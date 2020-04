Chuyên gia phân tích lý do khiến ông Donald Trump từ chối hỗ trợ nhà Meghan Markle, hóa ra là bắt nguồn từ sự ích kỷ của nhà Sussex

Theo trang Express, mới đây chuyên gia hoàng gia Angela Levin đã chia sẻ những phân tích của mình về việc Tổng thống Donald Trump từ chối hỗ trợ chi phí an ninh cho nhà Sussex khi họ sinh sống ở Mỹ.

"Nhà Sussex không còn là hoàng gia nữa. Đó là lý do dễ dàng nhìn thấy để ông Trump không trả tiền cho họ. Vào năm ngoái, khi Meghan Markle có chuyến đi đến New York gây tranh cãi trước khi sinh con, ông Trump đã trả phí an ninh cho cô ấy. Bây giờ thì không.", chuyên gia cho hay.

Chuyên gia này cũng cho hay, vào năm ngoái, khi Tổng thống Mỹ cùng gia đình có chuyến thăm đến Anh và Cung điện hoàng gia thì cả Meghan Markle và Hoàng tử Harry đều tỏ thái độ thiếu thiện chí. Trong khi Nữ công tước xứ Sussex viện lý do mới sinh con để từ chối xuất hiện tại tiệc chiêu đãi của hoàng gia chào đón gia đình Tổng thống Mỹ thì Hoàng tử Harry được trông thấy có thái độ xa cách, không trò chuyện với ông Trump.

Vào năm ngoái, Hoàng tử Harry tránh giao tiếp với ông Trump.

Ông Trump được cho là không hài lòng về cách cư xử của nhà Sussex.

Trong khi đó, nghị sĩ Anh Nigel Farage cho rằng nguyên nhân chính khiến ông Trump từ chối thẳng thừng nhà Sussex là vì ông chủ Nhà Trắng cho rằng hành động rời khỏi hoàng gia của họ là "một sự xúc phạm đến Nữ hoàng và là sự ích kỷ của họ".

Trước đó, khi nghe tin nhà Sussex quyết định lựa chọn lối đi riêng, ông Trump từng bày tỏ cảm xúc của mình về sự việc này trên Twitter rằng ông nghĩ Nữ hoàng Anh không nên bị tổn thương như vậy. Ông Trump và Nữ hoàng Anh đã duy trì mối quan hệ thân thiết trong một thời gian dài nên việc nhà Sussex rời bỏ hoàng gia khiến Tổng thống Mỹ tỏ ra thương cảm cho người phụ nữ đứng đầu hoàng gia sắp 94 tuổi này.

Bên cạnh đó, theo nghị sĩ Anh, việc nhà Sussex vội vã rời Canada đến Mỹ trong khi tại quê nhà ở Anh, Thái tử Charles có kết quả dương tính với Covid-19, hoàng gia Anh gặp nhiều khó khăn giữa dịch bệnh, ông Trump nghĩ đó là một hành động ích kỷ của cặp đôi này. Do đó, Tổng thống Mỹ không ngần ngại từ chối giúp đỡ nhà Sussex khi họ ở Mỹ.

