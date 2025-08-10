Ông Vương, 45 tuổi (Ninh Ba, Trung Quốc) thời gian gần đây trở thành một "tín đồ" của các loại hải sản. Cuối tuần nào ông cũng ra chợ mua nhiều loại hải sản, nhất là hàu, sò huyết và tôm tươi để chế biến thành món ăn. Đặc biệt, ông rất thích ăn sống hoặc tái, nhâm nhi cùng chút rượu. Bởi ông tin rằng cách ăn này giúp giữ được trọn vện dinh dưỡng lại không lo vi khuẩn vì được "sát khuẩn dạ dày với cồn".

Cho tới vài ngày trước, sau khi thiết đã bạn bè bằng bữa tối với hàu sống, ngao tái và vài món hải sản thơm ngon khác, ông bắt đầu thấy mệt mỏi, sốt cao, vàng da bất thường. Ban đầu, ông cho rằng chỉ là ngộ độc nhẹ do ăn quá nhiều. Nhưng vài ngày sau, ông ngã quỵ và được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Ninh Ba (Trung Quốc) trong tình trạng nguy kịch.

Ảnh minh hoạ

Kết quả xét nghiệm khiến gia đình sốc: ông Vương bị suy gan cấp do nhiễm virus viêm gan E từ hải sản sống. Bác sĩ cho biết hàu và sò huyết sống ở vùng nước lợ dễ chứa vi khuẩn Vibrio vulnificus hoặc virus viêm gan E, có thể gây nhiễm trùng huyết, suy đa tạng, thậm chí tử vong.

Với ông Vương, hoá ra ông có tiền sử viêm gan mạn tính, nên kiểu ăn uống này càng khiến gan dễ tổn thương. Sau sự nỗ lực nhiều ngày của đội ngũ y bác sĩ, ông may mắn thoát chết và bắt đầu dần hồi phục. Bác sĩ cấp cứu cho ông Vương khi nghe về thói quen ăn uống của ông cũng phải thở dài. Nhưng bà cũng cho biết, các trường hợp này không hiếm, nhất là vào mùa hè và đầu thu, tại các khu du lịch hoặc vùng ven biển.

4 kiểu ăn hải sản tưởng bổ nhưng cực hại được bác sĩ cảnh báo

Thông qua trường hợp "thập tử nhất sinh" của ông Vương, bác sĩ cũng nhắc nhở 4 kiểu ăn hải sản nhiều người tưởng ngon hơn, bổ hơn nhưng thực chất không khác gì "tự đầu độc`". Đó là:

- Ăn hải sản sống hoặc tái: Hàu sống, tôm tái chanh, hay sashimi cá biển dễ chứa vi khuẩn Vibrio hoặc virus viêm gan E, gây ngộ độc, tiêu chảy, thậm chí suy gan cấp. Hãy nấu chín hải sản ở 100 độ C ít nhất 4-5 phút để diệt mầm bệnh.

Ảnh minh hoạ

- Ăn quá nhiều, quá thường xuyên: Nhiều người nghĩ ăn cua, ghẹ hàng ngày sẽ bổ sung protein và khoáng chất. Nhưng hải sản chứa nhiều purin, làm tăng axit uric, dễ gây gout hoặc sỏi thận. Phụ nữ mang thai ăn quá nhiều cá biển như cá thu, cá ngừ còn tích tụ thủy ngân, hại thai nhi.

- Kết hợp hải sản với trái cây giàu vitamin C: Ăn tôm, hàu cùng cam, chanh ngay sau bữa ăn được cho là bổ sung vitamin, nhưng thực tế, vitamin C có thể biến arsenic trong hải sản thành thạch tín, gây đau bụng, nôn mửa, hoặc ngộ độc. Hãy chờ 2 giờ trước khi ăn trái cây.

- Uống bia rượu khi ăn hải sản: Nhiều người lầm tưởng nhâm nhi hải sản với bia rượu là cách thưởng thức sành điệu. Thực tế, rượu bia làm tăng gánh nặng cho gan, kết hợp với purin trong hải sản dễ gây viêm khớp, gout, hoặc tổn thương gan, đặc biệt ở người có bệnh gan nền.