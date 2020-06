Chuyên gia gợi ý cho bố mẹ cách xử lý khi em bé mẫu giáo thích chạm hoặc tự sờ vào bộ phận sinh dục

Một số hiểu biết cơ bản cha mẹ cần biết

Trước hết, cha mẹ đừng quá lo lắng. Có nhiều em bé cũng như vậy. Hiện tượng bé tự động chạm vào bộ phận sinh dục là khá phổ biến. Thống kê tiết lộ rằng hơn 90% bé trai và gần 60% bé gái tự chạm vào mình. Con đang khám phá và tìm hiểu cơ thể và thực ra nó cũng là một điều tốt.

Một số số liệu cho thấy là trẻ sẽ tự chạm vào bộ phận sinh dục ở độ tuổi khác nhau:

- Trẻ 0-12 tháng thì kích thích vùng sinh dục bằng cách cọ xát giữa 2 đùi, đá qua lại hoặc cong lưng.

- Trẻ 1-4 tuổi thì có thể vạch bộ phận sinh dục của mình cho người khác hoặc yêu cầu được xem của bố/mẹ hoặc là chạm và bộ phận sinh dục một cách công khai hoặc riêng tư.

- Trẻ 5-10 tuổi thì sẽ chạm nhiều nhất ở độ tuổi lên 5 sau đó giảm dần cho tới tuổi dậy thì.

- Từ 11-20 tuổi thì hormone giới tính tăng làm tăng tưởng tượng khiêu dâm hoặc thủ dâm.

Trong tình huống thấy con có hành động đó, cha mẹ nên làm gì?

Điều quan trọng trong tình huống khi nhìn thấy con làm như vậy là mình cần phản hồi con 1 cách tích cực để giúp con có thể xây dựng ý thức về bản thân và kỹ năng ngôn ngữ khi 2 mẹ con nói chuyện với nhau về những quan sát của mình. Ví dụ bạn có thể nói "Con đang lớn lên mỗi ngày, và dương vật cũng là một phần quan trọng. Nó giúp con đi tè và mẹ biết là có thể sẽ khá thích khi chạm vào nó". Bạn cũng có thể nói "Con cũng có đôi chân rất dài này, thân hình cao lớn, ngón chân to... và nhiều bộ phận khác". Nói chung là hãy bình thường hóa bộ phận sinh dục như một phần bình thường của cơ thể và điều này giúp con hiểu hơn về cơ thể mình.

Ngoài ra, cha mẹ nên trả lời vấn đề 1 cách thực tế (và ít cảm xúc), nếu bạn càng nghiêm trọng thì con lại càng bị bối rối hoặc cảm thấy khó nói về các vấn đề này. Cha mẹ cũng nên thoải mái với ngôn ngữ mình sử dụng và thông tin mình chia sẻ với con. Khi nói chuyện với con thì nên nói nhẹ nhàng và không phán xét vì trẻ rất nhạy cảm và sẽ nhanh chóng phát hiện ra giọng nói hay nét mặt của chúng ta khi có vấn đề. Nếu bé thấy bạn tức giận hoặc xấu hổ vì hành động của con thì điều đó cũng có thể gây ra sự xấu hổ, có thể tác động tiêu cực và lâu dài về cơ thể của con.

Một số lời khuyên quan trọng để đảm bảo con khỏe mạnh an toàn mà vẫn tự do khám phá cơ thể

DẠY TỪ NHỎ ĐỂ GIÚP CON BIẾT RẰNG CƠ THỂ CỦA MÌNH LÀ ĐẶC BIỆT VÀ XỨNG ĐÁNG ĐƯỢC TÔN TRỌNG

- Cho trẻ mặc quần áo trong phòng ngủ hoặc phòng tắm.

- Tránh thử quần áo ở khu vực công cộng của cửa hàng, nên sử dụng phòng thay đồ.

- Hạn chế treo ảnh khỏa thân ở những môi trường như phòng tắm và phòng ngủ khi nhà có trẻ nhỏ.

KHI CON CHẠM VÀO BỘ PHẬN SINH DỤC CỦA MÌNH, HÃY HƯỚNG DẪN CON LÀM ĐIỀU ĐÓ Ở MỘT NƠI RIÊNG TƯ

- Ở tuổi hiện tại, nếu hành động này vẫn còn, cha mẹ nên thiết lập 1 giới hạn xung quanh hành vi và giải thích lý do tại sao. Ví dụ: "Dương vật của con là một bộ phận trên cơ thể, nhưng nó là một bộ phân riêng tư. Đó là lý do vì sao chúng ta cần đi vệ sinh trong phòng tắm và đóng cửa lại. Nếu như con muốn chạm và dương vật của con, con có thể làm khi con tắm hoặc là khi con thay quần áo ở chỗ riêng tư".

- Tránh làm con xấu hổ, chỉ cần hướng con đến một vị trí thích hợp, chẳng hạn như phòng ngủ hoặc phòng tắm.

- Không cho phép trẻ tự chạm vào bộ phận sinh dục khi con đang ở các khu vực chung trong nhà như bàn ăn tối hoặc ghế sofa phòng khách.

- Đừng tức giận hoặc phản ứng quá gay gắt.

- Giúp trẻ biết rằng tự chạm vào bộ phận sinh dục nên được giới hạn trong nhà và giải thích nó không phù hợp ở những nơi công cộng.

- Một số cha mẹ thiết lập tín hiệu đặc biệt với con để nhắc nhở con về các quy tắc và không khiến con xấu hổ trước mặt người khác.

DẠY CON VỀ VIỆC AI ĐƯỢC PHÉP CHẠM VÀO BỘ PHẬN SINH DỤC CỦA CON VÀ AI KHÔNG THỂ

- Nói với trẻ rằng mẹ và cha có thể chạm vào cơ thể của con trong khi tắm hoặc mặc quần áo.

- Nói với trẻ rằng các bác sĩ và y tá có thể chạm vào cơ thể của con để chăm sóc.

- Cho trẻ biết rằng không ai khác có quyền chạm vào cơ thể của con và nếu ai đó cố làm điều đó thì con nên nói không đồng ý.

KHI NÀO THÌ MỚI NÊN LO LẮNG?

Một số hành vi không phù hợp cần phải lo lắng đó là: đưa miệng vào bộ phận sinh dục, yêu cầu tham gia các hành vi tình dục, thủ dâm với đồ vật, bắt chước quan hệ tình dục, cởi đồ với những đối tượng khác, bắt chước hành vi tình dục với búp bê, yêu cầu xem chương trình truyền hình hoặc internet không phù hợp. Nếu trẻ có các hành vi này, nên tìm tới bác sĩ nhi để được tư vấn.

Vài nét về tác giả: Chị Linh Phan là một chuyên gia tư vấn phụ huynh theo chứng chỉ PCI Certified, đồng thời là tác giả cuốn sách "Mẹ Việt nuôi dạy con kiểu Bắc Âu". Theo Linh Phan, làm cha mẹ tốt nhất đối với con và đối với chính mình là khi tin vào bản năng của mình. Với mong muốn mang đến nhiều hơn giá trị cho cộng đồng và nền giáo dục nước nhà, chị Linh sáng lập dự án Raised Happy nhằm cung cấp kiến thức hữu ích, giúp đỡ các bố mẹ có cuộc sống ôn hoà, bình tĩnh trên hành trình nuôi dưỡng những em bé hạnh phúc, biết lắng nghe, hợp tác và tích cực. Hiện chị Linh đang sống, làm việc tại Na Uy và là mẹ của 2 em bé Ốc và Sò. Các mẹ có thể tìm đọc những bài viết của chị Linh Phan TẠI ĐÂY.

* Bài viết có tham khảo từ các nguồn:

Chiesa A. & Goldson, E. (2017). Child sexual abuse. Pediatrics in Review, 38. p. 105

Mallants, C. & Casteels, K. (2008). Practical approach to childhood masturbation – A review. European Journal of Pediatrics, 167, pp. 1111-1117.

Wilkinson, B. & John, R.M. (2018). Understanding masturbation in the pediatric patient. Journal of Pediatric Health Care, 32(6), pp. 639-643.