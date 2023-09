Chuyên gia tội phạm học phân tích động cơ, diễn biến tâm lý nghi can bắt cóc bé 2 tuổi - hóa giải những bịa đặt ác ý

Bị can Giáp Thị Huyền Trang

Chuyên gia tội phạm học phân tích diễn biến tâm lý đối tượng Giáp Thị Huyền Trang

Nhận định về động cơ gây án, diễn biến tâm lý hung thủ bắt cóc, sát hại cháu bé 21 tháng tuổi rồi đòi tiền chuộc đang gây rúng động dư luận, thượng tá, tiến sĩ tội phạm học Đào Trung Hiếu phân tích: Hung thủ do túng quẫn hoặc khó khăn nào đó nên cần tiền để giải quyết công việc như trả nợ. Trước đó, có thông tin hung thủ có đánh bạc, đầu tư trên mạng dẫn đến bị mất tiền, bố mẹ thị đã từng phải trả nợ thay mấy trăm triệu đồng.

Quyết định bắt cóc cháu bé đòi tiền chuộc có thể là do bột phát, nhất thời manh động, vì nếu có dự mưu từ trước, đối tượng đã chuẩn bị sẵn phương án giam nhốt nạn nhân. Chính vì không có sự chuẩn bị từ trước, nên khi đưa cháu bé đi trên đường, đối tượng có một quỹ thời gian đủ dài để đánh giá, tự ý thức về việc làm của mình.

Đối tượng có đủ khả năng nhận thức được về hành vi của mình đã phạm trọng tội, nếu bị phát hiện, bắt giữ sẽ phải gánh chịu hình phạt nghiêm khắc. Bởi vậy, việc đưa cháu bé trong tình trạng khóc lóc là quá nguy hiểm vì gây sự chú ý của người đi đường.

Mặt khác, đối tượng cũng đánh giá được phản ứng của gia đình bị mất con là sẽ trình báo Công an, và rằng các cơ quan chức năng đang rốt ráo tìm kiếm mình.

Cảm giác lo sợ, bất an, không dám đối đầu với sự thật đã kích hoạt bản năng tự vệ của đối tượng này, đó là làm tất cả những gì có thể để triệt tiêu khả năng bị bắt. Trong đó có một cách dễ nhất là thoát ly “vật chứng”, ở đây là cháu bé bị bắt cóc để xóa bỏ sự dính líu.

Tuy nhiên, thay vì đưa cháu bé đến một vị trí an toàn rồi để đấy, đối tượng đã chọn cách sát hại cháu bé vô tội. Điều này có thể đi ra từ tâm lý hoảng loạn, không còn minh mẫn, tỉnh táo để kiểm soát hành vi của hung thủ, không nghĩ ra được cách xử sự tốt hơn. Bước trượt tâm lý có thể nhìn thấy rất rõ, đó là đã lỡ làm cái này, thì phải làm cái kia, giống tâm lý chung của những kẻ giết người, diệt khẩu trong các thảm án đã xảy ra trong thời gian qua.

Chân dung bị can Giáp Thị Huyền Trang

Sau khi sát hại cháu bé, mong muốn chiếm đoạt tiền vẫn còn trong tâm lý, nên đối tượng đã gọi điện cho người thân của nạn nhân đòi tiền chuộc.

Theo ông Hiếu, hiện nay đang lan truyền lời đồn đại rằng vì cơ quan chức năng khóa tài khoản của đối tượng, do hung thủ không chi tiêu được số tiền 350 triệu gia đình nạn nhân đã chuyển, dẫn đến sự tức tối mà ra tay sát hại nạn nhân.

Đây là một sự bịa đặt ác ý, với mục tiêu hướng lái dư luận vào chỗ phê phán sai lầm trong thao tác nghiệp vụ của lực lượng phá án.

Trên thực tế sau khi giết nạn nhân, hung thủ mới gọi điện đòi tiền chuộc.

Tối 22/9, Công an TP Hà Nội thông tin, nghi can trong vụ án này là Giáp Thị Huyền Trang đã nhảy cầu tự tử sau khi gây án. Thi thể phát hiện trên sông Đuống chiều tối 21/9 chính là nghi can này.

Lý giải động cơ tìm đến cái chết của đối tượng, chuyên gia tội phạm học Đào Trung Hiếu phân tích: Quá trình trốn chạy, hung thủ biết rõ lực lượng chức năng đang ráo riết truy lùng, không thể trốn thoát, cùng với quá trình tự ý thức, biết mình đã phạm tội tày đình, cùng với đó là tình trạng bế tắc trong cuộc sống như đang ngập trong nợ nần…; cũng có thể phần lương tri còn sót lại lên tiếng, khiến chính đối tượng cũng không thể chấp nhận được mình dẫn đến quyết định tự sát, như một cách trốn tránh, chối bỏ trách nhiệm trước pháp luật và tòa án lương tâm của chính hung thủ.

Diễn biến vụ án bắt cóc, sát hại cháu bé 21 tháng tuổi, đòi tiền chuộc

Trước đó, khoảng 17h30 ngày 19/9, Công an thành phố Hà Nội tiếp nhận đơn trình báo của chị M.T.H. (quê Hải Dương, chỗ ở hiện nay xã Đa Tốn, Gia Lâm) về việc con gái ruột là cháu N.H.T. (2 tuổi) bị Giáp Thị Huyền Trang là người được gia đình thuê đón cháu đã bắt cóc, đòi số tiền 1.5 tỉ đồng, nếu không sẽ giết cháu T..

Ngay sau khi nhận được tin báo, Giám đốc công an thành phố đã báo cáo lãnh đạo Bộ Công an, Cục Cảnh sát hình sự, đồng thời giao thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra công an thành phố trực tiếp xuống địa bàn, chỉ đạo các đơn vị, lực lượng nghiệp vụ điều tra, truy bắt nghi phạm.

Cảnh sát đã huy động hàng trăm cán bộ chiến sỹ tham gia vào truy bắt nghi phạm, giải cứu cháu bé với phương châm sớm nhất giải cứu cháu bé, đảm bảo tuyệt đối an toàn và truy bắt bằng được nghi phạm.

Quá trình rà soát, tìm kiếm, đến khoảng 12h ngày 20/9, Công an tỉnh Hưng Yên phát hiện tử thi cháu N.H.T. tại khu vực cánh đồng thôn Nhạn Tháp (xã Mễ Sở, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên).

Công an Thành phố đã phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên, viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên, các đơn vị liên quan và đại diện gia đình cháu T. thực hiện các hoạt động điều tra.

Đến khoảng 21h37 ngày 19/9, cơ quan chức năng tiếp nhận tin báo của công dân về việc khoảng 21h35 cùng ngày có nhìn thấy một người nhảy từ cầu Đuống xuống sông.

Công an Thành phố đã điều lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố, Công an quận Long Biên, Công an huyện Gia Lâm đến hiện trường để tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ người nhảy cầu. Qua miêu tả của nhân chứng, người này có đặc điểm nhận dạng giống Trang.

Đến 19h30 ngày 21/9, Công an Thành phố đã phát hiện, trục vớt một thi thể phụ nữ tại khu vực sông Đuống, địa phận xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm, Hà Nội.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố, Phòng Kỹ thuật hình sự, Viện Khoa học hình sự Bộ Công an, đã phối hợp Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Gia Lâm cùng đại diện gia đình nghi phạm Trang, khám nghiệm hiện trường, pháp y tử thi, làm rõ nguyên nhân tử vong.

Đồng thời tổ chức giám định, nhận dạng xác định nhân thân. Kết quả giám định ADN xác định thi thể người phụ nữ trên là Giáp Thị Huyền Trang.