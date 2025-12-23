Trong bài đăng đang gây "bão" trên mạng xã hội, tác giả ẩn danh chia sẻ câu chuyện người tài xế xe ôm công nghệ khoảng 60 tuổi liên tục bị hủy chuyến do đi xe máy Wave cũ.

Người tài xế tâm sự với tác giả rằng: "Hên quá con không hủy chuyển, ngày nay chú bị hủy 4-5 cuốc rồi". Khi được hỏi sao lại bị hủy nhiều như vậy, ông đáp: "Tại người ta thấy trên ứng dụng chú chạy xe Wave, mà cũng có tuổi, nên người ta hủy. Nay khách thích đi xe máy tay gas thôi con ơi".

"Mình nghe xong chỉ biết im lặng. Một chiếc xe cũ, một người tài xế lớn tuổi… nhưng vẫn miệt mài chạy từng cuốc để mưu sinh. Vậy mà đôi khi, chỉ vì cái nhìn vội, lựa chọn quen tay, lại khiến người khác buồn lòng đến thế. Có những chuyến xe không cần tay gas hay xe xịn, chỉ cần một chút cảm thông là đủ", tác giả viết.

Câu chuyện được chia sẻ rộng rãi trên các nhóm cộng đồng, thu hút hàng nghìn bình luận và lượt chia sẻ. Phần lớn cư dân mạng bày tỏ sự thương cảm với hoàn cảnh của người tài xế và cho rằng hành khách nên tạo điều kiện để ông kiếm sống thay vì hủy chuyến vì chê xe xấu: "Mình thấy miễn là lái cẩn thận an toàn tính mạng, chứ xe nào cũng được ham tay gas làm gì. Người làm tài xế công nghệ thường có hoàn cảnh khó khăn, nên thông cảm để tạo động lực cho nhau".

Hình ảnh người tài xế lớn tuổi đính kèm trong bài đăng câu chuyện.

"Tôi thấy xe cũ như vậy lại càng muốn đi, để có gì còn cho người ta thêm tiền. Tôi cũng không giàu có gì nên mới đi xe ôm, nhưng giúp nhau được một chút cũng là giúp mà"; "Bản thân mình nhìn mấy chú lớn tuổi mà vẫn miệt mài với công việc mình rất thương. Mong họ có thể mua được một món ăn ngon để cùng vui vẻ bên gia đình"...

Khánh Hà chia sẻ: "Nhìn chú thấy thật sự xót xa. Mình sinh ra và lớn lên ở vùng quê cha mẹ thuần nông mưu sinh kiếm đừng đồng tiền ít ỏi. Chú cũng giống như cha mẹ của mình thôi. Nhiều bạn trẻ bây giờ vì chút sĩ diện mà quên đi mất tình người".

Thanh Tùng bình luận: "Mình chưa bao giờ chê các anh, các chú khi đặt xe ôm công nghệ hết. Nếu đặt trúng những người lớn tuổi mà đi xe như chú này mình còn biếu thêm. Họ khổ hơn mình nhiều, nhưng vẫn lao động chân chính mà. Dù họ có đi chậm một chút, xe hơi cũ, nhưng cũng nên cảm thông hơn là kỳ thị".

Bên cạnh đó, không ít cư dân mạng chỉ trích hành động hủy chuyến với lý do xe xấu. Ứng dụng kết nối ngẫu nhiên giữa khách và tài xế ở vị trí gần nhau; việc hủy chuyến như vậy gây mất thời gian, công sức của các tài xế, ảnh hưởng đến việc mưu sinh của họ.

Mai Chi viết: "Xe nào cũng là xe, miễn lái an toàn, tuân thủ pháp luật đều ổn hết. Mỗi khi hủy chuyến vậy, tài xế không chỉ lỡ các cuốc xe khác, mà thậm chí còn mất công di chuyển trên đường rồi. Nếu các bạn trẻ chuộng hình thức thì nên chọn đi xe ô tô hoặc chọn chế độ xe máy đắt tiền, chứ đừng vì tiếc tiền mà làm khổ người khác như vậy nữa".

Anh Mỹ bình luận: "Nói ra có người tự ái chứ giờ thấy rất nhiều người sống chuộng hình thức mà quên đi cách đối nhân xử thế. Hủy chuyến gây phiền hà cho tài xế rất nhiều, thậm chí họ còn bị đánh giá kém trên ứng dụng. Xe đẹp tốt mà lái ẩu thì thua xa mấy chú như này".

Tuy nhiên, cũng có người nêu quan điểm rằng mình bỏ tiền ra thì nên có quyền lựa chọn. Giống như xe ôm hay taxi truyền thống, khách hàng thấy ưng ý với xe, tài xế nào thì mới đi.

Nam Anh bình luận: "Mọi người lên án các khách hàng hủy chuyến như vậy là quá gay gắt. Nhiều người muốn chọn tài xế trẻ, xe tay gas để đi nhanh, nhỡ đâu có công việc đang gấp gáp. Người ta bỏ tiền thì có quyền lựa chọn. Ứng dụng không cấm thì chẳng có gì sai cả. Chỉ đơn giản là họ thiếu tinh tế trong cách hành xử thôi".

Hiện tại, câu chuyện vẫn tiếp tục gây tranh luận trên mạng xã hội.