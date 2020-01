Gặp gỡ đầu xuân với Primmy Trương sau một năm chia tay thiếu gia Phan Thành và sự trưởng thành cần phải có của người phụ nữ tự chủ

Cô gái Primmy Trương luôn được cộng đồng mạng ngưỡng mộ với gương mặt xinh đẹp, gu ăn mặc thời thượng và đặc biệt là một profile chuản "con nhà người ta". Cô nàng tên thật là Trương Minh Xuân Thảo, năm nay 28 tuổi và là con gái của Hiệu trưởng trường Phát triển Cá nhân & Đào tạo Tài năng John Robert Powers Việt Nam (JRP). Bởi vậy, những kỹ năng bản thân của Primmy đều khiến ai nấy vô cùng ấn tượng. Tuy nhiên với số đông giới trẻ Việt, Primmy lại nổi tiếng với vai trò là một beauty blogger nhiều hơn.

Gặp gỡ Primmy vào những ngày đầu năm này, cô nàng tỏ ra khá bận rộn với lịch trình làm việc cũng như ra vlog. Dù vậy, một cuộc trò chuyện ngắn cũng đủ để Primmy bộc lộ về những điều thường nhật trong cuộc sống phía sau những lời bình luận trên mạng xã hội của mình.

Chào Primmy, bạn có thể giới thiệu một chút về công việc và cuộc sống hiện tại của mình được không?

Cuộc sống của mình thì vẫn thế thôi, không có gì biến động cả đâu. Hiện tại, công việc tại trường John Robert Powers cũng khá bận rộn vì mình có rất nhiều kế hoạch cho công việc trong năm 202. Ngoài ra thì niềm đam mê 5 năm trời với nghề beauty blogger cũng cuốn mình đi lúc nào không hay, cứ rảnh là mình lại lao vào các phương thức làm đẹp để phục vụ chị em.

Một năm vừa qua của Primmy như thế nào, bạn đã đạt được những gì và còn điều gì còn tiếc nuối vì chưa làm được không?

Năm qua mình cảm thấy bản thân đã thay đổi khá nhiều về mọi thứ và cũng học hỏi được rất nhiều điều mới mẻ qua những chuyến đi, ví dụ như đặt chân đến những vùng đất mới và tự mình khám phá, làm những việc mình không nghĩ mình sẽ làm. Phương châm sống của mình là không bao giờ tiếc nuối những việc đã qua, vì tốt hay xấu thì cũng là một bài học. Nếu năm nay chưa làm thì năm sau mình sẽ làm thôi, không có gì phải suy nghĩ nhiều cả.

Primmy Trương đã có một năm nhiều trải nghiệm thú vị.

Cô nàng khá hài lòng với năm 2019 của mình.

Hiện rất nổi tiếng trong cộng đồng giới trẻ Việt với vai trò beauty blogger, không biết cơ duyên nào đã đưa Primmy đến với nghề này vậy?

Mình bắt đầu làm từ những cuối năm học đại học, bắt đầu do sở thích cá nhân mà thôi. Mình rất thích mua các sản phẩm làm đẹp để trải nghiệm, sau đấy mình chia sẻ lại với các bạn đọc trên Instagram và được nhiều người ủng hộ mình làm blog. Và Primmy làm beauty blogger từ đó.

Được biết là Primmy cũng giúp mẹ trong nhiều công việc nữa, không biết vai trò đó của Primmy là gì vậy?

Hiện tại mình giúp mẹ trong việc điều hành và quản lý tài chính tại JRP, ngoài ra mình cũng là giáo viên ở trường nữa.

Nữ giáo viên xinh đẹp Primmy Trương.

Cô nàng còn kiêm thêm cả vị trí quản lý tài chính nữa.

Có mẹ là một người quá giỏi và nổi tiếng, không biết có khi nào Primmy cảm thấy áp lực không, vì mẹ là hình mẫu quá lý tưởng ấy!

Thật ra thì cũng có, vì mình thấy mình còn chưa bằng mẹ ở nhiều thứ nên cần phải học nhiều hơn và cố gắng hơn chứ không phải áp lực vì hình mẫu lý tưởng của mẹ.

Vậy đổi lại, mẹ có đặt áp lực nào lên Primmy không?

Cũng có nữa, ba mẹ thường kì vọng vào con cái của mình mà Primmy còn là con một nữa nên sẽ có nhiều áp lực hơn. Ba mẹ luôn đặt hết niềm tin và tình yêu thương cho mình nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc mình sẽ có nhiều trách nhiệm hơn.

Primmy luôn coi mẹ là thần tượng của mình.

Bố mẹ cũng kỳ vọng nhiều vào Primmy.

Người ta vẫn nói Primmy là "rich kid" chính hiệu, không biết bạn nghĩ sao về điều này?

Thú thật mình cũng không để ý lắm, vì mọi người sẽ có nhưng suy nghĩ của riêng họ, quan trọng là mình cảm nhận về chính mình như thế nào, và sống sao cho không có gì phải hối tiếc thôi.

Primmy có dùng đồ hiệu không? Nhiều bạn nữ gần như là cuồng đồ hiệu vậy, bạn nghĩ sao nếu một người ngày đêm cố gắng làm việc chỉ để mua đồ hiệu?

Mình cũng có dùng nhưng không quá nhiều, chủ yếu mình mua là do yêu thích thiết kế của một sản phẩm thôi chứ mình không chạy theo trend nên không phải là fan cuồng đâu. Mình thấy một người nếu có khả năng tự kiếm ra được tiền một cách đúng đắn thì họ có quyền sử dụng đồng tiền đó theo cách họ muốn. Mỗi người sẽ có cách chi tiêu khác nhau nên mình không lên án ai vì cách sử dụng tiền của họ.

Đối với mình đa số tiền mình kiếm được sẽ để dành tích luỹ, khi nào tìm được món mình thích thì sẽ trích ra 1 phần để mua thôi.

Primmy cũng thích đồ hiệu.

Tuy nhiên cô nàng mua bán rất có chọn lọc.

Primmy rất hay đăng ảnh đi du lịch, phải chăng đây là sở thích "ruột" của bạn?

Đúng rồi, trước đây mình hay đi nước ngoài là do công việc (đi học, đi họp) kết hợp du lịch nhưng sau này mình cũng dành nhiều thời gian để đi du lịch hơn để refresh bản thân.

Trải nghiệm du lịch không đơn thuần chỉ là đi và chụp ảnh, Primmy nhận được gì sau mỗi chuyến đi? Văn hóa của các nước có khiến bạn suy ngẫm một chút không?

Năm nay mình dành nhiều thời gian để đi du lịch trải nghiệm hơn là du lịch hưởng thụ và mình rất hứng thú vì sau mỗi chuyến đi. Ở mỗi địa điểm khác nhau mình học được nhiều về văn hoá, con người bản địa, đặc biệt khám phá về ẩm thực. Mình còn được tận mắt thấy được những cảnh thiên nhiên hùng vĩ mà trước giờ chỉ thấy được trên TV. Việc được sống cùng những khoảnh khắc chân thật tại những nơi mình đặt chân đến có thể nói là có một không hai, thật sự tuyệt vời và khó quên.

Du lịch chính là cảm giác sống vui vẻ mà Primmy thường thích.

Gia tài du lịch của Primmy cực kỳ hoành tráng.

Primmy có thể kể về lần đi du lịch đáng nhớ nhất của mình được không? Có nơi nào mà bạn đã đến rồi nhưng vẫn muốn quay lại không?

Tây Tạng. Lần đầu đến Tây Tạng mình chỉ muốn về liền vì hành trình quá khó khăn và gian nan, tuy nhiên những trải nghiệm mà mình có được ở đó, những cảnh đẹp mà mình thấy cứ làm mình nhớ mãi ngay cả khi đã về Việt một thời gian lâu sau rồi. Mình chắc chắn sẽ quay lại đây lần nữa.

Nơi cô nàng thích đến nhất là Tây Tạng.

Hỏi một chút về Tết nhé, những năm trước Tết của Primmy có đặc biệt không? Bạn thường làm gì khi Tết đến?

Tết Primmy thường dành thời gian với gia đình, nên đa phần mình sẽ ở nhà quây quần bên ông bà, bố mẹ nhiều thôi, vì bình thường đi làm cũng bận rộn suốt rồi mà.

Các cô gái độc thân thời nay nhiều người chọn ăn Tết ở phương xa bằng những chuyến du lịch cùng bạn bè, Primmy có thấy đây là xu hướng tốt không?

Mình thấy thú vị mà, nếu được Primmy cũng rất muốn thử, mình còn trẻ thì cứ làm những việc gì mình thích thôi, hãy tận hưởng tuổi trẻ của mình khi còn có thể. Nếu đi du lịch cùng bạn bè đem lại niềm vui cho mình thì tại sao không?

Tất nhiên là cũng phải tùy vào hoàn cảnh của mỗi người mà chọn trải nghiệm Tết cho phù hợp. Tuy nhiên vì tuổi mình cũng còn trẻ nên mọi thứ đều có thể linh động để vừa chu toàn với gia đình, vừa thỏa mãn sở thích bản thân. Chỉ cần sắp xếp thời gian hợp lý là được.

Thích đi du lịch nhưng sẽ ở nhà khi Tết đến, đó là thói quen của Primmy.

Sang năm mới Primmy có dự định gì chưa? Bạn sẽ phát triển khía cạnh nào của bản thân nhiều nhất?

Mình cũng có một số kế hoạch đi du học ngắn hạn để update bản thân và mở mang nhiều hơn. Về công việc trong năm sau trường John Robert Powers sẽ có mặt tại Hà Nội vì vậy mình cũng khá bận rộn để chuẩn bị cho việc mở rộng này.

Primmy có đặt ra mục tiêu nào cho năm tới không?

Luôn luôn là: làm hết sức, chơi hết mình, trải nghiệm nhiều hơn. Mình luôn sống theo slogan: Live your life to the fullest, đặc biệt khi mình còn trẻ, có thời gian, sức khỏe để làm những việc mình muốn.

Sang năm, Primmy sẽ ra Hà Nội nhiều hơn.

Phương châm sống của Primmy là tận hưởng hết tuổi trẻ.

Vậy còn về chuyện tình cảm thì sao, Primmy có gì muốn chia sẻ gì với độc giả không?

Như mọi người cũng đều thấy, mọi thông tin đưa trên truyền thông, báo chí mình chưa bao giờ lên tiếng đính chính hay phủ nhận. Bản thân mình thật sự chỉ muốn giữ chuyện tình cảm thật riêng tư là của mình thôi.

Hiện tại mình đang rất vui vẻ với cuộc sống của mình, còn chuyện tình cảm thì cứ tuỳ duyên vậy. Nếu có tin vui mình sẽ chia sẻ nó đến với tất cả mọi người.

Cảm ơn Primmy Trương về cuộc trò chuyện này nhé! Chúc bạn có một năm mới bình an, may mắn và nhiều sức khỏe nhé!