Kim Go Eun công khai hẹn hò?

Mới đây, cư dân mạng Hàn Quốc đã phát sốt trước loạt ảnh Kim Go Eun "bí mật hẹn hò" với 1 chàng trai. Trong loạt ảnh này, 2 người diện trang phục đơn giản, cùng đi chơi gắp thú. Loạt ảnh này đã làm dấy lên nghi vấn Kim Go Eun hẹn hò.

Tuy nhiên, sự thật sau đó đã khiến nhiều người bất ngờ. Chàng trai trong ảnh là nam diễn viên Lee Sang Yi. Tuy nhiên thay vì một cuộc tình bí mật, "buổi hẹn hò" thực chất là một buổi đi chơi vui vẻ của 3 diên viên Lee Sang Yi, Kim Go Eun và Kim Yong Ji. Cả 3 đều sinh năm 1991, là bạn bè thân thiết từ khi học Đại học Nghệ thuật Quốc gia Hàn Quốc. Ngôn ngữ cơ thể thoải mái và phong thái dễ chịu của bộ ba khiến buổi đi chơi trở nên ấm áp hơn, họ là những người bạn lâu năm hiểu nhau rất rõ.

Loạt ảnh Kim Go Eun bí mật hẹn hò gây sốt. Ảnh: Instagram

Chàng trai trong ảnh là nam diễn viên Lee Sang Yi. Ảnh: Instagram

Tuy nhiên đây chỉ là buổi đi chơi của nhóm bạn thân cùng sinh năm 1991. Ảnh: Instagram

Kim Go Eun, Lee Sang Yi, Kim Yong Ji là bạn bè thân thiết lâu năm. Ảnh: Instagram

Ảnh: Instagram

Ảnh: Instagram

Ảnh: Instagram

Họ thể hiện tình bạn ấm áp, ăn ý. Ảnh: Instagram

Loạt ảnh này cho thấy khán giả rất quan tâm đến đời sống cá nhân của Kim Go Eun. Trong quá khứ, cô mới chỉ công khai hẹn hò với nam diễn viên Shin Ha Kyun từ năm 2016 đến 2017. Hai diễn viên bắt đầu mối quan hệ nhờ có chung sở thích lặn biển. Mối tình này từng gây chú ý bởi khoảng cách tuổi tác (Shin Ha Kyun hơn Kim Go Eun 17 tuổi). Tuy nhiên, họ đã chia tay chỉ sau vài tháng ngắn ngủi vì lịch trình bận rộn. Sau đó, cô vướng nhiều tin hẹn hò với Lee Min Ho, Gong Yoo và cầu thủ bóng đá "quốc bảo" Son Heung Min nhưng đều bác bỏ.

Kim Go Eun sinh ngày 2/7/1991 tại Seoul, là một trong những nữ diễn viên tiêu biểu của điện ảnh và truyền hình Hàn Quốc đương đại, được đánh giá cao nhờ năng lực diễn xuất thực lực, cá tính nghệ thuật rõ rệt và vẻ đẹp không rập khuôn. Cô có quãng thời gian tuổi thơ sống tại Trung Quốc, sau đó trở về Hàn Quốc và theo học tại Đại học Nghệ thuật Quốc gia Hàn Quốc - ngôi trường danh giá đào tạo nhiều diễn viên hàng đầu, chuyên ngành Diễn xuất. Kim Go Eun chính thức ra mắt năm 2012 với bộ phim điện ảnh A Muse, đảm nhận một vai diễn gai góc và đầy thách thức, giúp cô gây chấn động giới chuyên môn và giành hàng loạt giải thưởng Tân binh xuất sắc, nhanh chóng được xếp vào hàng “quái vật diễn xuất” của điện ảnh Hàn.

Ảnh: X

Kim Go Eun không mang vẻ đẹp chuẩn Hàn Quốc nhưng có khí chất cuốn hút. Ảnh: Dispatch

Không đóng khung bản thân trong một hình tượng cố định, Kim Go Eun liên tục thử sức với nhiều dạng vai khác nhau. Trên màn ảnh nhỏ, cô được khán giả biết đến rộng rãi qua Cheese in the Trap, Goblin, The King: Eternal Monarch, Yumi’s Cells. Đặc biệt, vai Ji Eun Tak trong Goblin từng gây tranh cãi vì ngoại hình không theo chuẩn “nữ chính ngôn tình”, nhưng chính diễn xuất chân thật, giàu cảm xúc của Kim Go Eun đã khiến nhân vật trở nên sống động và để lại dấu ấn sâu đậm. Ở mảng điện ảnh, cô tiếp tục khẳng định vị thế qua các tác phẩm như Coin Locker Girl, Tune in for Love, Exhuma…, cho thấy khả năng đào sâu nội tâm nhân vật và sự biến hóa linh hoạt giữa các thể loại tâm lý, lãng mạn, hình sự, kinh dị.

Trong mắt đồng nghiệp và khán giả, cô là người nghiêm túc với nghề, sống giản dị, không chạy theo hào quang hay hình ảnh ngôi sao hào nhoáng. Với nền tảng học vấn bài bản, tài năng được công nhận qua giải thưởng và sự yêu mến bền bỉ của công chúng, Kim Go Eun được xem là đại diện tiêu biểu cho thế hệ nữ diễn viên Hàn Quốc đặt thực lực và giá trị nghệ thuật lên hàng đầu.

Ảnh: Bazaar