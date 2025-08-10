Ngày 10-8, Công an phường Phương Liệt, TP Hà Nội đã triệu tập Đ.C.T. (SN 1994, phường Bạch Mai, Hà Nội) để làm rõ vụ việc hành hung người phụ nữ ở chung cư Sky Central địa chỉ 176 Định Công, phường Phương Liệt.



Chung cư Sky CenTral, nơi xảy ra vụ việc

Trước đó, tối 9-8, gia đình chị N.T.T (SN 1997, trú tại chung cư Sky Central) đã đến trụ sở Công an phường Phương Liệt trình báo về việc chị T. bị một người đàn ông khoảng 30 tuổi đánh bằng chân, tay tại sảnh B1, hành lang 1, chung cư Sky CenTral. Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Phương Liệt đã cho chị T. đi khám thương; đồng thời triệu tập người đàn ông tên T. lên trụ sở Công an để làm việc.

Sáng 10-8, người thân của chị N.T.T. cho biết hiện tại, chị T. đang ở bệnh viện thăm khám, tinh thần không được tốt, không muốn tiếp xúc với người lạ. Công an cũng đã làm việc với những người có liên quan.

Chứng kiến vụ việc, chị T.T.H. (bảo vệ tại chung cư Sky Central) cho biết khoảng 22 giờ 15 phút tối 9-8, chị đang trực ở trong phòng trực camera. Khi phát hiện thấy sự việc cô gái bị đánh, chị H. đã chạy ra cùng 2 người khác can ngăn.

"Lúc đó, tôi chạy ra thì có một người bảo vệ khác tên Q. và một nam thanh niên chạy lại can ngăn người đàn ông hành hung người phụ nữ. Cô gái sau đó khóc nói: "Tại sao anh lại đánh em? Người đàn ông trả lời: "Mày đánh con tao". Nhưng người phụ nữ phản hồi ngay: "Em có đánh con anh đâu"- chị H. kể lại.

Người đàn ông liên tiếp đánh vào mặt cô gái. Ảnh: Gif

Theo chị H., trước đó vài ngày, hai bên gia đình đã xảy ra mâu thuẫn liên quan đến việc các cháu nhỏ chơi ở sảnh chung cư. Ban quản trị tòa nhà chung cư đã lên gặp các gia đình làm việc, hòa giải.

Theo một số nhân chứng, trước khi xảy ra vụ việc, chị N.T.T. vừa đi mua đồ ở siêu thị ra (ngay tầng 1 tòa nhà). Khi tới sảnh chung cư tòa B1, chị T. gặp nam thanh niên và hai bên lời qua tiếng lại. Sau đó, chị T. bị nam thanh niên hành hung.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền clip hình ảnh người phụ nữ bị một người đàn ông liên tục đánh vào đầu, mặt, vừa chửi bới, đe dọa... trước mặt một số người (trong đó có người lớn, trẻ em). Ngay sau đó, bảo vệ của chung cư đã lên can ngăn.

Theo hình ảnh do camera ghi lại, khoảng 22 giờ 36 ngày 9-8, tại sảnh chờ thang máy khu chung cư SkyCentral có chị N.T.T., 1 người đàn ông và 3 trẻ nhỏ. Khi đang nói chuyện, chị T. bất ngờ bị người đàn ông vung tay tát, đấm vào vùng mặt và đầu.

Thấy chị T. lùi lại để né tránh, người đàn ông này tiếp tục lao lên đá, đấm chị T. túi bụi.

Lúc này, nạn nhân chỉ biết dùng 2 tay bảo vệ vùng đầu và chịu đòn. Chỉ đến khi bảo vệ khu chung cư xuất hiện và can ngăn thì người đàn ông mới dừng lại.