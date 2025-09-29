Ngày 29/9, mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi nhận tình huống người phụ nữ bế con nhỏ cùng một số đồ đạc lỉnh kỉnh đi ra từ trong thang máy. Khi thang dừng lại để đi ra, người phụ nữ bế con nhỏ, một tay khác dùng chiếc que chắn ngang dưới sàn. Vài giây sau đó, thang máy đóng lại, trong khi chiếc que bị kéo lên theo cánh cửa thang.

Nguồn: MXH





Chiếc que được người phụ nữ đặt xuống rồi đi ra

Chia sẻ với PV về tình huống này, anh Nguyễn Ngọc Đỉnh – một chuyên gia và là người kinh doanh nhiều năm trong lĩnh vực thang máy cho hay, sau khi xem đoạn clip nhận thấy đây là tình huống sử dụng thang máy sai cách của cư dân.

Theo ông Đỉnh, có thể hiểu khi người phụ nữ kia bế con nhỏ đi ra, nhưng phía trong vẫn còn đồ đạc nên có ý “giữ” cánh cửa luôn mở để quay lại lấy.

Khách hàng đã sử dụng sai cách, vì mắt thần cảm biến nằm ở khoảng 10cm tính từ mặt sàn và vật cản phải đủ lớn để nhận diện.

Chiếc que này đang bị kéo đi lên

Trong trường hợp này người sử dụng thang máy sai cách, thang máy vấn tiếp tục hoạt động theo nguyên lý, khi vật cản (thanh sắt) của người phụ nữ kia sẽ bị kéo lên tới mép cửa trên của thang máy sẽ tự tách ra và rơi xuống.

“Tuy nhiên, đây là tình huống rất nguy hiểm, sẽ gây hư hỏng thiết bị và có thể bị dừng đột ngột”, chuyên gia phân tích.