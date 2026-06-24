Chuyện gì xảy ra với siêu mẫu Minh Tú?

Không còn xuất hiện dày đặc tại các sự kiện thời trang, chương trình truyền hình hay những dự án giải trí như trước, sự vắng bóng của siêu mẫu Minh Tú trong thời gian gần đây khiến nhiều khán giả đặt câu hỏi về tình hình hiện tại của cô. Mới đây, người đẹp đã chính thức lên tiếng, chia sẻ về những thay đổi liên quan đến sức khỏe cũng như cuộc sống cá nhân.

Trên trang Facebook cá nhân, Minh Tú cho biết sức khỏe tổng quát của cô hiện vẫn ổn định. Tuy nhiên, nữ siêu mẫu đang phải đối mặt với nhiều vấn đề về xương khớp kéo dài trong nhiều năm qua. Trước đó, cô từng mắc các bệnh lý như thoát vị đĩa đệm, thoái hóa cột sống và đã trải qua chấn thương nghiêm trọng dẫn đến phẫu thuật dây chằng.

Những chia sẻ mới được nữ siêu mẫu đăng tải trên trang FB cá nhân

Theo chia sẻ mới nhất, sau quá trình điều trị, Minh Tú tiếp tục được chẩn đoán mắc tình trạng nhuyễn sụn khớp gối độ 2 cùng hội chứng Hoffa ở cả hai đầu gối. Đây là những vấn đề có thể ảnh hưởng đáng kể đến khả năng vận động, đặc biệt đối với người hoạt động trong lĩnh vực thời trang và giải trí, nơi thường xuyên phải di chuyển, đứng lâu hoặc mang giày cao gót.

Nữ siêu mẫu cho biết hiện cô đã có thể đi lại bình thường. Tuy nhiên, việc chạy, nhảy, leo cầu thang, mang giày cao gót hay trở lại cường độ làm việc như trước vẫn cần thêm thời gian. Vì vậy, ưu tiên lớn nhất của cô trong giai đoạn hiện tại là điều trị, phục hồi chức năng và tìm kiếm các phương pháp y khoa phù hợp nhằm cải thiện sức khỏe một cách lâu dài.

Vì lý do sức khỏe Minh Tú xuất hiện ít hơn trước công chúng và chưa thể tham gia một số dự án dù rất trân trọng những lời mời hợp tác

Hiện tại, người đẹp đang có mặt tại châu Âu để thăm gia đình chồng, đồng thời dành thời gian nghỉ ngơi, cân bằng cuộc sống và tập trung cho quá trình hồi phục.

Minh Tú thừa nhận cô nhớ công việc và nhịp sống sôi động vốn gắn bó với mình trong nhiều năm. Tuy nhiên, sau những biến cố sức khỏe, cô nhận ra mỗi giai đoạn của cuộc sống đều có những ưu tiên khác nhau và ở thời điểm này, việc chăm sóc bản thân là điều quan trọng nhất.

Trong bài đăng, nữ siêu mẫu cũng gửi lời cảm ơn tới gia đình, bạn bè, người hâm mộ cùng các đối tác đã luôn quan tâm, động viên và tiếp tục tin tưởng cô trong suốt thời gian điều trị. Minh Tú bày tỏ hy vọng sẽ sớm trở lại với hình ảnh khỏe mạnh, tích cực và tràn đầy năng lượng hơn trong tương lai.

Minh Tú là một trong những siêu mẫu nổi tiếng, được đông đảo khán giả yêu thích

Minh Tú, tên đầy đủ là Nguyễn Minh Tú, sinh năm 1991 tại TP.HCM. Cô là một trong những gương mặt nổi bật của làng mẫu Việt Nam trong hơn một thập kỷ qua. Người đẹp từng giành giải Bạc cuộc thi Siêu mẫu Việt Nam 2013 và gây tiếng vang khi trở thành Á quân chương trình Asia's Next Top Model năm 2017.

Năm 2018, cô được trao danh hiệu Miss Supranational Asia. Bên cạnh hoạt động người mẫu, Minh Tú còn tham gia nhiều chương trình truyền hình thực tế với vai trò huấn luyện viên và giám khảo như The Face Vietnam hay The Look. Ngoài sàn diễn, cô cũng thử sức với lĩnh vực điện ảnh thông qua các bộ phim như: Hoa hậu giang hồ và Bố Già,...

Về đời tư, siêu mẫu Minh Tú đã đăng ký kết hôn vào ngày 5/4/2024 và tổ chức hôn lễ tại TP.HCM vào ngày 13/4 cùng năm. Ông xã của cô là Christopher, sinh năm 1981, quốc tịch Đức

Sự chia sẻ thẳng thắn của Minh Tú nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ người hâm mộ. Nhiều khán giả bày tỏ sự đồng cảm và gửi lời chúc nữ siêu mẫu sớm hồi phục để có thể trở lại với các hoạt động nghệ thuật trong thời gian tới.