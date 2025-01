Giữa những lời khuyên từ người nổi tiếng về chế độ ăn kiêng mới nhất hay những lời nhắc nhở từ người thân về việc hạn chế đồ ăn nhanh, thật khó để biết đâu là đúng. Mới đây, một chuyên gia dinh dưỡng chuyên về ung thư (chuyên gia dinh dưỡng ung thư) đã lên tiếng và đưa ra quan điểm chính thức về một số loại thực phẩm mà cô ấy sẽ không bao giờ ăn.

Nichole Andrews, chuyên gia dinh dưỡng ung thư, đã chia sẻ quan điểm của mình về một số loại thực phẩm có thể gây hại nghiêm trọng cho sức khỏe. Chia sẻ trên trang Tyla, cô cũng tiết lộ một loại thực phẩm mà mình đặc biệt tránh vì lo ngại chúng sẽ làm tăng nguy cơ ung thư ruột kết và các loại ung thư khác.

Nichole Andrews, chuyên gia dinh dưỡng ung thư, tác giả của cuốn sách nấu ăn "F*ck Cancer" (tạm dịch: "Đánh bại Ung thư")

"Kiến thức là sức mạnh, và tôi ở đây để chia sẻ những sự thật về cách giảm nguy cơ ung thư. Học cách đơn giản để giảm nguy cơ ung thư hoặc giảm nguy cơ tái phát có thể tạo ra sự khác biệt cho sức khỏe tinh thần và thể chất của bạn mỗi ngày", tác giả của cuốn sách nấu ăn "F*ck Cancer" (tạm dịch: "Đánh bại Ung thư") cho biết.

Vậy, loại thực phẩm nào mà bạn sẽ không bao giờ thấy trên đĩa ăn của Nichole?

Đó là thịt chế biến sẵn.

Hãy nói lời tạm biệt với pizza xúc xích pepperoni, bánh mì kẹp thịt xông khói và nhiều món ăn khác, Nichole khuyên.

Các loại thịt được đề cập đã được ướp muối, xông khói, xử lý hóa học hoặc bảo quản hóa học để kéo dài thời hạn sử dụng. Chúng bao gồm các loại thịt nguội, xúc xích, thịt xông khói, thịt bò muối, giăm bông, pepperoni và thịt bò khô.

Chuyên gia dinh dưỡng ung thư Nichole nói rằng có một loại thực phẩm tuyệt đối cần tránh (Ảnh Westend61/Getty)

Mặc dù chúng có thể rất ngon nhưng Nichole cho rằng chúng không đáng để mạo hiểm.

Theo Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), thịt chế biến sẵn được xếp vào danh sách "thực phẩm gây ung thư cho con người". WHO đưa ra tuyên bố này vào năm 2015 do đủ bằng chứng từ các nghiên cứu dịch tễ học cho thấy ăn thịt chế biến sẵn gây ra ung thư đại trực tràng.

Trung tâm Ung thư MD Anderson ở Texas cũng báo cáo rằng thịt chế biến sẵn chứa heme, nitrat và nitrit - những chất có thể làm hỏng các tế bào lót trong ruột, làm tăng nguy cơ ung thư.

Không chỉ vậy, việc nấu chúng cũng có thể tạo ra nhiều chất độc hại hơn. Khi được nấu ở nhiệt độ cao, thịt chế biến sẵn có thể tạo ra các amin dị vòng và hydrocacbon thơm đa vòng. Đây là những hóa chất đã được chứng minh là gây ung thư ở động vật.

Thật khó để biết nên ăn uống như thế nào để ngừa ung thư.

Ngoài ra, chuyên gia dinh dưỡng ung thư Nichole Andrews cũng khuyến cáo mọi người không nên tiêu thụ 2 nhóm "thực phẩm" khác là rượu và thực phẩm bổ sung.

Nếu bạn đang nghĩ đến một ly rượu vang hoặc một cốc bia để ăn kèm với pizza pepperoni, Nichole khuyên bạn nên suy nghĩ lại.

"Tôi loại bỏ hoàn toàn rượu khỏi cuộc sống của mình. Tôi chắc chắn bạn đã thấy điều đó, có thể thậm chí là thoáng qua ngày hôm nay, rằng uống rượu có thể giúp bạn cảm thấy vui, giảm căng thẳng nhưng tất cả những điều đó đều không đáng", chuyên gia dinh dưỡng nói.

Cảnh báo về việc lạm dụng thực phẩm bổ sung, Nichole Andrews cho biết: "Hãy suy nghĩ kỹ trước khi nạp quá nhiều chất bổ sung. Một số nghiên cứu cho thấy rằng việc bổ sung quá mức một số vitamin và khoáng chất thực sự có thể làm tăng nguy cơ ung thư và gây hại cho các tế bào khỏe mạnh".