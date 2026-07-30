Một quả trứng không phải “thần dược” cho trái tim, nhưng cũng không phải “thủ phạm” gây nhồi máu cơ tim như quan niệm phổ biến suốt nhiều năm. Điều quan trọng hơn là cách mỗi người xây dựng chế độ ăn uống và lối sống mỗi ngày.

GS.TS.BS Phạm Mạnh Hùng, Viện trưởng Viện Tim mạch, Bệnh viện 19-8, cho biết, trứng là thực phẩm giàu dinh dưỡng, giá thành hợp lý, dễ bảo quản và chế biến. Mỗi quả trứng gà lớn cung cấp khoảng 70-80 kcal, 6-7 g protein chất lượng cao cùng nhiều vi chất thiết yếu như vitamin D, vitamin B12, choline, selenium, lutein và zeaxanthin.

Điều khiến nhiều người băn khoăn là lòng đỏ trứng chứa khoảng 180-200 mg cholesterol. Trong thời gian dài, cholesterol trong thực phẩm từng bị xem là nguyên nhân trực tiếp làm tăng cholesterol máu, từ đó dẫn đến xơ vữa động mạch, nhồi máu cơ tim và đột quỵ.

Tuy nhiên, các bằng chứng khoa học hiện nay đã mang đến góc nhìn đầy đủ hơn.

Nhiều người e ngại trứng vì chứa nhiều cholesterol. (Ảnh minh hoạ)

Theo GS Hùng, nồng độ LDL-cholesterol - loại cholesterol liên quan nhiều đến nguy cơ tim mạch - không chỉ phụ thuộc vào lượng cholesterol trong thức ăn. Phần lớn cholesterol trong cơ thể được gan tự tổng hợp, trong khi khả năng hấp thu cholesterol từ thực phẩm cũng khác nhau ở từng người.

Quan trọng hơn, chất béo bão hòa trong khẩu phần ăn hằng ngày có ảnh hưởng đến LDL-cholesterol mạnh hơn nhiều so với cholesterol từ một quả trứng.

Loại chất béo này thường có nhiều trong thịt mỡ, thịt chế biến sẵn, bơ, mỡ động vật, sữa nguyên kem, bánh ngọt công nghiệp và các món chiên rán nhiều dầu.

Theo khuyến cáo mới nhất năm 2026 của Hiệp hội Tim mạch Mỹ, sức khỏe tim mạch được quyết định bởi toàn bộ mô hình ăn uống lâu dài, thay vì một loại thực phẩm riêng lẻ. Vì vậy, ăn trứng với lượng hợp lý hoàn toàn có thể là một phần của chế độ ăn tốt cho tim.

Với phần lớn người trưởng thành khỏe mạnh, một quả trứng nguyên lòng đỏ mỗi ngày là mức tiêu thụ chấp nhận được nếu bữa ăn cân đối, giàu rau, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt và hạn chế chất béo bão hòa. Các nghiên cứu hiện nay chưa ghi nhận mức tiêu thụ này làm tăng đáng kể nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Theo chuyên gia, nguy cơ nhồi máu cơ tim hay đột quỵ không được quyết định bởi quả trứng xuất hiện trên bàn ăn sáng, mà là kết quả của cả quá trình tích lũy. Cân nặng, huyết áp, đường huyết, LDL-cholesterol, mức độ vận động và thói quen hút thuốc đều có tác động lớn hơn nhiều.

Bởi vậy, thay vì đặt câu hỏi có nên kiêng trứng hay không, mỗi người nên nhìn lại toàn bộ chế độ ăn của mình. Một quả trứng luộc trong bữa sáng sẽ khác rất nhiều so với trứng chiên cùng xúc xích, thịt xông khói hoặc các loại thịt chế biến sẵn.

Để tận dụng lợi ích dinh dưỡng từ trứng mà vẫn bảo vệ tim mạch, GS Hùng khuyến nghị ưu tiên các cách chế biến như luộc, hấp, chần hoặc áp chảo với ít dầu. Đồng thời, nên hạn chế kết hợp trứng với thực phẩm giàu chất béo bão hòa và duy trì chế độ ăn đa dạng, cân đối.

Theo ông, trái tim khỏe mạnh không phụ thuộc vào việc bỏ hay giữ một món ăn, mà nằm ở những lựa chọn được lặp lại mỗi ngày trên bàn ăn và trong lối sống của mỗi người.