Chuyên gia Hoàng gia nhận xét Vương phi Kate đang có "hào quang" hiếm thấy

Vương phi Kate vốn đã là một trong những thành viên Hoàng gia được quan tâm nhất thế giới, nhưng màn xuất hiện gần đây tại một sự kiện thảm đỏ ở London lại khiến giới quan sát nhận thấy một điều đặc biệt. Trong bộ trang sức của Diana và diện mạo được nhận xét là vô cùng nổi bật, Kate nhanh chóng trở thành tâm điểm của đêm sự kiện. Chuyên gia Hoàng gia Robert Jobson thậm chí cho rằng đã rất lâu rồi Hoàng gia Anh mới có một nhân vật sở hữu sức hút trước công chúng ở mức độ như vậy kể từ Diana.

Kate xuất hiện trên thảm đỏ, cả sự kiện như có thêm "nhân vật chính"

Trong lần xuất hiện tại buổi công chiếu Digger ở London, Vương phi Kate đồng hành cùng Thân vương William và có một khoảnh khắc đặc biệt khi được tài tử Tom Cruise nắm tay dìu xuống bậc thềm. Kate diện trang phục thanh lịch, kết hợp với những món trang sức từng thuộc về Công nương Diana, khiến tổng thể càng thu hút sự chú ý.

Chuyên gia Robert Jobson nhận xét Kate khi đó "trông như một nữ hoàng tương lai" và cho rằng cô là "nữ hoàng của thảm đỏ". Ông cũng nhận xét rằng rất lâu rồi mới có một thành viên Hoàng gia sở hữu mức độ nổi bật trước công chúng tương tự Diana.

Điều thú vị là sức hút của Kate không chỉ đến từ việc cô là vợ của người đứng đầu hàng kế vị. Theo Jobson, Kate dường như hiểu khá rõ sức mạnh của hình ảnh và biết cách sử dụng sự chú ý dành cho mình như một công cụ trong vai trò Hoàng gia.

Không chỉ mặc đẹp, Kate còn biết cách "gửi thông điệp" qua trang phục

Một điểm được Robert Jobson nhấn mạnh là khả năng lựa chọn trang phục của Kate. Theo chuyên gia này, Vương phi xứ Wales biết cách ăn mặc để gây ấn tượng nhưng đồng thời cũng hiểu cách truyền tải thông điệp thông qua thời trang.

Đây cũng là lý do những lần Kate xuất hiện trước công chúng thường được giới thời trang và truyền thông Hoàng gia chú ý. Một bộ trang phục, món trang sức hay phụ kiện cô lựa chọn đôi khi nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn luận, đặc biệt khi món đồ đó có liên hệ với các thành viên Hoàng gia thế hệ trước.

Trong trường hợp này, việc Kate đeo trang sức của Diana khiến màn xuất hiện càng dễ tạo ra liên tưởng. Nhưng thay vì chỉ đơn giản là "mượn hào quang" của mẹ chồng quá cố, Kate đang tạo dựng một hình ảnh riêng: Hiện đại, tiết chế và ngày càng tự tin hơn khi đứng trước công chúng.

Thực tế, đây không phải lần đầu Kate được đặt cạnh Diana khi nói về sức hút với công chúng. Trước đó, trong chuyến thăm Italy, những đám đông lớn chờ đợi Kate từng khiến cựu phóng viên Hoàng gia BBC Jennie Bond nhớ lại thời kỳ Diana còn thực hiện các chuyến công du. Bond cho biết cảnh người hâm mộ xếp hàng nhiều giờ, reo hò và chờ được nhìn thấy Kate gợi cho bà cảm giác "déjà vu" về những năm tháng đưa tin cùng Diana.

Tuy nhiên, sự tương đồng không có nghĩa hai người có phong cách hoàn toàn giống nhau. Diana từng nổi tiếng với mức độ nổi bật đặc biệt mạnh mẽ, trong khi Kate xây dựng hình ảnh có phần tiết chế hơn. Chính vì vậy, điều mà các chuyên gia đang nói tới chủ yếu là mức độ chú ý và sức hút trước công chúng, chứ không phải Kate đang trở thành một "Diana thứ hai".

Và có lẽ đây mới là điều đáng chú ý nhất: Sau nhiều năm đảm nhiệm vai trò thành viên cấp cao của Hoàng gia, Kate dường như đang ngày càng thoải mái với sức ảnh hưởng của chính mình. Không cần cố gắng trở thành Diana, cô vẫn có thể tạo ra một kiểu "star power" rất riêng.

*Theo Marie Claire