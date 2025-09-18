Ung thư vú vốn được xem là bệnh của phụ nữ trung niên hoặc lớn tuổi. Nhưng thực tế, ngày càng nhiều ca mắc ở người trẻ. Mới đây, một nữ bệnh nhân ngoài 20 tuổi tại Đài Loan (Trung Quốc) đã được chẩn đoán ung thư vú dù không hề có yếu tố nguy cơ di truyền hay rối loạn nội tiết nào.

Theo bác sĩ Chen Rongjian, Giám đốc điều hành Trung tâm Phẫu thuật xâm lấn tối thiểu Bệnh viện Đa khoa Min Sing (Đài Loan, Trung Quốc), bệnh nhân có kinh nguyệt đều, đã sinh 2 con và đang cho con bú.

Khi thấy một bên vú to lên bất thường, có cục cứng cô chỉ cho rằng cơ địa mình vốn lệch ngực, lại thay đổi sau khi có con. Cô cũng quá bận rộn với cuộc sống mưu sinh vất vả, công việc áp lực lại chăm hai con, ít quan tâm đến bản thân. Phải đến khi núm vú tiết dịch hôi liên tục, xuất hiện hạch ở nách kèm sụt cân nhanh mới đi khám. Lúc này, ung thư đã ở giai đoạn 3.

Điều đáng nói là người phụ nữ này sốc vì phát hiện mắc ung thư vú một thì bàng hoàng gấp 10 lần khi biết được nguyên nhân gây bệnh. Khi điều tra lối sống và bệnh sử, bác sĩ Chen phát hiện cô gái có 1 loại đồ uống nhất định phải dùng vào buổi sáng và buổi tối mỗi ngày, ít nhất trong 5 năm gần đây. Đó là đồ uống nhiều đường. Thường là trà sữa hoặc nước ngọt đóng chai.

Tại sao dùng nhiều đồ uống có đường gây ung thư vú?

Giống như người mẹ trẻ trong câu chuyện này, rất nhiều người tưởng rằng dùng nhiều đồ uống chứa đường hay ăn đồ ngọt chỉ gây tiểu đường, tăng cân. Mà không hay nó còn có thể làm tăng nguy cơ mắc các bệnh ung thư, gồm cả ung thu vú.

Bác sĩ Chen cho biết, các nghiên cứu và phân tích y khoa chỉ ra rằng việc tiêu thụ quá nhiều đường, đặc biệt từ nước ngọt, trà sữa, cà phê pha đường… có thể kích hoạt nhiều cơ chế dẫn đến ung thư vú:

- Tăng insulin và mất cân bằng hormone: Đường làm lượng đường huyết tăng cao, cơ thể buộc phải tiết nhiều insulin. Insulin và các yếu tố tăng trưởng liên quan sẽ kích thích tế bào vú phát triển quá mức, dễ biến đổi thành tế bào ung thư.

- Thúc đẩy dư thừa estrogen: Mỡ thừa do uống nhiều đồ ngọt sản sinh thêm estrogen. Hormone này liên quan trực tiếp đến sự tăng sinh bất thường của tế bào tuyến vú, làm nguy cơ ung thư cao hơn.

- Gây viêm mạn tính trong cơ thể: Đường tạo ra phản ứng viêm kéo dài, khiến DNA bị tổn thương và giảm khả năng sửa chữa, từ đó hình thành khối u ác tính.

- Tăng béo phì và kháng insulin: Đồ ngọt nhiều calo rỗng, khiến cơ thể dễ tích mỡ. Béo phì không chỉ làm mất cân bằng hormone mà còn tạo ra môi trường lý tưởng để ung thư phát triển.

Ngoài việc làm tăng nguy cơ ung thư vú, uống nhiều đồ uống có đường còn gây ra hàng loạt vấn đề khác như tiểu đường type 2, gan nhiễm mỡ, tim mạch, cao huyết áp, sâu răng, lão hóa da sớm, rối loạn chuyển hóa, suy giảm miễn dịch.

Những dấu hiệu cảnh báo ung thư vú và cách phòng tránh

Ung thư vú có thể nhận diện qua 7 dấu hiệu quan trọng được bác sĩ Chen cảnh báo:

- Núm vú tiết dịch bất thường dù không cho con bú.

- Xuất hiện khối u nhỏ, không đau ở ngực.

- Da ngực đổi màu, nhăn nheo hoặc lõm xuống.

- Hạch nổi ở vùng nách.

- Đau ngực kéo dài ngoài kỳ kinh.

- Núm vú tụt vào trong hoặc biến dạng.

- Hai bên ngực thay đổi kích thước không đều.

Phòng ngừa hiệu quả bắt đầu từ lối sống lành mạnh. Chị em nên duy trì thói quen vận động thường xuyên, ăn nhiều rau xanh và trái cây tươi, nhất là các loại họ cải chứa nhiều chất chống oxy hóa. Kiểm soát cân nặng và ngủ đủ giấc cũng giúp điều hòa nội tiết, giảm nguy cơ mắc bệnh.

Bên cạnh đó, cần hạn chế tối đa đồ uống có đường, đồ ăn nhanh và rượu bia. Với phụ nữ từ 40 tuổi trở lên hoặc có yếu tố nguy cơ, nên chủ động sàng lọc định kỳ bằng chụp nhũ ảnh hoặc cộng hưởng từ, kết hợp tự kiểm tra vú hằng tháng để phát hiện sớm bất thường.

