Nhìn cách sao nữ nổi tiếng "phũ" người yêu cũ 11 năm, dân tình đồng loạt bình luận "10 điểm"

Cách đây không lâu, fan hâm mộ vô cùng tiếc nuối trước thông báo chia tay của cặp đôi vàng trong làng giải trí Philipines Kathryn Bernardo và Daniel Padilla. Cả 2 đã bên nhau cả thập kỉ nhưng cuối cùng không thể đồng hành chặng đường dài. Suốt 11 năm bên nhau, không ít lần cả hai "phát đường" từ phim tới ngoài đời, lượng fan cặp đôi cũng đông đảo không kém fan cá nhân. Vì thế, ngày 30/11, khi cả hai thông báo đã tan vỡ, chấm dứt chuyện tình 11 năm trên Instagram, công chúng không khỏi bàng hoàng, tiếc nuối.

Kathryn Bernardo gặp Daniel Padilla khi vừa tròn 15 tuổi, khi ấy anh chàng cũng chính thức bước vào tuổi 16. Chuyện tình đẹp đẽ ngọt ngào của cả hai suốt 11 năm qua trở thành biểu tượng đẹp trong làng giải trí. Trong nhiều năm qua, Daniel luôn cưng chiều, yêu thương và bên cạnh Kathryn không rời.

Cả 2 đã bên nhau cả thập kỉ nhưng cuối cùng không thể đồng hành chặng đường dài.

Giữa lúc khán giả quốc tế còn đang bày tỏ sự tiếc nuối cho câu chuyện tình yêu của Kathryn và Daniel thì cư dân mạng Philippines lại râm ran về tin đồn nhà trai ngoại tình nên mối quan hệ này mới đi đến đổ vỡ. Theo đó, danh tính về người được cho là "kẻ thứ ba" chen chân vào mối quan hệ của KathNiel nhanh chóng được cư dân mạng xứ sở nghìn đảo nhắm đến.

Cư dân mạng đồn đoán Daniel có "qua lại" với nữ người mẫu, diễn viên sinh năm 2003 - Andrea Brillantes trước khi cặp đôi KathDiel thông báo chia tay. Cả 2 từng hợp tác trong 1 số dự án phim.

Đáng nói, tình yêu đẹp bao người ngưỡng mộ không ngờ lại kết thúc bằng 1 thông báo chia tay bằng ChatGPT. Fan hâm mộ bức xúc cho rằng Daniel không chân thành tới mức viết một bức thư bằng tiếng Tagalog với đầy lỗi chính tả.

Thông báo chia tay bằng ChatGPT đầy lỗi chính tả được fan soi

Cư dân mạng xứ nghìn đảo cũng lan truyền thông tin khi tra cứu "viết bức thư chia tay bằng tiếng Tagalog" sẽ cho ra kết quả tương tự như bài đăng của Daniel. Lại thêm tin đồn Daniel từng nhiều lần ngoại tình, đưa chuyện tình với Kathryn xuống bờ vực, tất cả khiến nhiều người suy đoán lý do tan vỡ là do phía "đằng trai".

Nhưng mới đây, dân tình phát hiện Daniel đã xóa thư thông báo chia tay, chỉ còn ảnh chụp chung và dòng caption nhắn gọn: "Anh và em".

Nhiều tin đồn đoán, nói chia tay vẫn làm bạn chỉ là sự “bằng mặt không bằng lòng”. Trong khi đó, cô nàng Kathryn khá “phũ” thể hiện dòng trạng thái đầy ẩn ý trên Instagram: “Appreciation post for the little things that have been making me smile the past few weeks... No looking back, only moving forward (Tạm dịch: Trân trọng vì những điều nhỏ bé đã khiến tôi mỉm cười trong vài tuần qua. Không nhìn lại, chỉ tiến về phía trước”.

Dưới bài đăng hơn 2 triệu lượt thích rất nhiều người động viên và khen sự mạnh mẽ, cứng rắn của Kathryn.

Có thể thấy Kathryn rất tận hưởng cuộc sống mới và sẽ không có chuyện tái hợp với người cũ.