Những người dễ bị tổn thương khi thời tiết nắng nóng

BSCKII. Văn Đức Hạnh - Viện Tim mạch Quốc gia, Bệnh viện Bạch Mai cho biết những nhóm đối tượng sau đây có nguy cơ cao xảy ra các biến cố tim mạch trong thời tiết nắng nóng:

Người có tiền sử bệnh lý tim mạch: Như người bị suy tim, bệnh mạch vành, hoặc bệnh mạch máu não.

Người cao tuổi: Đặc biệt là người trên 65 tuổi, vì hệ thống điều nhiệt của cơ thể bắt đầu suy yếu, khiến họ khó thích nghi với sự thay đổi nhiệt độ.

Người làm việc ngoài trời nắng nóng và những người sống trong khu vực đô thị hóa cao.

Người đang sử dụng một số loại thuốc: Bao gồm thuốc lợi tiểu, thuốc co mạch, thuốc chẹn beta giao cảm, hoặc một số thuốc tác động lên hệ thần kinh, tâm thần.

Trẻ em: Do diện tích bề mặt cơ thể lớn nhưng khả năng tiết mồ hôi thấp hơn, trẻ em cũng dễ bị tổn thương do nhiệt hơn người lớn.

Dấu hiệu nhận biết sốc nhiệt (say nắng) và cách xử lý ban đầu

Sốc nhiệt là tình trạng nghiêm trọng nhất do nhiệt gây ra, cần được cấp cứu khẩn trương. Nếu không được điều trị kịp thời, tình trạng này có thể làm tổn thương nghiêm trọng não, tim, thận, cơ và thậm chí dẫn đến tử vong.

Các dấu hiệu điển hình của say nắng bao gồm:

- Nhiệt độ cơ thể tăng cao, có thể đạt từ 40°C trở lên.

- Thay đổi trạng thái tinh thần hoặc hành vi: Lú lẫn, kích động, nói lắp, mê sảng, co giật, hôn mê.

- Da nóng và khô, có thể hơi ẩm.

- Da ửng đỏ, buồn nôn và nôn mửa.

- Thở nhanh và nhịp tim nhanh.

- Đau đầu, huyết áp có thể tăng hoặc tụt.

Khi gặp người bị say nắng, cần thực hiện ngay các bước sơ cứu sau đây trong khi chờ xe cấp cứu (gọi 115):

- Đưa người bệnh vào nơi râm mát hoặc trong nhà.

- Cởi bớt quần áo thừa.

- Làm mát cơ thể người bệnh bằng các phương tiện có sẵn: Chườm mát bằng nước đá, khăn ướt ở các vùng cổ, nách, bẹn. Có thể dùng vòi hoa sen, vòi tưới cây, quạt phun sương để phun nước làm mát cơ thể.

- Nếu người bệnh còn tỉnh táo và có thể uống được, khuyến khích họ uống nước có điện giải hoặc nước pha một chút muối để bù nước và điện giải.

- Tuyệt đối không cho người bệnh uống bất kỳ loại thuốc nào, kể cả aspirin hay acetaminophen. Không xoa dầu nóng hay trích máu đầu ngón tay, ngón chân.

Các biện pháp phòng ngừa biến chứng tim mạch do nắng nóng

Để bảo vệ sức khỏe tim mạch trong những ngày nắng nóng, BSCKII. Văn Đức Hạnh khuyến cáo mọi người, đặc biệt là nhóm có nguy cơ cao, nên thực hiện các biện pháp sau:

- Tránh các hoạt động thể lực dưới trời nắng nóng gay gắt và độ ẩm cao.

- Uống đủ nước, tốt nhất là nước có muối, điện giải.

- Hạn chế ra ngoài trời trong khung giờ cao điểm, từ 10h đến 16h.

- Mặc quần áo nhẹ, rộng rãi, sáng màu.

- Đội mũ rộng vành, đeo kính râm và sử dụng kem chống nắng khi ra ngoài.

- Nếu có điều kiện, nên làm việc trong khu vực có bóng râm hoặc máy lạnh khi thời tiết quá nóng.