Chuyên gia: Sắp tới, giá chung cư sơ cấp tại Hà Nội sẽ tăng “đột biến”, thị trường thứ cấp tiếp tục tăng khoảng 5-10%

Diễn biến thị trường chung cư trong quý 2

Theo báo cáo thị trường bất động sản quý 2/2024 của Bộ Xây dựng, qua tổng hợp số liệu từ 60/63 Sở Xây dựng các địa phương, có tổng 150.876 giao dịch bất động sản thành công. Trong đó, có 25.885 giao dịch tại căn hộ chung cư và nhà ở riêng lẻ, giảm 28% so với quý trước và giảm 13% so với cùng kỳ. Phần lớn là nằm tại phân khúc đất nền với 124.991 giao dịch, tăng 28% so với quý trước và tăng 86% so cùng kỳ.

Về giá giao dịch, giá chung cư tăng trung bình từ 5-6,5% trong quý 2 tại Hà Nội. Theo Bộ Xây dựng đánh giá, giá bán chung cư tăng nóng không chỉ ở những dự án mới mở bán mà còn ở nhiều căn hộ cũ, đã được qua sử dụng nhiều năm. Tuy nhiên, tình trạng này cũng chỉ xảy ra trong một giai đoạn ngắn, đồng thời có dấu hiệu chững lại vào cuối quý 2 do giá đã ở mức cao và tâm lý người mua đang ở trạng thái chờ đợi.

Tại Hà Nội, trong quý 2 giá rao bán một số dự án căn hộ chung cư có sự tăng cao, như tại các khu đô thị Royal City tăng 33%; The Pride 33%, Mỹ Đình Sông Đà - Sudico tăng 32%, Vinhomes West Point tăng 28%. Một số khu đô thị đã cũ như khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, giá chung cư cũng tăng 25%; khu chung cư tái định cư tại Nam Trung Yên tăng 20%…

Bộ Xây dựng cho rằng, với giá tăng nóng như vậy, để muốn mua căn hộ có giá bán biến động tăng chậm hơn, người mua phải tìm đến các khu vực xa trung tâm như dự án Bình Minh Garden Đức Giang; Le Grand Jardin Sài Đồng... nhưng giá bán nhưng nơi này cũng không dưới 3 tỷ đồng (ở mức từ 3,2-4,5 tỷ đồng/căn hộ từ 2-3 phòng ngủ).

Với thị trường thứ cấp, giá rao bán tại một số dự án có mức độ tăng giá bình quân cao như 249A Thụy Khuê (Tây Hồ) tăng 12% (55,8 triệu đồng/m2); D'. El Dorado II (Tây Hồ) tăng gần 10% (80,6 triệu đồng/m2); Vinata Tower (Cầu Giấy) tăng 10% (hơn 53 triệu đồng/m2); Vinhomes D'Capitale (Cầu Giấy) tăng 14% (hơn 74 triệu đồng/m2), Thống Nhất Complex (Thanh Xuân) tăng 12,5% (gần 60 triệu đồng/m2), Eco Lake View (Hoàng Mai) tăng 13,5% (hơn 48 triệu đồng/m2)...

Dự báo giá chung cư tiếp tục leo thang

Hầu hết các chuyên gia bất động sản đều cho rằng, giá chung cư Hà Nội sẽ tiếp tục tăng trong thời gian sắp tới.

Theo như ông Nguyễn Quốc Anh, giá chung cư Hà Nội sẽ tiếp tục nhích lên do nguồn cung vẫn khan hiếm. Các Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Đất đai, Luật Nhà ở có hiệu lực sẽ tháo gỡ các điểm nghẽn, thúc đẩy nguồn cung nhưng cần một khoảng thời gian nhất định để “ngấm” thị trường. Do đó, trong ngắn hạn, giá chung cư Hà Nội chưa thể giảm ngay.

Còn theo ông Lê Đình Chung - Tổng Giám đốc SGO Homes dự báo giá chung cư sơ cấp thời gian tới sẽ tăng "đột biến" hơn. Bởi theo vị chuyên gia nắm bắt, ngay tại trung tâm thành phố Hà Nội, sắp tới sẽ có dự án dự kiến được mở bán với mức giá lên tới trên 200 triệu đồng/m2. Mặt bằng chung những dự án ở phía trong vành đai 2 sẽ có mức giá từ 140 triệu đồng/m2 trở lên.

Còn tại thị trường thứ cấp, trong tình trạng nguồn cung khan hiếm như hiện nay thì giá vẫn sẽ tăng nhưng không đột biến, tăng khoảng 5-10%, ông Chung dự báo.

Còn theo bà Nguyễn Hoài An, Giám đốc Bộ phận tư vấn và nghiên cứu CBRE Hà Nội cũng dự báo, giá chung cư Hà Nội sẽ tiếp tục đi lên. Giai đoạn 2024-2026, bà An kỳ vọng, mỗi năm Hà Nội sẽ có thêm khoảng 20.000 sản phẩm chung cư, nhà ở gắn liền với đất, khá dồi dào, đủ đáp ứng một phần nhu cầu ở thật, đầu tư trên thị trường.