống khó xử. Một lần, anh Hùng bắt máy một cuộc điện thoại lạ và nhỏ nhẹ nói: "Alo, tôi nghe". Người bên kia đầu dây tưởng đó là giọng nữ, nên hỏi lại: "Chị ơi, cho em gặp anh Hùng". Dù anh có giải thích nhưng họ vẫn nghi ngờ "Có phải anh Hùng thật không".



Vợ anh cũng không ít lần phải tình huống tương tự. Một lần chị My mua hàng trên mạng, chủ cửa hàng gọi điện cho chị nhưng cứ hỏi đi hỏi lại: "Mẹ đâu con?".

"Thầy giáo tí hon"

Thấy tình cảm mặn nồng của anh Hùng dành cho vợ ở hiện tại, ít ai ngờ anh đã từng chủ động "ngó lơ" chị My. Đó là thời điểm hai người mới quen nhau năm 2016.

Hồi đó, Diễm My còn sống cùng gia đình ở Ninh Thuận. Công việc làm thêm chỉ đem lại cho cô thu nhập vỏn vẹn hơn 1 triệu. Dù lo lắng về tương lai song My cũng không có cách nào khác để kiếm tiền.

Một lần thấy anh Hùng xuất hiện trên ti vi, chị My như tìm được hình mẫu lý tưởng. Chị sau đó lên mạng tìm tài khoản Facebook và Zalo của anh để kết bạn rồi chia sẻ câu chuyện của mình.

Thấy có người khó khăn, anh Hùng tìm cách giúp đỡ."Tôi giới thiệu cho My về Trung tâm Nghị lực sống (trung tâm giáo dục cho người khuyết tật), nơi tôi đang làm việc và giảng dạy về tin học. Ở đây có lớp dạy học chỉnh sửa ảnh trên photoshop miễn học phí, có vẻ phù hợp với My. Lúc đó, tôi nghĩ mình giúp My như giúp đỡ như những người khác", anh Hùng kể.

Anh Hùng hiện làm cộng tác viên dạy tin học cho người khuyết tật ở Trung tâm Nghị lực sống (Hà Nội).

Được "thầy giáo tí hon" tận tình giúp đỡ, My nảy sinh tình cảm rồi ngày càng thấy cảm mến chàng trai đầy nghị lực và tài giỏi này. Cô quyết định rời quê ra Hà Nội học. Thời gian đầu cô chưa quen nên còn ngại ngùng, ít nói. Sau đó, My mạnh dạn nhắn tin cho Hùng bày tỏ tình cảm.

Trước những lời thổ lộ, Hùng nói chỉ coi My như những người bạn khác, anh thậm chí không trả lời tin nhắn của My. Trước sự "ngó lơ" của người mình thích, My không từ bỏ, vẫn kiên trì nhắn lại.

Sáu tháng sau, hai người gặp nhau tại Trung tâm Nghị lực sống, Hùng chủ động nói chuyện với My nhiều hơn, lại thêm hiểu đối phương. Khi đó, anh bắt đầu thấy thích cô và dần đáp trả tình cảm này. Không kiềm chế được niềm hạnh phúc, chị My phải thổ lộ: "Em thấy rất may mắn vì đã có được anh, em đã làm được những việc mà em nghĩ mình không bao giờ làm được."

Tưởng con đường tình yêu từ đây không còn trắc trở nhưng không ngờ anh Hùng vấp phải sự phản đối của gia đình. "Lúc yêu thì không sao, nhưng khi tôi đề cập đến chuyện cưới xin thì cha mẹ không đồng ý. Họ muốn tôi lấy một người khỏe hơn để chăm sóc tốt cho gia đình và một số lý do khác nên không đồng ý cho kết hôn", anh Hùng nói và cho biết phải cố gắng thuyết phục gia đình.

Mưa dầm thấm lâu, cha mẹ anh cũng phải chấp thuận. Tháng 11/2019, cặp đôi tí hon được tổ chức lễ cưới. Cả hai sau đó ở Hà Nội lập nghiệp. Anh xin nghỉ vị trí giáo viên tin học ở Trung tâm Nghị lực sống, chỉ làm cộng tác để có thời gian làm Youtube và kinh doanh online. Chị My cũng có công việc riêng, làm chỉnh sửa ảnh cho một công ty bất động sản.

Vợ chồng tí hon hạnh phúc trong bộ ảnh cưới.

Mua nhà Hà Nội, sống hạnh phúc dù không có con

Từ khi cưới vợ, anh Hùng xây dựng kênh Youtube và Facebook "Thầy giáo tí hon" để chia sẻ về cuộc sống hằng ngày, không ngờ được nhiều người quan tâm. Dù mới hoạt động hơn 2 năm nay nhưng kênh Youtube đã có gần 600.000 người theo dõi và hàng chục, hàng trăm nghìn lượt xem ở mỗi video.

"Lúc đầu tôi nghĩ chỉ đăng cho vui, nào ngờ trong thời gian ngắn đã nhận được rất nhiều lượt xem, sau đó tôi đã bàn với vợ để xây dựng thương hiệu. Từ sự quan tâm của mọi người, việc kinh doanh của tôi cũng tốt hơn, cuộc sống hiện tại cũng rất ổn", người chồng tí hon chia sẻ.

Sau hơn 2 năm kể từ khi kết hôn, vợ chồng anh Hùng đã mua được một căn hộ riêng tại quận Hoàng Mai (Hà Nội). "Nhiều năm tích cóp và vay thêm của bạn bè, chúng tôi cũng mua được một căn hộ diện tích 74 m2. Mua xong, chúng tôi phải sửa chữa một ít để phù hợp với chiều cao của hai người nên cũng tốn thêm kha khá. Đó là thành quả, cũng là động lực để hai vợ chồng tôi cố gắng mỗi ngày", hai vợ chồng tâm sự.

Hiện mỗi lúc rảnh, hai người lên mạng livestream hát hò và trò chuyện giao lưu với người yêu mến. Thỉnh thoảng vợ chồng anh Hùng rủ nhau đi du lịch, trải nghiệm những địa điểm thú vị.

Hai vợ chồng cùng có chung sở thích du lịch khám phá.

Dù cuộc sống không còn phải lo lắng về kinh tế song vợ chồng anh vẫn "có gì đó lấn cấn" về chuyện con cái. Di chứng của căn bệnh lùn tuyến yên khiến anh chị không thể có con.

"Em và chồng luôn đi khám sức khỏe định kỳ, cứ vào khám rồi ra là hai vợ chồng lại cười cười. Các bác sĩ nói siêu âm không ra, không thấy buồng trứng. Bác sĩ bảo nếu phát hiện sớm, từ khi khoảng mười mấy tuổi, rồi đi tiêm hoóc-môn thì có thể phát triển bình thường được, có thể có con. Chứ tầm tuổi này thì không còn cách nào nữa, đành chấp nhận", chị My tâm sự.

Anh Hùng cũng tìm hiểu nhiều trên mạng, gặp các chuyên gia nghe tư vấn, biết kết quả không có gì thay đổi nên "không phải suy nghĩ hay nuối tiếc".

Mặc dù căn nhà của vợ chồng anh Hùng vắng tiếng khóc cười của trẻ thơ nhưng hai vợ chồng "thầy giáo tí hon" vẫn cảm thấy hạnh phúc và trân trọng những gì họ đang có ở hiện tại.