Chuyên gia gợi ý cách xử lý khi phát hiện chồng ngoại tình, có con riêng

Sau 5 năm yêu nhau, vợ chồng tôi mới cưới và có 2 con. Chồng tôi ngoại tình, tôi biết anh có bồ cách đây hơn 1 năm. Cô bồ đó mới sinh con vào giữa năm 2023.

Lúc biết chồng có bồ là khi tôi đang có bầu bạn thứ 2 ở tuần 37. Có lần, tôi bắt gặp hai người trong khách sạn và cô ta nói không biết chồng tôi có gia đình. Cô bồ này cũng ly hôn vì chồng ngoại tình cách đây 6 năm và có 1 con trai 18 tuổi đang ở với bố. Chồng tôi nhận lỗi là giấu cô ta việc mình có gia đình.

Lúc gặp hai người đó trong khách sạn, tôi cũng chỉ ngồi nghe họ nói, không đánh ghen. Sau đó chồng tôi tự chọn về với gia đình.

Lúc phát hiện ra chồng có bồ, tôi vừa thương các con và thương cho bản thân bao năm nay lo cho chồng con nhưng bị lừa dối.

Bố mẹ chồng biết chuyện con trai họ có bồ và con riêng đều sốc và rất buồn. Có khuyên chồng nhưng anh ta cứ lảng việc khác và không gặp mặt mọi người.

Chồng tôi bảo 3 mẹ con tôi ở Hà Nội, hai mẹ con cô kia trong TPHCM. Anh ta sẽ đi lại 2 bên nhưng tôi không đồng ý, mà chồng cũng không chịu bỏ bồ.

Các con tôi rất yêu bố, vẫn nghĩ bố đi làm xa nhưng thực ra chồng tôi vào TPHCM ở với bồ. Chồng chỉ ở nhà lúc tôi sinh con được 2 tháng xong lại đi, mấy tháng về 1 lần và hiện chồng tôi đang ở TPHCM nhưng nói dối tôi là lên Hòa Bình làm.

Giờ tôi buông thì thương các con, chưa biết nói thế nào? Mà cứ sống vậy tôi rất mệt, hận chồng và cô bồ kia. Vì rõ ràng cô ta đã biết chồng tôi có vợ con rồi nhưng vẫn cố tình xen vào. Chồng tôi có lỗi 10 thì cô kia lỗi 8. Giờ tôi nhắn tin hay gọi điện, chồng tôi không nghe máy, không trả lời. Anh ta luôn nói là do tôi không biết chăm con và nuôi dạy con, luôn tìm lý do để đổ lỗi.

Gia đình chồng tôi cũng khuyên tôi bình tĩnh, không việc gì phải sợ vì tôi sống thế nào mọi người trong gia đình đều biết và thương 3 mẹ con. Tôi mong được chuyên gia tư vấn nên làm gì lúc này. Vì thực sự giờ hai vợ chồng tôi không thể kết nối được với nhau.

Giải đáp Chuyên gia tâm lý Thu Ba

Cuộc sống này là của chính mình, không phải của bất kỳ ai. Mọi thứ bạn sống là do mình chọn, không phải do người khác lựa chọn cho mình. Con đường mà mình đi là con đường mình đã chọn. Quyết định là do chính mình.

Một quyết định đúng là một quyết định mình cảm thấy có sự bình an, nhẹ nhàng mà không miễn cưỡng.

Vì chính sự miễn cưỡng đó đôi lúc nó là sự kìm nén, khi nội lực mình còn đủ năng lượng, sự kìm nén đó được khống chế được. Điều này chỉ là tạm thời và nó cực kỳ nguy hiểm trong hành trình của mình.

Nhưng đến lúc sự kìm nén đó không còn nén được nữa, nó sẽ tuôn trào và tạo ra những hệ lụy ngoài tầm kiểm soát của bạn.

Bạn hãy đọc thật kỹ những gì mình sẽ phải thực hành để chính mình tìm bình yên cho mình trước khi mình muốn kết nối lại với bất kỳ ai.

Bước 1: Học cách chấp nhận vì dù ít dù nhiều chúng ta không thể nào thay đổi được những gì đã xảy ra vì nó đã là quá khứ

Tất cả những sự kiện, sự việc nào đến với chúng ta đều mang những thông điệp, bài học dành cho chính những người trong cuộc và những người còn lại.

Bước 2: Ngồi lại với chính mình và rút ra bài học của mình trong câu chuyện này là điều gì để nhẹ nhàng, thanh thản bước tiếp

Thay vì chúng ta bị những thông tin ấy cuốn mình đi tạo nên cảm xúc tiêu cực, đau lòng thì hãy cho phép mình ngồi lại rút ra bài học để sống giá trị và sâu sắc hơn cho quãng đời còn lại.

Trả lời với chính mình trong câu chuyện này, vấn đề từ mình là điều gì, vì chắc chắn dù ít hay nhiều chúng ta cũng có phần trách nhiệm. Nhìn ra lỗi của mình chúng ta cũng dễ dàng chấp nhận, tha thứ lỗi của người, tha thứ không phải vì họ đúng, tha thứ vì mình cần sự bình an.

Sau đó, bạn hãy ngồi lại, phân tích thật chi tiết, cụ thể, rõ ràng 2 phương án: Tiếp tục cuộc hôn nhân này hay không đồng ý việc anh qua lại, dừng lại cuộc hôn nhân này

Điều bạn được là gì?

Điều bạn phải đánh đổi là gì?

Khi bạn phân tích chi tiết như vậy, bạn sẽ hình dung được bức tranh trước mắt sẽ hiện lên ra sao. Từ đó bạn sẽ sẵn sàng với những quyết định khi đã có cơ sở rõ ràng trước khi ngồi lại nói chuyện với chồng để cùng nhau lựa chọn những phương án tốt nhất và cho nhau sự tự do. Lúc đó bạn sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn dù kết quả có ra sao.

Bước 3: Buông xả những lỗi lầm của chính mình và đối phương, tránh sân hận mà hãy nguyện cầu mọi điều tốt đẹp đến với người còn lại để tránh ân oán luân hồi

Khi tâm bạn đang mệt mỏi, hãy cho nó một khoảng thời gian để nghỉ ngơi, bình tĩnh và sáng suốt trở lại, có như thế bạn mới không tự đánh mất chính mình, và từ đó dễ dàng chấp nhận từ bỏ những thứ không thuộc về mình.

Vui cũng sống, buồn cũng sống, thế thì tại sao mình không vui để sống. Vì chính mình, vì các con và vì cuộc đời này đẹp lắm!

Bước 4: Lên mục tiêu mới cho hành trình còn lại để tập trung sống thật giá trị cho chính mình, những người mình yêu thương và người yêu thương mình

Sau khi phân tích và cho mình đưa quyết định hãy nhanh chóng đi tìm giá trị bản thân của mình, khi một người phụ nữ tự tạo ra giá trị bản thân thì chắc chắn đàn ông sẽ không bao giờ rời đi được. Mà nếu họ có rời đi thì chị cũng xứng đáng có được hạnh phúc cho mình.

Hãy sống cuộc đời của chính mình, hãy biết yêu thương và không ngừng nâng cao giá trị bản thân chị sẽ có cuộc sống trọn vẹn nhất.

Tất cả những gì bạn đang đón nhận, dù đó là điều tích cực hay một điều không như ý, bạn hãy mỉm cười, quan sát vì một điều chắc chắn rằng, rồi mọi thứ sẽ thay đổi. Bây giờ có thể bạn đang rất buồn, bất hạnh nhất nhưng bạn hãy tin rằng, không gì là mãi mãi, những điều không như ý cho bạn thông điệp rằng, qua cơn mưa này sẽ có cầu vồng và trời sẽ sáng vì không gì là mãi mãi.

Chúc bạn mọi điều tốt đẹp!