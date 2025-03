Chuyên gia lý giải vì sao gen Z nhanh già hơn thế hệ trước

Millie Bobby Brown (sinh năm 2004) nổi tiếng khi đảm nhận vai Eleven trong Stranger Things vào năm 2016, khi cô 12 tuổi. Chưa đầy 10 năm sau, ngôi sao nhí một thời trông già hơn rất nhiều so với tuổi 21 của mình.

Tối thứ 2/3, Millie với mái tóc vàng hoe được chụp ảnh rời khỏi một nhà hàng Ý ở Los Angeles (Mỹ) cùng em gái. Nhiều người hâm mộ thừa nhận rằng họ đã nhầm nữ diễn viên là mẹ đứa em trai 13 tuổi của cô. Một người nhận xét: ''Millie thực sự trông giống mẹ của ai đó!''. Người khác bình luận: "Cô ấy 45 hay 20 tuổi?".

Millie Bobby Brown không phải là ngôi sao duy nhất thuộc thế hệ Z trở thành nạn nhân của tình trạng già sớm. Nhiều người có sức ảnh hưởng khác như Emma Chamberlain, Alix Earle và Kylie Jenner cũng bị nói là trông già hơn tuổi thật.

Millie Bobby Brown tại buổi ra mắt "Stranger Things" ở Los Angeles năm 2016 (ảnh trái) và Millie tháng 2/2025 (ảnh phải).

Chia sẻ với Daily Mail , chuyên gia thẩm mỹ Kayti Brooks, người điều hành phòng khám trị liệu ở Hove (Anh) cho biết, thế hệ Z đang biến đổi theo cách giống nhau và đặc biệt dễ bị ảnh hưởng bởi các xu hướng làm đẹp.

"Gen Z đang tràn ngập TikTok, Instagram và ảnh hưởng lẫn nhau. Một khi ai đó đã làm thẩm mỹ thì tất cả họ đều làm theo vậy. Họ có cùng những chỉnh sửa trên khuôn mặt nên trông sẽ giống nhau. Một số người khác không quá giống nhau thì lại già như Millie Bobby Brown", chuyên gia giải thích.

Đưa ra lời cảnh báo cho thế hệ Z, Kayti nói: "Thật khó để khiến họ trân trọng, chăm sóc làn da trẻ trung và vẻ đẹp tự nhiên của mình. Họ bị ám ảnh bởi thẩm mỹ qua những người nổi tiếng. Thẩm mỹ lẽ ra giúp làm đẹp nhưng thực tế ngược lại, nó khiến gen Z già đi. Đôi khi chúng ta khó đoán được tuổi thật của họ do lượng chất làm đầy tạo nên đường nét gương mặt".

Chuyên gia cho biết những khách hàng thế hệ Millennials (sinh từ năm 1981-1996) thường cân nhắc kỹ hơn trước khi phẫu thuật thẩm mỹ. Họ nghiên cứu xem phương pháp điều trị nào sẽ kích thích ở cấp độ tế bào để duy trì cấu trúc và độ đàn hồi cho da để trông tươi tắn và đẹp. Thay vì sợ lão hóa, họ chấp nhận nó và khôn ngoan trong lựa chọn của mình.

Ảnh bên trái là Kylie Jenner (27 tuổi) vào tháng 10/2024, ảnh phải là Kim Kardashian (44 tuổi) chụp tháng 2/2025.

TS Marcus Mehta, Giám đốc Tiếp thị của Học viện Harley và là bác sỹ thẩm mỹ tại phòng khám Story, phân tích thực trạng gen Z tiêm chất làm đầy từ khi còn trẻ tạo ra gương mặt già dặn: "Mạng xã hội khuếch đại sự tập trung vào ngoại hình, dẫn đến việc kiểm tra bản thân với tiêu chuẩn cao hơn. Thế hệ Z liên tục tiếp xúc với luồng hình ảnh được chỉnh sửa qua những hiệu ứng, tạo ra các tiêu chuẩn vẻ đẹp không thực tế".

Ngoài ra, TS Marcus Mehta nêu một số nguyên nhân khác khiến thế hệ Z già sớm: Việc tiếp xúc nhiều với ánh sáng xanh từ màn hình, mức độ căng thẳng cao hơn bởi các yếu tố xã hội và kinh tế..., ảnh hưởng đến sức khỏe làn da.

Theo chuyên gia này, việc áp dụng sớm một số phương pháp trị liệu thẩm mỹ, nếu không thực hiện đúng cách, có thể dẫn đến tình trạng lão hóa sớm. Ví dụ, các vùng da quá đầy có thể bị căng giãn, các quy trình chăm sóc da không phù hợp có thể gây kích ứng và viêm.

Do đó, TS Marcus Mehta cảnh báo những người dưới 21 tuổi không nên tiêm bất kỳ loại thuốc nào: "Cấu trúc khuôn mặt vẫn đang phát triển ở những người trẻ tuổi. Việc tiêm chất làm đầy hoặc các chất khác quá sớm có thể phá vỡ các mô hình lão hóa tự nhiên và dẫn đến các biến chứng lâu dài".

Chất độn quá mức có thể gây biến dạng và tạo vẻ ngoài không tự nhiên, do đó nên ưu tiên cách làm đẹp tự nhiên giúp tăng cường làn da thay vì cố thay đổi các đặc điểm của một người. Điều quan trọng là phải giải quyết động cơ khiến các bạn trẻ can thiệp thẩm mỹ, thường bị thúc đẩy bởi cảm giác bất an do mạng xã hội gây ra. Trên thực tế, hầu hết mọi người không cần tiêm chất làm đầy trước tuổi 30.

Ảnh bên trái là Alix Earle (24 tuổi) chụp vào tháng 2/2025; ảnh bên phải là Amelia Dimoldenberg (31 tuổi) chụp tháng 2/2025.

Chuyên gia này cũng nhấn mạnh rằng gen Z đang gây ra tổn hại không thể phục hồi cho hàng rào bảo vệ da bằng thói quen chăm sóc da của họ: "Gen Z thường chạy theo xu hướng chăm sóc da mà không hiểu loại da hoặc nhu cầu của mình. Điều này có thể dẫn đến việc sử dụng các sản phẩm quá mạnh hoặc không phù hợp".

Các sản phẩm như retinol, AHA và BHA có tác dụng rất mạnh, nhưng chúng có thể làm hỏng hàng rào bảo vệ da nếu sử dụng không đúng cách hoặc quá thường xuyên, dẫn đến khô, kích ứng và tăng độ nhạy cảm cho da.

Tiến sĩ Mehta cho biết, thế hệ Millennials không phải trải qua những áp lực tương tự vì xu hướng hình thành nhân cách của họ tập trung vào vẻ đẹp tự nhiên, trái ngược với vẻ ngoài được trau chuốt quá kỹ lưỡng ngày nay. Vì thế, họ không bị già sớm bởi những điều chỉnh, can thiệp quá đà.

Tháng 9/2024, người hâm mộ bày tỏ sự lo lắng cho Millie Bobby Brown sau khi cô xuất hiện với thân hình đầy chất độn trong buổi chụp hình cho thương hiệu của mình. Cộng đồng mạng bình luận về vẻ ngoài của nữ diễn viên: "Cô ấy trông đã 40 tuổi rồi. Thật sự rất buồn"; "Khuôn mặt cô ấy trông như thể đang bị chất làm đầy đè xuống vậy"...

Nữ ca sỹ, nhạc sỹ Sabrina Carpenter (25 tuổi) cũng được cho là đã thay đổi ngoại hình vì thẩm mỹ. Bác sỹ thẩm mỹ Gary Linkov tin rằng, cô có thể đã bắt đầu phẫu thuật vào năm 2019, khi mới 20 tuổi. Vị bác sỹ đã xem xét ảnh của ngôi sao này từ năm 2013 đến năm 2024 trước khi đưa ra đánh giá trong một video trên YouTube. Ông nói Sabrina thích chất làm đầy môi và có thể đã tiêm mỗi lần một lượng nhỏ trong nhiều năm để tạo cánh môi trên cong, đặc điểm ít gặp trong tự nhiên.

Vào năm 2021, ở tuổi 22, Bác sĩ Linkov cho rằng nữ ca sỹ có thể đã bắt đầu sử dụng chất làm đầy má vì ông nhận thấy phần má ngoài của cô đầy đặn hơn so với những bức ảnh chụp năm 2017. Mặc dù đây là một thủ thuật phổ biến đối với cả người giàu, người nổi tiếng và người Mỹ bình thường, Tiến sĩ Linkov không ám chỉ rằng Carpenter đã tiêm bất kỳ loại Botox nào.

Ảnh bên trái chụp Sabrina Carpenter (25 tuổi) vào tháng 2/2025 và ảnh chụp Miley Cyrus (32 tuổi) vào tháng 1/2025.

Trong khi thế hệ thế hệ Millennials thường được gọi là thế hệ khỏe mạnh, uống rượu và hút thuốc ít hơn bất kỳ thế hệ nào khác. Còn gen Z lại hút thuốc lá điện tử nhiều hơn bất kỳ nhóm tuổi nào.

Lướt qua TikTok, bạn sẽ thấy những hashtag "vapinguk" thu hút tới hàng triệu lượt xem; #vaping thu hút 3 tỷ lượt xem còn "#vapingtricks" thu hút 16,6 triệu lượt xem.

Hơn nữa, một báo cáo từ Tổ chức Hành động vì Sức khỏe và Phòng chống Hút thuốc (ASH) cho thấy năm 2025 có 7% thanh thiếu niên từ 11 đến 17 tuổi là người sử dụng thuốc lá tăng cao so với 3,3% vào năm 2021 và 4,1% vào năm 2020.

Tiến sĩ Glyn Estebanez của Prima Aesthetics từng chia sẻ, thế hệ Millennials được biết đến là thế hệ quan tâm đến sức khỏe và hạnh phúc của mình, kết hợp chế độ ăn uống lành mạnh với tập thể dục. Họ ăn nhiều rau tươi và mua nhiều thực phẩm hữu cơ hơn hơn thế hệ trước. Tất cả các yếu tố lối sống này đều có tác động rất lớn đến sức khỏe làn da của chúng ta và cả ngoại hình của chúng ta.

Ngoài ra, một nghiên cứu khác cũng phát hiện ra rằng thế hệ Millennials chi nhiều tiền cho việc chăm sóc da hơn bất kỳ thế hệ nào khác. Vì vậy, có thể họ là một trong những thế hệ đầu tiên có thể tiếp cận và sử dụng các sản phẩm chăm sóc da tốt hơn, cũng như có thu nhập khả dụng để mua chúng. Điều này, kết hợp với chế độ ăn uống lành mạnh, nên có tác động tích cực to lớn đến sức khỏe làn da và ngoại hình cuả họ.