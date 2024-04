Theo một chuyên gia hoàng gia, Thân vương William và Vương phi Kate đang cố gắng hết sức để chấm dứt mâu thuẫn với Vương tử Harry và Meghan Markle. Cặp đôi Sussex có mối quan hệ căng thẳng với gia đình Hoàng gia và hiện đang xa cách với Thân vương và Vương phi xứ Wales. Tuy nhiên, tác giả hoàng gia Tom Quinn cho biết William và Kate đã cố gắng khắc phục điều này.



Mối quan hệ giữa hai cặp đôi Vương tử nước Anh liệu có thể hàn gắn?

Trả lời phỏng vấn độc quyền với tờ The Mirror, ông nói rằng cặp đôi đã liên lạc với Meghan và Harry và khuyến khích họ đưa các con, Vương tôn Archie và Vương tôn nữ Lilibet, đến Anh thăm họ. Tuy nhiên, người ta tin rằng Meghan đã từ chối.

Tom nói với chúng tôi: "Không có cách nào khiến Meghan đưa các con về Anh. William và Kate đã đề nghị rằng Meghan và Harry đưa các con đến và hai cặp đôi cùng gia đình họ sẽ cố gắng hòa giải, nhưng đề xuất này cho đến nay vẫn không đi đến đâu".

Meghan và Harry không thân thiết với William và Kate, và nhà Sussex đã công kích các thành viên trong gia đình họ trong bộ phim tài liệu trên Netflix, cũng như trong cuộc phỏng vấn gây chấn động với Oprah Winfrey. Harry cũng đã đưa ra một số cáo buộc về anh trai và chị dâu của mình trong cuốn hồi ký đầu tay của anh ấy, Spare (tạm dịch: Người thừa).

Trong cuốn sách, Công tước xứ Sussex tiết lộ về một cuộc tranh cãi dữ dội mà anh đã có với William, trong đó Thân vương xứ Wales được cho là đã gọi Meghan là "khó chịu", "thô lỗ" và "cộc cằn". Harry tuyên bố rằng anh trai mình sau đó đã "nắm lấy cổ áo tôi, làm đứt dây chuyền, và đẩy tôi ngã xuống sàn".

Hai con của Harry và Meghan, Vương tôn Archie và Vương tôn nữ Lilibet.

Archie và Lilibet sống cùng bố mẹ ở California và chỉ có thời gian rất hạn chế cùng với gia đình hoàng gia. Các bé đã có dịp gặp gỡ hoàng gia trong dịp Đại lễ Bạch kim của cố Nữ vương Elizabeth II, nhưng không thể gặp bà lần cuối trước khi bà băng hà.

Meghan và Harry dự định đưa các con đến Anh vào tháng 9 năm 2022, nhưng đã quyết định không thực hiện do lo ngại về an toàn. Trong các tài liệu tòa án được công bố sau phán quyết về vụ kiện an ninh tại Anh của Vương tử Harry, đã tiết lộ rằng Meghan và Harry đã yêu cầu được bảo vệ nhưng bị RAVEC (Ủy ban Điều hành Hoàng gia và VIP) từ chối.

Sau đó, người ta nói rằng nhóm của Harry và Meghan "đã viết thư nói rằng các biện pháp an ninh được đề xuất cho chuyến thăm tháng 9 không đúng luật". Họ cũng mô tả các biện pháp đó là "không đủ".

Theo The Mirror