Tình hình mới nhất của vợ chồng Minh Tú khi mắc kẹt ở Oman

Những ngày qua, tình hình chiến sự ở khu vực Trung Đông đang vô cùng căng thẳng, những cuộc tấn công gây thiệt hại lớn về người và của cải. Giữa bối cảnh đó, siêu mẫu Minh Tú gây lo lắng khi cho biết đã bị mắc kẹt lại Oman. Cô và chồng doanh nhân cùng đi công tác, tuy nhiên chiến bay bị hoãn nên không thể trở về Việt Nam trong ngày 28/2 như dự kiến trước đó. Sau khi Minh Tú chia sẻ thông tin này, nhiều người lo lắng cho an toàn của cô và chồng.

Đến tối 1/3 (theo giờ Việt Nam), siêu mẫu Minh Tú chính thức có cập nhật mới. Theo đó, Minh Tú cho biết "Cảm ơn bạn bè đã nhắn tin hỏi thăm, gia đình em đã đáp Bangkok (Thái Lan) an toàn". Chỉ sau vài phút, bài viết đã nhận về hàng nghìn lượt tương tác. Dưới phần bình luận, bạn bè, đồng nghiệp và khán giả liên tục bày tỏ sự nhẹ nhõm, an tâm khi biết Minh Tú và gia đình đã di chuyển đến nơi an toàn hơn.

Minh Tú và chồng đã rời khỏi Oman và hạ cánh an toàn ở Thái Lan (Ảnh: FBNV)

Cư dân mạng lo lắng, dõi theo tình hình của Minh Tú (ảnh: FBNV)

Trước sự cố lần này, Minh Tú đã từng bị mắc kẹt tại Bali (Indonesia) suốt nhiều tháng vào năm 2020, thời điểm dịch COVID-19 bùng phát toàn cầu. Khi đó, người đẹp sang Indonesia công tác nhưng bất ngờ không thể về nước do các đường bay quốc tế tạm ngưng. Minh Tú phải lưu trú dài ngày tại Bali, cô phải liên tục cập nhật tình hình và trấn an người hâm mộ. Hành trình du lịch dài hạn bất đắc dĩ từng khiến cô trải qua không ít áp lực tâm lý vì lo lắng cho gia đình và công việc ở Việt Nam.

Minh Tú từng bị kẹt lại Bali 4 tháng vì diễn biến phức tạp của dịch Covid-19(ảnh: FBNV)

Mỗi tháng ở Bali, Minh Tú tiêu hơn 50 triệu đồng (gồm phí thuê villa, tiền dịch vụ, thức ăn) chưa tính chi tiêu tiền mặt. Phải tiêu tiền trong lúc không kiếm ra tiền, Minh Tú cũng xót ruột song cô chưa từng than thở chuyện này lên MXH. Cô biến những khó khăn thành trải nghiệm mà có lẽ đến rất nhiều năm sau này cũng không quên được. Những lúc nhìn bạn bè, đồng nghiệp đi diễn vì kiểm soát dịch ở Việt Nam rất tốt, Minh Tú cũng chạnh lòng.

Minh Tú từng chia sẻ về việc mắc kẹt ở Bali: "Không hoang mang, căng thẳng là nói xạo, tôi đã từng cảm thấy khó khăn, không biết phải tiếp tục sống những ngày trên đảo như thế nào. Tuy nhiên, cũng rất may vì tôi có bạn bè, gia đình, những người luôn trấn an tinh thần và truyền tải cho tôi những suy nghĩ rất lạc quan".