Căng thẳng triền miên không chỉ khiến bạn mệt mỏi, đau đầu, mất ngủ mà còn đẩy nhanh quá trình lão hóa. Tuy vậy, chỉ cần sử dụng một vài thực phẩm quen thuộc theo lời khuyên của chuyên gia dinh dưỡng là đã có thể giúp bạn giảm nếp nhăn, đầy hơi và lấy lại sự minh mẫn.

Căng thẳng kéo dài hàng tuần, thậm chí hàng tháng, có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cơ thể. Giống như một chiếc chuông báo cháy không ngừng kêu, căng thẳng dai dẳng không chỉ gây ra nhức đầu, mệt mỏi, rối loạn tiêu hóa, mất ngủ, thậm chí khiến bạn già đi nhanh hơn, mà còn gây tổn hại đến các tế bào, làm tăng tình trạng viêm nhiễm và làm gián đoạn các quá trình quan trọng giúp phục hồi cơ thể.

Nicolette Pace, chuyên gia dinh dưỡng, đầu bếp và chuyên gia dinh dưỡng đã đăng ký, tiết lộ các loại thực phẩm có thể làm dịu nếp nhăn, đầy hơi và sương mù não.

Để khắc phục tình trạng này, chuyên gia dinh dưỡng Nicolette Pace của Mỹ đã gợi ý một số thực phẩm quen thuộc, giúp khắc phục ba dấu hiệu phổ biến do căng thẳng là: Nếp nhăn, đầy hơi và "sương mù" não.

1. Nói không với nếp nhăn

Đường là một trong những thủ phạm hàng đầu khiến da lão hóa. Các phân tử đường liên kết với protein như collagen và elastin trong da, tạo ra các hợp chất có hại, khiến da mất độ đàn hồi, hình thành nếp nhăn, chảy xệ và lão hóa sớm.

Ngoài việc giảm đường, chuyên gia dinh dưỡng Pace khuyên nên kết hợp protein hoàn chỉnh ( thịt bò, trứng, gà…) với các thực phẩm giàu vitamin C. Sự kết hợp này tạo ra một "chuỗi phản ứng sinh học" giúp cơ thể sản sinh và củng cố collagen – yếu tố giúp cho da, xương, gân và dây chằng chắc khỏe.

Căng thẳng mãn tính có thể làm giảm độ đàn hồi của da, dẫn đến nếp nhăn. Ảnh: Stock.adobe.com

2. Loại bỏ cảm giác đầy hơi khó chịu

Căng thẳng là một trong nhiều nguyên nhân tiềm ẩn gây chướng bụng, bên cạnh trào ngược dạ dày, không dung nạp thực phẩm hoặc tác dụng phụ của thuốc.

Theo chuyên gia dinh dưỡng Pace, nên bổ sung những thực phẩm chứa enzym tiêu hóa, tác dụng lợi tiểu hoặc hỗ trợ nhuận tràng như: Gừng (chứa zingibain) Đu đủ (chứa papain); Dứa (chứa bromelain – hỗn hợp enzym phân giải protein).

Bromelain trong dứa có đặc tính chống viêm có thể làm giảm kích ứng trong ruột. Ảnh Stock

Những enzym này giúp phân hủy protein thành các thành phần nhỏ hơn như axit amin và peptide, hỗ trợ tiêu hóa, tăng hấp thu dưỡng chất và giảm chướng bụng. Ngoài ra, cần tây cũng được khuyến khích vì vừa có tác dụng lợi tiểu tự nhiên, vừa cấp nước cho đường ruột, giúp nhu động dễ dàng hơn.

3. Đẩy lùi "sương mù não"

"Sương mù não" không phải bệnh, mà mà là tình trạng trí óc mệt mỏi, khó tập trung, giảm trí nhớ.

Chuyên gia dinh dưỡng Pace nhấn mạnh, lutein – chất chống oxy hóa thuộc nhóm carotenoid – có thể giúp cải thiện trí nhớ, sự minh mẫn và khả năng tập trung. Lutein không chỉ tích lũy trong võng mạc mà còn vượt qua hàng rào máu não để bảo vệ các tế bào thần kinh.

Thực phẩm giàu lutein gồm: Rau bina và các loại rau lá xanh đậm Cà rốt, cà chua, dưa lưới, khoai lang vàng...