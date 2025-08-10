Tuổi 40 được coi là bước ngoặt quan trọng trong việc phòng ngừa bệnh tật lâu dài

Hầu hết mọi người bắt đầu trải qua quá trình lão hóa sinh học nhanh hơn ở giai đoạn này, bao gồm mất ổn định hệ gen, rối loạn chức năng ty thể và lão hóa miễn dịch. Đây cũng là thời điểm bắt đầu xuất hiện các dấu hiệu suy giảm sinh lý có thể đo lường được, từ rối loạn chức năng chuyển hóa không triệu chứng đến tác động tích lũy của việc tiếp xúc với môi trường và lối sống.

Các yếu tố lối sống như chế độ ăn uống, rượu bia và giấc ngủ cũng cần được quan tâm. Bởi vì những yếu tố này điều chỉnh các con đường sinh học chính, thúc đẩy hoặc ức chế sự phát triển của ung thư. Ví dụ, chế độ ăn nhiều thực phẩm chế biến sẵn, đường bổ sung và chất béo bão hòa sẽ thúc đẩy tình trạng kháng insulin và stress oxy hóa.

Ngược lại, chế độ ăn giàu chất xơ, chất dinh dưỡng thực vật và chất béo lành mạnh có liên quan đến việc giảm viêm toàn thân, cải thiện sự đa dạng của hệ vi sinh vật đường ruột, từ đó tăng cường sức khỏe miễn dịch và phòng ngừa ung thư.

Bí quyết phòng ngừa ung thư từ 40 tuổi

Càng lớn tuổi, chúng ta càng cần quan tâm đến sức khỏe của mình. Một nghiên cứu cho thấy tỷ lệ mắc ung thư tăng dần theo độ tuổi: Dưới 20 tuổi là dưới 26 ca trên 100.000 dân, từ 45-49 tuổi là khoảng 350 ca trên 100.000 dân và trên 60 tuổi là hơn 1.000 ca trên 100.000 dân. Do đó, việc hình thành những thói quen lành mạnh là điều thiết yếu khi chúng ta già đi.

Tuổi tác càng cao, nguy cơ mắc ung thư càng lớn. Vì vậy, việc xây dựng lối sống lành mạnh sau tuổi 40 là vô cùng quan trọng để ngăn ngừa căn bệnh này.

1. Vận động thường xuyên: Các chuyên gia ung thư đều đồng ý rằng vận động thường xuyên là vô cùng quan trọng. Việc tập luyện mang lại hiệu quả tuyệt vời cho tinh thần, thể chất và tâm hồn. Đặc biệt, việc kết hợp hai hình thức vận động chính là bài tập cardio và bài tập sức mạnh được khuyến khích. Bước sang tuổi 40, bạn nên duy trì thói quen tập luyện có cấu trúc, kết hợp cả hai loại hình này.

Ví dụ, chỉ cần đi bộ 30 phút mỗi ngày cũng đã là một bài tập đơn giản nhưng hiệu quả. Dữ liệu dịch tễ học cho thấy hoạt động thể chất thường xuyên có liên quan đến việc giảm tỷ lệ mắc một số loại ung thư, bao gồm ung thư vú, ung thư đại trực tràng, ung thư nội mạc tử cung và ung thư tuyến tiền liệt. Ngoài ra, vận động còn giúp giảm viêm mãn tính mức độ thấp, cải thiện độ nhạy insulin và tăng cường hoạt động của tế bào NK (tế bào tiêu diệt tự nhiên), từ đó tăng cường khả năng miễn dịch và giám sát ung thư.

2. Quan tâm đến bữa ăn: Đặc biệt, nên áp dụng chế độ ăn uống nhiều rau củ quả, giàu axit béo omega-3, chất xơ, chất chống oxy hóa và polyphenol. Hạn chế uống rượu vì nó có thể gây rối loạn nội tiết tố và làm tăng nguy cơ mắc một số loại ung thư. Thay vào đó nên uống đủ nước lọc. Ngoài ra, cần hạn chế thực phẩm chế biến sẵn, đồ ăn nhiều đường vì các loại thực phẩm này có thể gây viêm nhiễm và làm rối loạn nội tiết tố.

3. Chú ý đến giấc ngủ: Đảm bảo giấc ngủ ngon vào ban đêm vì các vấn đề về giấc ngủ mãn tính có thể làm gián đoạn quá trình điều hòa nhịp sinh học của sự phân chia tế bào và sửa chữa DNA, làm tăng nguy cơ ung thư. Hãy tạo không gian ngủ thoải mái, tối và hạn chế sử dụng điện thoại thông minh hoặc các thiết bị phát ra ánh sáng xanh trước khi đi ngủ.

4. Kiểm soát căng thẳng (stress): Căng thẳng mãn tính làm tăng cortisol, ảnh hưởng tiêu cực đến hệ thống nội tiết. Hãy thực hành các phương pháp thư giãn như thiền, yoga, hít thở sâu, hoặc dành thời gian cho sở thích cá nhân.

5. Duy trì cân nặng hợp lý: Thừa cân, béo phì, đặc biệt là mỡ bụng, có thể làm thay đổi nồng độ hormone, tăng nguy cơ mắc một số loại ung thư.

Bên cạnh đó, ầm soát ung thư và khám sức khỏe định kỳ là việc không thể thiếu. Phụ nữ từ 40 tuổi trở lên nên chụp X-quang tuyến vú (mammogram) hàng năm hoặc theo lời khuyên của bác sĩ để phát hiện sớm các bất thường.