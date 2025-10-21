Mới đây, trên mạng xã hội mới đây lan truyền đoạn video khiến nhiều người xúc động, ghi lại khoảnh khắc giữa một người cha quê Yên Bái và người tài xế xa lạ - nơi lòng tốt và tình người giữa những khốn khó được thắp sáng.

Theo nội dung đoạn clip, người cha trong giọng nghẹn ngào, tay cầm chặt 200 nghìn đồng định đưa cho tài xế. Được biết anh vừa nhận tin dữ: con nhỏ không qua khỏi nhưng số tiền này lại không đủ để anh có thể quay trở lại bệnh viện.

Biết được hoàn cảnh của anh, người tài xế thương cảm nói: “Để anh chở giúp, gọi là có nén nhang cho cháu.”

Ban đầu, người cha cố gắng dúi tờ tiền cho tài xế, nghẹn ngào nói: “Nhưng mà anh đi xa quá, anh còn có gia đình nữa cơ mà.”

Song người tài xế vẫn nhẹ nhàng đáp lại: “Xa thì xa nhưng không đáng bao nhiêu. Hai mươi mấy cây có bao nhiêu tiền, anh còn kiếm được.”

Không kìm được cảm xúc, người cha bật khóc nức nở trên đường đi.

Theo thông tin được chia sẻ kèm theo đoạn video, gia đình anh quê ở Yên Bái. Suốt những ngày qua, chỉ có hai bố con tự chăm nhau trong viện tại Hà Nội. Được vài hôm thì tiền bạc cạn kiệt, người cha đành trở về quê để xoay sở thêm. Trên đường về, anh nhận được cuộc gọi từ bác sĩ báo tin dữ rằng con nhỏ không qua khỏi.

Câu chuyện nhanh chóng lan rộng khắp mạng xã hội, khiến nhiều người rưng rưng.

Bên dưới video, hàng nghìn bình luận tràn ngập sự xót xa và cảm phục:

“Nghe câu ‘coi như nén nhang cho cháu’ mà nước mắt rơi. Ở đâu đó giữa cuộc sống này, vẫn còn nhiều người tốt như anh tài xế.”

“Không cần những điều to tát, chỉ một hành động giản dị mà ấm lòng đến thế.”

“Giữa lúc vật chất ngày càng đắt đỏ, lòng tốt lại trở nên quý giá hơn bao giờ hết.”

Hiện câu chuyện vẫn đang được chia sẻ trên các trang mạng xã hội.